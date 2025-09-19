होटल के कमरों में जाते ही जलाने लगते हैं लाइट तो हो जाएं सावधान, ये गलती पड़ सकती है भारी

How to check for bedbugs in hotels: ज्यादातर लोग जब किसी होटल के कमरे में चेक-इन करते हैं तो उनकी एक आदत होती है कि वह पहले सामान रखते हैं और उसके तुरंत बाद लाइट जलाते हैं. फिर सीधे बिस्तर या सोफे पर आराम करने के लिए लेट जाते हैं. हालांकि हॉस्पिटैलिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह आदत आपको मुसीबत में डाल सकती है. वे हमें कमरे में घुसते ही कुछ खास बातों का ध्यान रखने की सलाह देते हैं, जिससे लोगों की ट्रिप काफी सुरक्षित हो और उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो. अगर आप भी होटल में रुकते हैं तो आपको इस बारे में जरूर जानना चाहिए.

क्यों नहीं जलानी चाहिए लाइट?

एक होटल कर्मचारी हेली व्हिटिंग का कहना है कि होटल के कमरे में जाते ही लोगों को सबसे पहले लाइट नहीं जलानी चाहिए. उनका सुझाव है कि यात्रियों को कमरे में आराम करने से पहले अंधेरे में ही सब कुछ अच्छे से जांच लेना चाहिए. ऐसा करने की वजह बहुत ही सीधी है और उसका नाम है खटमल. व्हिटिंग के अनुसार, खटमलों को अंधेरे में आसानी से पहचाना जा सकता है. उनका कहना है, "किसी भी होटल के कमरे में घुसते ही, सबसे पहले खटमल की जांच करनी चाहिए." मेहमानों को आराम करने से पहले गद्दे, तकिए, पर्दों और फर्नीचर के हर कोने को ध्यान से देखना चाहिए.

खटमल को कैसे पहचानें?

खटमल छोटे, बिना पंख वाले कीड़े होते हैं, जो आमतौर पर हल्के पीले, लाल या भूरे रंग के होते हैं. हालांकि ये कोई गंभीर बीमारी नहीं फैलाते, लेकिन ये इंसान या जानवरों का खून पीते हैं, खासकर रात में ये ऐसा करते हैं. इनके काटने से खुजली वाले लाल दाने निकल आते हैं, जो ज्यादातर हाथ, पैर और सिर जैसे खुले हिस्सों पर होते हैं. इनके काटने से शरीर में कई दिनों तक खुजली और बेचैनी हो सकती है. व्हिटिंग ने बताया कि खटमल होने के साफ-साफ निशान होते हैं, जैसे कि खुद खटमल दिखना, उनकी उतरी हुई चमड़ी या फिर चादर और गद्दे पर खून के धब्बे दिखना.

Add Zee News as a Preferred Source

अगर खटमल मिलें तो क्या करें?

अगर आपको कमरे में खटमल दिखते हैं तो इस बात को बिलकुल नजरअंदाज न करें. तुरंत उनकी फोटो खींच लें और सारी जानकारी नोट कर लें. जैसे कि आपने कब चेक-इन किया, कमरा नंबर क्या है, और क्या दिक्कत है. फिर तुरंत होटल के मैनेजमेंट या रिसेप्शन पर इसकी शिकायत करें.

व्हिटिंग के अनुसार, ज्यादातर होटल ऐसी स्थिति में आपको दूसरा कमरा देते हैं या पैसे वापस कर देते हैं. हालांकि अगर आप इस समस्या को अनदेखा करते हैं तो आपको रात भर बेचैनी होगी, खुजली वाले दानों से परेशानी होगी और आप इन खटमलों को अपने सामान के साथ घर भी ले जा सकते हैं.