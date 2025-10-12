Advertisement
छुट्टियां बर्बाद मत करना! दिवाली पर इन 5 हिल स्टेशन पर घूमने का बना लो प्लान; न ठंड और न भीड़, बस फुल एडवेंचर

Best hill station to visit around Diwali: घूमने के लिए दीपावाली और इसके आस-पास वाला टाइम एकदम परफेक्ट होता है, इस मौसम में न ज्यादा गर्मी, न हड्डी गलाने वाली ठंड पड़ती है. माहौल एकदम चिल्ड आउट और मौसम शानदार होता है. ये वो टाइम है जब पहाड़ों की फ्रेश एयर और एडवेंचर आपका इंतजार करते हैं. अगर आप दोस्तों के साथ कुछ नया एक्सप्लोर करने, पहाड़ों में कैंपिंग करने या बस शहर की भीड़-भाड़ से भागने का सोच रहे हैं तो ये 5 हिल स्टेशन आपकी बकेट लिस्ट में टॉप पर होने चाहिए. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 12, 2025, 11:49 PM IST
Hill Stations to Visit Around Diwali: दिवाली और इसके आस-पास का समय भारत की पहाड़ी जगहों की ट्रिप के लिए सबसे बेहतरीन समय होता है. इस दौरान मॉनसून जा चुका होता है और कड़ाके की ठंड शुरू नहीं होती, जिससे मौसम बेहद सुहावना और साफ रहता है. यह समय उन टूरिसट्स के लिए एकदम सही है, जो प्रकृति की शांत सुंदरता को देखना चाहते हैं और शहरों की भीड़-भाड़ से दूर सुकून के पल बिताना चाहते हैं. हिमालय से लेकर पश्चिमी घाट तक, कई हिल स्टेशन सुनहरे मौसम में आपका इंतजार कर रहे हैं. हम आपको भारत के 5 बेस्ट हिल स्टेशनों के बारे में बता रहे हैं, जहां आप दिवाली पर प्रकृति का अद्भुत नजारा देख सकते हैं और अपनी ट्रिप को यादगार बना सकते हैं.

कसोल और पार्वती घाटी, हिमाचल प्रदेश
हिप्पी कल्चर और ट्रेकिंग हब वाली यह जगह पार्वती नदी के किनारे बसी है और मलाणा, तोश, या खीरगंगा ट्रेक के लिए परफेक्ट है. कूल कैफे, सस्ते हॉस्टल और रिलैक्स माहौल इसे यूथ का फेवरेट डेस्टिनेशन बनाते हैं. बाइकर्स के लिए भी यह एक शानदार रूट है. यहां घूमने के लिए काफी संख्या में टूरिस्ट्स आते हैं. 

बीर बिलिंग, हिमाचल प्रदेश
एडवेंचर और स्काई स्पोर्ट्स के लिए यह जगह काफी खास है. अगर आपको आसमान में उड़ने का शौक है तो पैराग्लाइडिंग के लिए यह इंडिया की सबसे बेस्ट जगह है. दिवाली से पहले मौसम साफ होता है, जो उड़ने के लिए आइडियल है. यहां के बौद्ध मठ और शांत गांव भी घूमने लायक हैं. 

ऋषिकेश, उत्तराखंड
एडवेंचर और गंगा किनारे सुकून के लिए इसे काफी अच्छा विकल्प माना जाता है. वैसे तो यह आध्यात्मिक केंद्र है, पर यहां का बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग इसे यूथ हब बनाते हैं. दिवाली से पहले गंगा आरती में शामिल हों और दिन में एडवेंचर का मज़ा लें. दिल्ली से नज़दीक होने के कारण वीकेंड ट्रिप के लिए बेस्ट है. 

मैकलोडगंज (धर्मशाला), हिमाचल प्रदेश
तिब्बती कल्चर और माउंटेन व्यूज़ के लिए बेस्ट यह 'छोटा ल्हासा' अपने ट्रेंडी कैफ़े, भागसू फॉल्स ट्रेक और दलाई लामा मंदिर के लिए मशहूर है. ट्रैकिंग और लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए बेहतरीन जगह. यहां की शांत और कूल वाइब युवाओं को बहुत पसंद आती है. 

कानाताल, उत्तराखंड 
ऑफबीट और कैंपिंग के लिए मसूरी-चंबा रोड पर स्थित, कनातल भीड़-भाड़ से दूर एक शांत और छिपा हुआ रत्न है. यह कैंपिंग, स्टारगेजिंग और सुरकंडा देवी मंदिर ट्रेक के लिए जाना जाता है. शांत माहौल में दोस्तों के साथ बॉनफायर और रिलैक्स करने के लिए शानदार विकल्प है. 

