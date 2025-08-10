ऋषिकेश भूल जाएंगे आप...इन जगहों पर एकबार जरूर करें रिवर राफ्टिंग, मिलेंगे शानदार अनुभव

ऋषिकेश बेशक भारत में रिवर राफ्टिंग के लिए एक लोकप्रिय जगह है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी शानदार जगहें हैं जहाँ आप रोमांच से भरी रिवर राफ्टिंग का अनुभव कर सकते हैं. यहां आप न केवल नया एक्सपीरियंस करेंगे बल्कि नेचर की सुंदरता से रूबरू होने का भी मौका मिलेगा, तो चलिए जानते हैं इन जगहों के बारे में..........

कुल्लू-मनाली, हिमाचल प्रदेश-

ब्यास नदी पर राफ्टिंग का रोमांच आपको मंत्रमुग्ध कर देगा. यह जगह न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है, बल्कि यहां के रैपिड्स भी राफ्टिंग के लिए बहुत अच्छे हैं. यह जगह शुरुआती और परिवारों दोनों के लिए एकदम सही है.

जांस्कर नदी, लद्दाख-

अगर आप एक चैलेजिंग और अनोखी राफ्टिंग का अनुभव चाहते हैं, तो लद्दाख की जांस्कर नदी आपके लिए है. यहां की ठंडी, बर्फीली नदियां और आसपास की बंजर घाटियां एक यादगार अनुभव देती हैं.

तीस्ता नदी, सिक्किम-

तीस्ता नदी सिक्किम और दार्जिलिंग के बीच से बहती है और अपने शक्तिशाली रैपिड्स के लिए जानी जाती है. यह जगह अनुभवी राफ्टरों के लिए एक बेहतरीन चुनौती है, जहां वे प्रकृति की सुंदरता के बीच एक शानदार एडवेंचर का मजा ले सकते हैं.

ब्रह्मपुत्र नदी, अरुणाचल प्रदेश-

भारत के उत्तर-पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी पर राफ्टिंग एक अद्भुत अनुभव है. यह दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है और यहां राफ्टिंग का अनुभव आपको घने जंगलों और आदिवासी गांवों से होकर ले जाता है.

दंदेली, कर्नाटक-

दक्षिण भारत में दंदेली एडवेंचर के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन जगह है. यहां काली नदी पर राफ्टिंग का मजा लिया जा सकता है. यह जगह खास तौर पर नेचर लवर्स के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है.

अलकनंदा नदी, उत्तराखंड-

ऋषिकेश के अलावा उत्तराखंड में अलकनंदा नदी भी राफ्टिंग के लिए काफी मशहूर है. यहां के रैपिड्स ऋषिकेश से थोड़े ज्यादा चैलेजिंग होते हैं, इसलिए यह उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें पहले से राफ्टिंग का कुछ अनुभव है.

(डिस्क्लेमर: इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप सिर्फ उन्हीं जगह पर राफ्टिंग करें जिनको अप्रूवल मिला हुआ है और मान्यता प्राप्त हैं.)