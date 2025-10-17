कहीं होगी सब्जियों की शादी, तो कहीं होगा नया साल! ये हैं दिवाली से जुड़ी अनोखी परंपराएं

Diwali 2025: दिवाली का त्योहार भगवान राम से जुड़ा है. जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे तब अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाकर खुशियां मनाई थी. इस साल 2025 में 20 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा. दिवाली खुशियों और रोशनी का त्योहार है. दिवाली से जुड़ी कई अनोखी और अद्भुत परंपराएं हैं जो अलग-अलग स्थानों पर निभाई जाती हैं. चलिए आज हम आपको ऐसे ही अनोखे रीति रिवाजों के बारे में बताएंगे जो दिवाली के दिन निभाए जाते हैं.

गोवा में राम नहीं श्रीकृष्ण से जुड़ी है दिवाली

दिवाली को लेकर सबकी अपनी परंपरा और मान्यताएं हैं. गोवा में दिवाली के त्योहार को भगवान श्रीकृष्ण से जोड़ा जाता है. गोवा में दिवाली श्रीकृष्ण द्वारा नरकासुर का वध किए जाने के रूप में मनाया जाता है. दिवाली से ठीक एक दिन पहले नरक चतुर्दशी के दिन रावण दहन की तरह ही नरकासुर का पुतला फूंका जाता है. इसके अलावा गोवा और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में लोग अपने शरीर पर नारियल का तेल मलते हैं. ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पापों मिट जाते हैं.

यह भी पढ़ें: Diwali 2025: इस दिवाली जलाएं पानी वाला यूनिक दिया, वीडियो में देखें बनाने का पूरा प्रोसेस

Add Zee News as a Preferred Source

कर्नाटक में बाली प्रतिपदा

कर्नाटक की बात करें तो यहां अलग ही अंदाज में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है. ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु के वामन अवतार द्वारा पाताल में 'राजा बाली' को एक दिन के लिए धरती पर जाने की इजाजत दी थी. दिवाली के दिन को 'बाली प्रतिपदा' के रूम में मुख्य रूप से किसानों के द्वारा मनाया जाता है.

पंजाब में 'बंदी छोड़ दिवस'

पंजाब में दिवाली 'बंदी छोड़ दिवस' के रूप में मनाई जाती है. सिख समुदाय के लोग दिवाली वाले दिन घरों और गुरुद्वारों में दिए जलाते हैं. इसी के साथ एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं.

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में दिवाली की रात को काली मां की पूजा का आयोजन किया जाता है. पूरे कोलकाता में दुर्गा पूजा की ही तरह काली पूजा का भी जगह जगह काली पूजा के भी पंडाल लगाए जाते हैं.

गुजरात

गुजरात में दिवाली का त्योहार पुराना साल खत्म होने और नया साल आने के रूम में मनाया जाता है. यहां दिवाली के अगले दिन गुजराती नव वर्ष बेस्तु वरस के रूप में मनाया जाता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.