Advertisement
trendingNow12956822
Hindi Newsट्रैवल

सिर्फ ₹20,000 में घूमकर आइए दुबई; दिसंबर में शुरू हो रहा है Dubai Shopping Festival, जानें कैसे करें ट्रिप प्लान

Dubai Trip: दुबई शॉपिंग फेस्टिवल 5 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहा है. सिर्फ ₹20,000 में स्मार्ट प्लानिंग के साथ आप सस्ते फ्लाइट, बजट होटल, स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड और फ्री आकर्षणों का मजा ले सकते हैं. Nol कार्ड और सही समय पर बुकिंग कर आप अपनी दुबई ट्रिप बेहद किफायती बना सकते हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 11, 2025, 07:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर्फ ₹20,000 में घूमकर आइए दुबई; दिसंबर में शुरू हो रहा है Dubai Shopping Festival, जानें कैसे करें ट्रिप प्लान

Dubai Trip : अगर आप लंबे समय से विदेश यात्रा का सपना देख रहे हैं लेकिन बजट की वजह से रुक गए हैं, तो दिसंबर 2025 आपके लिए शानदार मौका लेकर आ रहा है। दुबई का मशहूर फेस्टिवल सिजन (DSF) 5 दिसंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 तक आयोजित होगा. इस दौरान पूरे शहर में भारी डिस्काउंट, लाइव म्यूज़िक, आतिशबाज़ी और खर्च करें और जीतें कैंपेन चलेंगे. यह फेस्टवल दिसंबर में मौसम भी सुहावना रहता है, इसलिए यह शहर घूमने और बेहतरीन डील्स पाने का परफेक्ट समय माना जाता है.

कैसे करें स्मार्ट बुकिंग और सस्ता ठहराव

दुबई की ट्रिप को बजट में रखने के लिए अभी से फ्लाइट टिकट्स बुक करना सबसे बेहतर रहेगा. सप्ताह के बीच (मंगलवार से गुरुवार) यात्रा करने पर किराया कम मिलता है. यहा रुकने के लिए Deira या Bur Dubai जैसा जगह बेस्ट है, जहां होटल सस्ते और मेट्रो के पास हैं. यहां का प्रति रात किराया डाउनटाउन दुबई से काफी कम है. चाहें तो सर्विस्ड अपार्टमेंट भी बुक कर सकते हैं जो बजट ट्रैवलर्स के लिए बेहतर विकल्प है.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

सस्ती यात्रा के लिए Nol कार्ड बनेगा मददगार

दुबई में घूमने के लिए Nol कार्ड लेना बहुत फायदेमंद है. यह एक रिचार्जेबल कार्ड है जो मेट्रो, ट्राम और बसों में काम आता है. एक ट्रिप की कीमत सिर्फ AED 3 (करीब ₹73) तक पड़ सकती है. लगभग सभी प्रमुख जगहें जैसे बर्ज खलिफा, दुबई मॅाल और Mall of the Emirates मेट्रो से जुड़ी हैं. टैक्सी से बचें, क्योंकि वे महंगी पड़ती हैं. साथ ही दुबई पैदल घूमने के लिए भी सुरक्षित और साफ-सुथरा शहर है.

fallback

कम खर्च में बेहतरीन खाना और फ्री एंटरटेनमेंट

दुबई की स्ट्रीट फूड कॅाफी टेस्टी होती है जिससे यात्रियों को पसंद भी आता है. देइरा, करामा और अल रिग्गा जैसे इलाकों में सिर्फ 10 दिरहम (लगभग ₹241) में स्वादिष्ट शावरमा और अरबी भोजन मिल जाते हैं. खरीदारी के लिए अपनी ‘शॉपिंग लिस्ट’ पहले से तैयार कर लें और सूक (स्थानीय बाजारों) में मोलभाव करना न भूलें. इसके साथ यहां तक कि सोने पर भी आप सौदा कर सकते हैं. दुबई फाउंटेन और जुमेराह बीच बोर्डवॉक जैसे कई आकर्षण बिल्कुल मुफ्त हैं. वहीं, बुर्ज खलीफा ऑब्ज़र्वेशन डेक और डेजर्ट सफारी जैसी जगहों के टिकट पहले से बुक करने पर आप कम दाम में शानदार अनुभव ले सकते हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Dubai Shopping FestivalDubai Trip

Trending news

West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया
West Bengal
West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
jammu kashmir news
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान में भरपाई की कोशिशें जारी, BSF का दावा-हर गतिविधि..
operation sindoor
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान में भरपाई की कोशिशें जारी, BSF का दावा-हर गतिविधि..
नहीं काम आया पाक का प्रोपेगेंडा, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी बनीं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर
operation sindoor
नहीं काम आया पाक का प्रोपेगेंडा, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी बनीं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर
बंगाल में SIR लागू होने से ममता को क्यों लग रहा डर? हिंसा की दे रही वार्निंग
DNA
बंगाल में SIR लागू होने से ममता को क्यों लग रहा डर? हिंसा की दे रही वार्निंग
SIR पर बात करते-करते अमित शाह ने बता दी देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह
amit shah
SIR पर बात करते-करते अमित शाह ने बता दी देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह
दिल्ली में अफगान दूतावास पर लगे कौन सा झंडा? मुत्ताकी की टीम से भिड़ गए कर्मचारी
india afghanistan news
दिल्ली में अफगान दूतावास पर लगे कौन सा झंडा? मुत्ताकी की टीम से भिड़ गए कर्मचारी
JK में BJP का बेस खत्म कर देने की चाहत! उमर ने RS चुनाव में इन्हें बनाया उम्मीदवार
jammu kashmir news
JK में BJP का बेस खत्म कर देने की चाहत! उमर ने RS चुनाव में इन्हें बनाया उम्मीदवार
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
Jammu and Kashmir
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
JF-17 Engine Deal
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी