यहां सड़क किनारे बसा है पूरा देश, बाकी दोनों तरफ है समंदर; अगर घूम लिया तो वापस आने का नहीं करेगा मन

Trending Photos
Hidden Pacific Paradise: अगर आप दुनिया के सबसे दूरस्थ और शांतिपूर्ण स्थान की तलाश में हैं तो टुवालू आपके लिए परफेक्ट है. यह छोटा सा देश प्रशांत महासागर के बीचों-बीच स्थित है, हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच. टुवालू केवल नौ कोरल एटोल और रीफ द्वीपों से बना है और हाल ही में इसे दुनिया का सबसे कम देखा गया देश माना गया. मुख्य द्वीप फुनाफुति है, जहां केवल एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है. यहां की आबादी लगभग 11,000 है और ज्यादातर लोग पोलिनेशियन हैं.
टुवालू में क्या खास है?
टुवालू के बीच पूरी तरह से साफ-सुथरे और सुनसान हैं. यहां आप धूप में आराम कर सकते हैं, शांत तटों पर टहल सकते हैं और पानी में उड़ती मछलियों को देख सकते हैं. यहां का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी सरलता और मजबूत सामुदायिक संस्कृति है. भीड़-भाड़ और चमक-दमक की जगह आपको मिलेगा एक गर्मजोशी भरा, पारंपरिक जीवन.
यह भी पढ़ें: कपड़ों की गठरी देखते-देखते तीसरी मंजिल से नीचे आ गिरा बिजनेसमैन, लेकिन फिर भी बच गई जान- कैसे?
टुवालू कैसे जाएं?
भारत से टुवालू के लिए सीधे फ्लाइट नहीं है. आमतौर पर आपको फिजी, ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर के माध्यम से एक कनेक्शन लेना होगा. प्रमुख एयरलाइंस जैसे फिजी एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइन्स और कंटास टुवालू के फुनाफुति अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक जाती हैं. हवाई अड्डे से शटल सेवा के जरिए शहर के केंद्र तक पहुंचा जा सकता है.
टुवालू में क्या-क्या करें?
1. फुनाफुति मरीन कंजर्वेशन एरिया: 33 वर्ग किलोमीटर में फैला यह क्षेत्र स्नॉर्कलिंग और डाइविंग के लिए शानदार है. यहां दुर्लभ रंगीन कॉरल रीफ, मछलियां, कछुए और क्लैम देखे जा सकते हैं.
2. फुनाफुति लैगून की खोज: 14 किलोमीटर चौड़ा और 18 किलोमीटर लंबा लैगून शानदार क्रिस्टल क्लियर पानी और सफेद रेत के बीच के साथ आता है. यह तैराकी, कयाकिंग और पैडलबोर्डिंग के लिए परफेक्ट है.
3. टुवालू की संस्कृति जानें: वुमेंस हैंडीक्राफ्ट सेंटर में स्थानीय शिल्प और स्मृति चिन्ह खरीदें. चर्च ऑफ टुवालू में सेवा में शामिल हों और पारंपरिक नृत्य व सांस्कृतिक प्रदर्शन देखें.
4. इतिहास के पन्ने पलटें: WWII के अवशेष फोंगाफाले और नानुमेआ में देखें. डेविड्स ड्रिल जैसी साइट पर अटोल निर्माण के वैज्ञानिक परीक्षण देखें. टुवालू नेशनल लाइब्रेरी और आर्काइव्स में ऐतिहासिक दस्तावेज और कलाकृतियाँ हैं.
5. टुवालू के स्टाम्प कलेक्ट करें: फुनाफुति के टुवालू फिलैटेलिक ब्यूरो में स्टाम्प, पोस्टकार्ड और स्टेशनरी खरीदें, जो दुनिया भर में कलेक्टरों में लोकप्रिय हैं.
यह भी पढ़ें: ChatGPT से पूछा लॉटरी का नंबर, जवाब पाते ही झट से महिला बन गई करोड़पति लेकिन फिर...
टुवालू में इतनी कम भीड़ क्यों?
टुवालू को बहुत कम अंतरराष्ट्रीय पर्यटक जानते हैं. इसके दूरस्थ स्थान, सीमित फ्लाइट, कम गेस्टहाउस और बेसिक सुविधाएं इसे यात्रा के लिए चुनौतीपूर्ण बनाती हैं. इसकी वजह से सालाना केवल कुछ ही विदेशी यहां आते हैं और इसे लगातार दुनिया के सबसे कम देखे गए देशों में रखा गया है.