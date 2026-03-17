Advertisement
trendingNow13144683
Hindi Newsट्रैवल3, 4, 5 और 7 स्टार होटल में क्या होता है फर्क है? 99% लोग नहीं जानते

3, 4, 5 और 7 स्टार होटल में क्या होता है फर्क है? 99% लोग नहीं जानते

3, 4, 5 और 7 स्टार होटल आराम और लक्ज़री के अलग स्तर पेश करते हैं. 3 स्टार बेसिक, 4 स्टार मॉडर्न, 5 स्टार लग्ज़री और 7 स्टार अल्टीमेट लक्ज़री सुविधाएं देते हैं. बजट और जरूरत के अनुसार होटल चुनना जरूरी है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 17, 2026, 10:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

3, 4, 5 और 7 स्टार होटल में क्या होता है फर्क है? 99% लोग नहीं जानते

जब हम किसी शहर में घूमने जाते हैं, तो होटल में रुकना हमारी प्राथमिकता होती है. 3 स्टार होटल आमतौर पर बजट फ्रेंडली और आरामदायक होते हैं. यहां आपको बड़ा बिस्तर, एयर कंडीशनर, टीवी और शौचालय जैसी बेसिक सुविधाएं मिलती हैं. इसके अलावा, इन होटलों में अक्सर एक रेस्तरां और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होती है. 3 स्टार होटल की खासियत यह है कि यह साधारण यात्री के लिए पर्याप्त आराम और सुविधाएं देता है, लेकिन इसकी लक्ज़री 4 या 5 स्टार होटल जैसी नहीं होती.

4 स्टार होटल में क्या मिलता है खास?

4 स्टार होटल में आपको 3 स्टार की तुलना में अधिक आधुनिक और शानदार सुविधाएं मिलती हैं. कमरे में फ्लैट स्क्रीन टीवी, वायरलेस इंटरनेट और मिनी बार जैसी सुविधाएं होती हैं. इसके अलावा, होटल की लॉबी और डाइनिंग एरिया भी अधिक आरामदायक और आकर्षक होते हैं. यह होटल बिज़नेस ट्रैवलर्स और फैमिली के लिए पसंद किए जाते हैं क्योंकि इनकी सर्विस, सफाई और कमरे की सुविधा 3 स्टार से बेहतर होती है, लेकिन 5 और 7 स्टार के होटलों जैसी लक्जरी अभी भी थोड़ी सीमित रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

5 स्टार होटल और लग्जरी का स्तर?

5 स्टार होटल असली लक्ज़री का अनुभव देते हैं. यहां के कमरे बड़े और शानदार होते हैं, फर्नीचर और डेकोर उच्च क्वालिटी का होता है. कमरे में आपको हाई-एंड बाथरूम, मिनी बार, स्मार्ट टीवी और कई आधुनिक तकनीकी सुविधाएं मिलती हैं. होटल में रेस्तरां, स्पा, जिम और स्विमिंग पूल जैसी शानदार सुविधाएं होती हैं. यह होटल उन यात्रियों के लिए होते हैं, जो आराम और लक्ज़री दोनों चाहते हैं. 5 स्टार होटल में हर चीज़ को बेहतरीन और उच्च स्तर पर रखा जाता है.

7 स्टार होटल और अल्टीमेट लक्जरी?

7 स्टार होटल 5 स्टार से भी कई स्तर ऊपर होते हैं. यहां हर कमरे और बाथरूम में अल्ट्रा लक्ज़री सुविधाएं होती हैं. होटल की लॉबी, रेस्तरां, हेल्थ क्लब और स्विमिंग पूल सुपर लग्ज़री होते हैं. खाने और सर्विस का अनुभव भी बेहद शानदार होता है. 7 स्टार होटल उन यात्रियों के लिए है जो हर चीज़ में परफेक्शन चाहते हैं और अपने बजट से पीछे नहीं हटते. होटल चुनते समय हमेशा बजट, जरूरत और सुविधा का ध्यान रखना चाहिए ताकि अनुभव संतोषजनक रहे.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

Luxury Hotel7-star hotel

Trending news

मुझे नयनतारा चाहिए..., चुनावी माहौल के बीच विवादित टिप्पणी पर फंसे सांसद
Nayanthara
मुझे नयनतारा चाहिए..., चुनावी माहौल के बीच विवादित टिप्पणी पर फंसे सांसद
पंजाब में CM भगवंत मान ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत 2000 करोड़ किए जारी
AAP Bhagwant Mann
पंजाब में CM भगवंत मान ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत 2000 करोड़ किए जारी
'देश के खिलाफ किस हद तक जाएंगे राहुल गांधी?', कांग्रेस पर क्यों बरसे संबित पात्रा
Sambit Patra
'देश के खिलाफ किस हद तक जाएंगे राहुल गांधी?', कांग्रेस पर क्यों बरसे संबित पात्रा
18 मार्च को कैसे रहेगा मौसम? उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
weather update
18 मार्च को कैसे रहेगा मौसम? उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री रास्तों पर कंट्रोल.... ईरान जंग से भारत के लिए बड़े सबक
Iran-Israel War
ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री रास्तों पर कंट्रोल.... ईरान जंग से भारत के लिए बड़े सबक
भाजपा को वोट देने वाली सोफिया फिरदौस को कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता
congress
भाजपा को वोट देने वाली सोफिया फिरदौस को कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता
रिहाई मायने नहीं रखती, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई..., साथियों के बीच गरजे सोनम वांगचुक
Sonam Wangchuk
रिहाई मायने नहीं रखती, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई..., साथियों के बीच गरजे सोनम वांगचुक
ममता ने लागू कर दिया 'जीत का जादुई फॉर्मूला', 15 साल से BJP भी नहीं निकाल सकी तोड़
West Bengal elections 2026
ममता ने लागू कर दिया 'जीत का जादुई फॉर्मूला', 15 साल से BJP भी नहीं निकाल सकी तोड़
PNG पर भी संकट लाएगा ईरान युद्ध! कब तक पाइप वाली गैस की सप्लाई पर भरोसा? जानें डिटेल
PNG and CNG Supply
PNG पर भी संकट लाएगा ईरान युद्ध! कब तक पाइप वाली गैस की सप्लाई पर भरोसा? जानें डिटेल
तौलिया लपेटकर छात्राओं ने किया डांस, इंटरनेट पर मचा हंगामा; स्कूल पर भड़के लोग
West Bengal
तौलिया लपेटकर छात्राओं ने किया डांस, इंटरनेट पर मचा हंगामा; स्कूल पर भड़के लोग