भीड़ नहीं, सुकून चाहिए? तो इस दिवाली की छुट्टी पर बनाएं इन जगहों का प्लान, जिंदगीभर रहेगा याद

Diwali Getaways: जैसे-जैसे शहरों की रोशनी बढ़ती है, ट्रैफिक और भागदौड़ भी बढ़ जाती है. लेकिन अब कई लोग दिवाली को शांति और आत्मिक सुकून के साथ मनाने लगे हैं. ऐसे में फेस्टिव गेटअवेज यानी छोटी पर स्टाइलिश ट्रिप्स नए ट्रेंड बन गए हैं. चाहे महलों में ठहरना हो या नेचर कैंप में ध्यान लगाना, ये रिट्रीट्स परंपरा और शांति का सुंदर संगम पेश करते हैं.

कौन से रॉयल स्टे दिवाली के लिए सबसे बेहतरीन हैं?

पंजाब के पटियाला में रण बास द पैलेस आपको राजसी माहौल में ले जाएगा, जहां कभी महाराजाओं की रानियां रहा करती थीं. यहां के शाही कमरों, सिल्क कालीनों और क्रिस्टल झूमरों के बीच रहना एक रॉयल फैंटेसी जैसा अनुभव देता है. वहीं फेयरमाउंट ने ग्रैंड इल्यूमिनेशन पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें फोक म्यूजिक, कार्ड नाइट्स और इको-फ्रेंडली आतिशबाजी के साथ असली राजस्थानी हॉस्पिटैलिटी का आनंद मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या नेचर लवर्स के लिए भी दिवाली गेटअवे हैं?

अगर आप शांति और नेचर के बीच दिवाली मनाना चाहते हैं, तो चंडीगढ़ या पाली परफेक्ट ऑप्शन हैं. सुजान जवई में तेंदुए देखने का मौका है, जबकि सुखविलास के स्पा में रोमन और आयुर्वेदिक थेरेपी से रिलैक्स कर सकते हैं. दोनों जगहें त्योहार को ध्यान, भोजन और परिवार के साथ बिताने का अवसर देती हैं.

क्या झीलों और पहाड़ों में भी दिवाली की रौनक है?

उदयविलास झील के किनारे दिवाली की सबसे खूबसूरत शामें रचता है. यहां झील किनारे निजी डिनर, राजस्थानी संगीत और नाच के बीच दीयों की जगमगाहट जादुई लगती है. वहीं आनंदा इन द हिमालय में आप योग, ध्यान और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के बीच दिवाली को डिटॉक्स फेस्टिवल में बदल सकते हैं.

क्या रिट्रीट्स इस बार कुछ खास दे रहे हैं?

रिट्रीट्स इस साल दिवाली के लिए पूरे देश में थीम बेस्ड स्टे तैयार किए हैं. कश्मीर की हाउसबोट्स से लेकर जिम कॉर्बेट के जंगलों और शिमला के हिल-रिसॉर्ट्स तक. यहां हर जगह त्योहार की गरमाहट, पारंपरिक भोजन और स्थानीय कला का तड़का है. उनका फोकस सिर्फ ठहरने पर नहीं, बल्कि यादगार अनुभवों पर है. आज लोग शॉपिंग और प्लानिंग के तनाव से निकलकर स्लो फेस्टिवल को अपनाना चाहते हैं. लग्जरी विला, हेरिटेज पैलेस या नेचर रिट्रीट हर जगह अब दिवाली सिर्फ रोशनी का नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन और परिवार संग जुड़ाव का प्रतीक बन रही है.