गोवा घूमने जा रहे हैं? भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, वरना हो सकती है जेल!

Goa Travel Tips: घूमने के लिए गोवा भारत का बेहद खूबसूरत राज्य है. गोवा मौज-मस्ती और सुकून की छुट्टी बिताने के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है. यहां के सुनहरे बीच, पार्टी का माहौल हर किसी को अपनी ओर खींचता है. लेकिन गोवा में कदम रखने से पहले कुछ जरूरी नियमों को जान लेना चाहिए. कई बार जोश-जोश में टूरिस्ट्स कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनका सीधा अंजाम जेल या भारी जुर्माना हो सकता है.

बीच पर खुले में शराब पीना

गोवा में बीच पर खुलेआम शराब पीना सख्त मना है. अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको जुर्माना भरना सकता है और कुछ मामलों में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है. अगर आप पीना चाहते हैं, तो बीच पर मौजूद रेस्तरां या कैफे में जाकर पिएं.

बीच पर गंदगी फैलाना

गोवा को साफ-सुथरा रखना हर पर्यटक की जिम्मेदारी है. अगर आप बीच पर खाने-पीने की चीजें या कचरा छोड़ते हैं, तो यह अपराध माना जाता है. ऐसा करने पर जुर्माना लग सकता है. हमेशा कूड़ेदान का इस्तेमाल करें या अपने साथ ले जाएं.

अश्लीलता

गोवा के बीच पर न्यूडिटी गैर-कानूनी है. कुछ लोग गलती से ऐसा करते हैं, लेकिन गोवा में इसे सार्वजनिक अश्लीलता माना जाता है. अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं, तो आपको तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है.

शराब पीकर गाड़ी चलाना

अगर आप गोवा में बाइक या कार किराए पर ले रहे हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आप शराब पीकर गाड़ी न चलाएं. गोवा पुलिस इस मामले में बहुत सख्त है और पकड़े जाने पर आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है और आपको जेल भी हो सकती है.

पब्लिक प्लेस पर अभद्र व्यवहार

गोवा एक पार्टी डेस्टिनेशन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सार्वजनिक जगहों पर अभद्र व्यवहार करें. जैसे बीच पर किसी को परेशान करना या बिना इजाजत के तस्वीरें लेना. यह भी एक अपराध है और ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.