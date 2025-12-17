Do You Know: क्या आप जानते हैं? फ्लाइट में पैसेंजर हमेशा बाईं तरफ से ही क्यों चढ़ते हैं, वजह जानकर चौंक जाएंगे

आपने कितनी ही बार फ्लाइट ली होगी. गेट से अंदर घुसे, एयरक्राफ्ट में कदम रखा और बिना सोचे-समझे बाईं तरफ मुड़ गए. यह इतना सामान्य लगता है कि दिमाग में सवाल ही नहीं आता. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यात्री हर बार विमान के लेफ्ट साइड से ही क्यों चढ़ते हैं? यह कोई संयोग नहीं, बल्कि इतिहास, सुरक्षा और एयरपोर्ट डिजाइन का मिला-जुला नतीजा है. एविएशन की दुनिया में हर छोटा नियम किसी बड़ी सीख से जुड़ा होता है. बाईं तरफ से बोर्डिंग भी ऐसा ही एक नियम है, जो यात्रियों की नजर से दूर रहकर उड़ान को सुरक्षित और सुचारू बनाता है.

जहाजों से शुरू हुई परंपरा

लेफ्ट साइड से बोर्डिंग की कहानी हवाई जहाज़ों से पहले की है. समुद्री जहाज़ों के दौर में जहाज़ का बायां हिस्सा “पोर्ट साइड” कहलाता था और यहीं से लोग चढ़ते-उतरते थे. दाईं ओर स्टीयरिंग और कंट्रोल सिस्टम होते थे, इसलिए वह हिस्सा व्यस्त रहता था. जब एविएशन की शुरुआत हुई, तो शुरुआती पायलट और इंजीनियरों ने समुद्री परंपराओं को अपनाया. यही वजह है कि हवाई जहाज़ों में भी बाईं तरफ से चढ़ने की आदत बनी और धीरे-धीरे यह वैश्विक मानक बन गई.

एयरपोर्ट पर सुरक्षा का खेल

एयरपोर्ट का रनवे और एप्रन दिखने में शांत लगता है, लेकिन असल में यह सबसे व्यस्त इलाका होता है. इसी दौरान फ्यूल भरा जाता है, सामान लोड होता है और मेंटेनेंस चलता रहता है. ये सारे काम ज्यादातर एयरक्राफ्ट की दाईं तरफ होते हैं. यात्रियों को बाईं ओर से चढ़ाने का मतलब है उन्हें भारी मशीनों और ईंधन से दूर रखना. यह व्यवस्था सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि सुरक्षा और कार्यकुशलता का अहम हिस्सा है.

पायलट की सीट भी है वजह

पायलट कॉकपिट में बाईं तरफ बैठते हैं. यह परंपरा भी पुराने ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आई है. बाईं ओर बैठने से टैक्सी करते समय और गेट पर लगते वक्त बेहतर विजिबिलिटी मिलती है. जब यात्री भी बाईं तरफ से चढ़ते हैं, तो क्रू बोर्डिंग प्रक्रिया पर आसानी से नजर रख सकता है. शुरुआती दौर में पायलट खुद यात्रियों से मिलते थे, जिससे लेफ्ट साइड बोर्डिंग और मजबूत होती चली गई.

सिस्टम ऐसा बना कि बदला नहीं जा सकता

समय के साथ एयरपोर्ट का पूरा ढांचा इसी नियम पर बन गया. जेट ब्रिज, टर्मिनल डिजाइन, सेफ्टी ट्रेनिंग और अनाउंसमेंट. सब कुछ बाईं तरफ बोर्डिंग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया. एविएशन में एकरूपता बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यही गलतियों की संभावना कम करती है. फ्यूल पोर्ट और कार्गो लोडिंग भी दाईं तरफ होती है, इसलिए यात्रियों को उलटी दिशा में रखना सबसे सुरक्षित विकल्प साबित हुआ.