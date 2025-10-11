सिर्फ ₹20,000 में घूमकर आइए दुबई; दिसंबर में शुरू हो रहा है Dubai Shopping Festival, जानें कैसे करें ट्रिप प्लान

Dubai Trip : अगर आप लंबे समय से विदेश यात्रा का सपना देख रहे हैं लेकिन बजट की वजह से रुक गए हैं, तो दिसंबर 2025 आपके लिए शानदार मौका लेकर आ रहा है। दुबई का मशहूर फेस्टिवल सिजन (DSF) 5 दिसंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 तक आयोजित होगा. इस दौरान पूरे शहर में भारी डिस्काउंट, लाइव म्यूज़िक, आतिशबाज़ी और खर्च करें और जीतें कैंपेन चलेंगे. यह फेस्टवल दिसंबर में मौसम भी सुहावना रहता है, इसलिए यह शहर घूमने और बेहतरीन डील्स पाने का परफेक्ट समय माना जाता है.

कैसे करें स्मार्ट बुकिंग और सस्ता ठहराव

दुबई की ट्रिप को बजट में रखने के लिए अभी से फ्लाइट टिकट्स बुक करना सबसे बेहतर रहेगा. सप्ताह के बीच (मंगलवार से गुरुवार) यात्रा करने पर किराया कम मिलता है. यहा रुकने के लिए Deira या Bur Dubai जैसा जगह बेस्ट है, जहां होटल सस्ते और मेट्रो के पास हैं. यहां का प्रति रात किराया डाउनटाउन दुबई से काफी कम है. चाहें तो सर्विस्ड अपार्टमेंट भी बुक कर सकते हैं जो बजट ट्रैवलर्स के लिए बेहतर विकल्प है.

Add Zee News as a Preferred Source

सस्ती यात्रा के लिए Nol कार्ड बनेगा मददगार

दुबई में घूमने के लिए Nol कार्ड लेना बहुत फायदेमंद है. यह एक रिचार्जेबल कार्ड है जो मेट्रो, ट्राम और बसों में काम आता है. एक ट्रिप की कीमत सिर्फ AED 3 (करीब ₹73) तक पड़ सकती है. लगभग सभी प्रमुख जगहें जैसे बर्ज खलिफा, दुबई मॅाल और Mall of the Emirates मेट्रो से जुड़ी हैं. टैक्सी से बचें, क्योंकि वे महंगी पड़ती हैं. साथ ही दुबई पैदल घूमने के लिए भी सुरक्षित और साफ-सुथरा शहर है.

कम खर्च में बेहतरीन खाना और फ्री एंटरटेनमेंट

दुबई की स्ट्रीट फूड कॅाफी टेस्टी होती है जिससे यात्रियों को पसंद भी आता है. देइरा, करामा और अल रिग्गा जैसे इलाकों में सिर्फ 10 दिरहम (लगभग ₹241) में स्वादिष्ट शावरमा और अरबी भोजन मिल जाते हैं. खरीदारी के लिए अपनी ‘शॉपिंग लिस्ट’ पहले से तैयार कर लें और सूक (स्थानीय बाजारों) में मोलभाव करना न भूलें. इसके साथ यहां तक कि सोने पर भी आप सौदा कर सकते हैं. दुबई फाउंटेन और जुमेराह बीच बोर्डवॉक जैसे कई आकर्षण बिल्कुल मुफ्त हैं. वहीं, बुर्ज खलीफा ऑब्ज़र्वेशन डेक और डेजर्ट सफारी जैसी जगहों के टिकट पहले से बुक करने पर आप कम दाम में शानदार अनुभव ले सकते हैं.