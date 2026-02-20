मथुरा-वृंदावन तो सब जाते हैं! इस होली इन 5 'सीक्रेट' जगहों पर जाएं, जहां रंगों के साथ घुलती है रूहानी शांति

Offbeat Holi Destinations: अगर आप भी इस बार हुड़दंग और धक्का-मुक्की से दूर, अपनी होली को इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए और यादगार बनाना चाहते हैं, तो भीड़ का हिस्सा बनना छोड़िए. हमने आपके लिए खोज निकाली हैं भारत की वो 5 सीक्रेट जगहें, जहां होली का मतलब सिर्फ रंग नहीं बल्कि एक रूहानी अनुभव है. फ्लाइट की कीमतें आसमान छूने और होटल्स के 'फुल' होने से पहले, चलिए जानते हैं उन ऑफबीट ठिकानों के बारे में जहां इस साल की होली सबसे खास होने वाली है.

शांतिनिकेतन

पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन में होली को बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है. इसकी शुरुआत रबींद्रनाथ टैगोर ने की थी. यहां रंगों की होड़ नहीं, बल्कि कला, संगीत और कविता का उत्सव होता है. विस्वा-भारती यूनिवर्सिटी के छात्र पीले परिधान में रवींद्र संगीत और पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करते हैं. पलाश के फूलों के बीच अबीर को हल्के से लगाकर स्वागत किया जाता है. यह होली शांति और सौंदर्य का अनोखा मेल है.

हम्पी

कर्नाटक का हम्पी होली के दौरान बिल्कुल अलग अनुभव देता है. यूनेस्को धरोहर स्थल के खंडहरों और विशाल चट्टानों के बीच रंग और ढोल की गूंज त्योहार को खास बनाती है. तुंगभद्रा नदी के किनारे खुला माहौल और प्राचीन मंदिरों की पृष्ठभूमि इसे यादगार बना देती है. यहां की होली रोमांच और विरासत का संगम है.

सांगला वैली

हिमाचल प्रदेश की किन्नौर घाटी में स्थित सांगला वैली में होली ‘फागुली’ के रूप में मनाई जाती है. बर्फ से ढकी चोटियों के बीच यहां रंगों की जगह पारंपरिक मुखौटा नृत्य और रस्में होती हैं. यह शांत और प्राकृतिक माहौल उन यात्रियों के लिए खास है जो भीड़ से दूर हिमालय की गोद में त्योहार मनाना चाहते हैं.

उदयपुर

राजस्थान का उदयपुर अपनी शाही होली के लिए मशहूर है. सिटी पैलेस उदयपुर से मेवाड़ राजघराना पारंपरिक होलिका दहन जुलूस निकालता है. झीलों और महलों की पृष्ठभूमि में मनाई जाने वाली यह होली रॉयल अनुभव देती है. यहां रंगों के साथ परंपरा और भव्यता का खास संगम देखने को मिलता है.

इंदौर

मध्य प्रदेश का इंदौर रंगपंचमी के लिए प्रसिद्ध है. होली के पांच दिन बाद यहां ‘गेर’ जुलूस निकलता है, जिसमें सड़कों पर गुलाल और रंगीन पानी की बौछार होती है. नगर निगम के टैंकर रंगीन पानी छिड़कते हैं और पूरा शहर संगीत के साथ झूम उठता है. यह उन यात्रियों के लिए बढ़िया विकल्प है जो मुख्य दिन की भीड़ से बचना चाहते हैं.

कैसे करें सही प्लानिंग?

होली जैसे बड़े त्योहारों पर ट्रैवल सर्च और बुकिंग तेजी से बढ़ जाती है. वीगो इंडिया के जीएम बर्नार्ड कोरैया ने कहा कि किराए और होटल रेट्स में उतार-चढ़ाव आम बात है. इसलिए पहले से योजना बनाना और अलग-अलग विकल्पों की तुलना करना फायदेमंद रहता है. सही समय पर बुकिंग करने से न सिर्फ बेहतर कीमत मिलती है, बल्कि पसंदीदा ठहराव भी आसानी से मिल जाता है. इस बार भीड़ से हटकर इन ऑफबीट जगहों पर होली मनाकर त्योहार को यादगार बनाया जा सकता है.