जवानी में ही कर लें ये एडवेंचर एक्टिविटीज, बुढ़ापे में घुटने नहीं देंगे साथ! दुनिया घूमने के ख्वाब को अभी कर लें पूरा

जीवन को इंट्रेस्टिंग और मजेदार बनाने के लिए आप जीवन में एक बार इन एडवेंचर्स एक्टिविटी का मजा ले सकते हैं. ये एक्टिविटी आपको जीवन भर याद रहेंगी. आप अपने दोस्तों या पार्टनर के साथ इसका मजा ले सकते हैं.
जीवन बेहद खूबसूरत होता है. जीवन में हमेशा नई नई चीजों को जरूर आजमाना चाहिए. आज हम आपको 5 सबसे बेहतर एडवेंचर्स एक्टिविटी के बारे में बता रहें हैं, जिन्हें लाइफ में एक बार जरूर करना चाहिए. ये न सिर्फ हमारी शारीरिक क्षमता को चुनौती देती हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी हमें मजबूत बनाती हैं. अगर आप भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बोर हो गए हैं तो आपको जवानी में ये जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में तो घुटने भी साथ नहीं देते हैं.
बंजी जंपिंग
अगर आप ऊंचाइयों से डरते हैं, तो बंजी जंपिंग आपके डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है. यह एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप एक ऊंची जगह से एक इलास्टिक कॉर्ड से बंधकर छलांग लगाते हैं. उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारत का सबसे ऊंचा बंजी जंपिंग स्पॉट है. यह एडवेंचर्स एक्टिविटी आपको जीवन भर याद रहेगी.
स्काईडाइविंग
खुले आसमान में उड़ने का सपना हर किसी का होता है. आप भी इस सपने को स्काईडाइविंग के जरिए पूरा कर सकते हैं. इसमें आप एक जहाज से कूदते हैं और हवा में कुछ देर तक फ्री-फॉल करते हैं, जिसके बाद पैराशूट खुल जाता है. भारत में मैसूर और गुजरात के डीसा जैसे कुछ जगहों पर स्काईडाइविंग कर सकते हैं.
रिवर राफ्टिंग
नदियों की तेज लहरों के बीच अपनी टीम के साथ आगे बढ़ना एक जबरदस्त एडवेंचर है. रिवर राफ्टिंग में आप एक नाव में बैठकर नदी के तेज बहाव और चट्टानों से होकर गुजरते हैं. यह एक टीम एक्टिविटी है, जो आपके दोस्तों या परिवार के साथ इंजॉय कर सकते हैं. ऋषिकेश और मनाली में रिवर राफ्टिंग का शानदार अनुभव लिया जा सकता है.
पैराग्लाइडिंग
पैराग्लाइडिंग आपको एक पक्षी की तरह उड़ने का एहसास कराती है. इसमें आप एक पैराशूट के साथ पहाड़ी से छलांग लगाते हैं और हवा के सहारे घाटी के ऊपर उड़ते हैं. हिमाचल प्रदेश का बीर बिलिंग एशिया का सबसे अच्छा पैराग्लाइडिंग स्पॉट माना जाता है.