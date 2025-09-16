अब अमेरिका में भी होगी दिवाली की छुट्टी! इस राज्य ने भारतीयों को दिया खास तोहफा, जानें कितने देशों में इस दिन होता है हॉलिडे?
अब अमेरिका में भी होगी दिवाली की छुट्टी! इस राज्य ने भारतीयों को दिया खास तोहफा, जानें कितने देशों में इस दिन होता है हॉलिडे?

California Diwali holiday in 2025: भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक दीपावली को लेकर अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में बड़ा ऐलान हुआ है. दरअसल इस राज्य ने विधानसभा में एक बिल पास किया है, जिसके तहत पूरे राज्य में दीपावली की छुट्टी घोषित होगी. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 16, 2025, 12:52 PM IST
Diwali holiday in foreign 2025: दिवाली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे रोशनी का त्योहार कहा जाता है. हालांकि ऐसा नहीं है कि दीपावली सिर्फ भारत में मनाई जाती है. यह पर्व दुनियाभर के कई देशों में धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि कई देशों में भारतीय रहते हैं. इस दिन भारत में तो आधिकारिक छुट्टी होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि और कौन से देश हैं, जहां दीपावली की छुट्टी मनाई जाती है. बता दें कि हाल ही में एक देश के एक राज्य ने दीपावली की छुट्टी का ऐलान किया है, जो वहां रह रहे भारतीयों के लिए खुशी और सम्मान की बात है. बता दें कि यह ऐलान अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में हुआ है. यहां अब दीपावली एक आधिकारिक छुट्टी बन गई है. 

यह खबर उन सभी भारतीयों के लिए बहुत बड़ी और खुशी की बात है, जो अमेरिका में रहते हैं. यह फैसला न केवल भारतीय समुदाय के लिए, बल्कि दुनिया भर के उन लोगों के लिए भी एक सम्मान है, जो दिवाली को मनाते हैं. कैलिफोर्निया में इस फैसले से साफ होता है कि दिवाली का त्योहाक अब सिर्फ भारत का त्योहार नहीं, बल्कि यह दुनिया भर में फैल रहा है और इसे हर जगह सम्मान मिल रहा है. यह कदम अमेरिका में भारतीय संस्कृति और परंपराओं की बढ़ती हुई पहचान को भी दिखाता है.

कैलिफोर्निया का ऐतिहासिक फैसला
दीपावली की छुट्टी के लिए कैलिफोर्निया विधानसभा ने AB 268 बिल पास किया गया है. जानकारी के लिए बता दें कि इस बिल को 10 सितंबर को सीनेट में और 11 सितंबर असेंबली में पेश किया गया. जहां सीनेट में 36 लोगों ने इसका समर्थन किया और 4 लोगों ने विरोध जताया. वहीं असेंबली में 76 लोगों ने पक्ष में वोट किया और सिर्फ 4 ने बिल के विपक्ष के वोट किया. गवर्नर के हस्ताक्षर होने के बाद यह फैसला आधिकारिक हो जाएगा. 

दिवाली को छुट्टी देने वाले देश
कैलिफोर्निया अकेला नहीं है, जिसने दिवाली को आधिकारिक छुट्टी घोषित किया है. दुनिया भर के कई देशों और शहरों में भी दिवाली पर छुट्टी दी जाती है. इनमें सिंगापुर, मलेशिया, फिजी, मॉरीशस, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं. यह दिखाता है कि दिवाली का त्योहार सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक त्योहार बन चुका है.

;