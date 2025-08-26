कटक घूमने जा रहे हैं तो बिल्कुल मिस न करें ये बेहद खास स्पॉट्स, मॉनसून में घूमने के लिए एकदम सही जगह!

मॉनसून में कटक घूमने की प्लानिंग आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है. मॉनसून में यहां घूमने के लिए काफी टूरिस्ट्स आते हैं. यहां कई आकर्षक और शानदार जगहें बसी हुई हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कटक की 5 आकर्षक जगहों के बारे में जो हिल स्टेशनों की तरह नजर आते हैं....

बाराबती किला-

कटक में घूमने के लिए बाराबती किला बहुत खास है. यह किला ऐतिहासिक रूप से भी काफी प्रसिद्ध है. साथ ही, इस किले में समय के साथ कई सारे बदलाव हुए हैं. इसके कुछ अवशेषों से ही इसकी भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है. वहीं आपको किले के परिसर में एक स्टेडियम भी देखने को मिलेगा.

कटक चंडी मंदिर-

कटक को धार्मिक रूप से भी बेहतरीन शहर माना जाता है. यहां कटक चंडी मंदिर स्थित है जो यहां के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है. यह मंदिर माता चंडी को समर्पित है और यहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है. इस मंदिर की बनावट काफी आकर्षित है.

नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मस्थान म्यूजियम-

कटक में आपको देश के महान क्रांतिकारी नेता जी सुभाष चंद्र बोस का जन्मस्थान म्यूजियम भी देखने को मिलेगा. यह म्यूजियम उनके जीवन, संघर्ष और योगदान को बखूबी दर्शाता है, इस म्यूजियम में आपको नेताजी से जुड़ी कई वस्तुएं भी देखने को मिलेंगी.

भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान-

कटक शहर के पास भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है. इसकी प्राकृतिक खूबसूरती काफी सुकूनदायक है. यहां आपको नेचुरल ब्यूटी के साथ कई जबरदस्त दृश्य देखने को मिलेंगे. यह जगह नेचर लवर्स के लिए बेस्ट है.

महानदी बैराज

कटक घूमने के दौरान महानदी बैराज जाने का प्लान जरूर बनाएं, यहां आपको मंत्रमुग्ध कर देने वाले नजारे मिलेंगे. महानदी बैराज को देखने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक आते हैं. यहां से आपको सूर्योदय और सूर्यास्त के जबरदस्त नजारे देखने को मिलेंगे.

