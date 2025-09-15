दुबई जाने से पहले पढ़ लें ये गाइडलाइंस, एक गलती पहुंचा सकती है आपको जेल! अनमैरिड कपल्स के लिए तो बेहद सख्त हैं नियम

Dubai travel guidelines: दुबई, जिसे अक्सर सपनों का शहर कहा जाता है. यह शहर अपनी गगनचुंबी इमारतों, शानदार होटल और बेमिसाल लाइफस्टाइल के लिए दुनिया भर में फेमस है. हर साल काफी बड़ी संख्या में टूरिस्ट्स यहां घूमने जाते हैं. हालांकि दुबई जितना खूबसूरत है, उतने ही उसके नियम भी सख्त हैं. इन नियमों का पालन न करने पर न सिर्फ भारी जुर्माना लग सकता है, बल्कि जेल भी हो सकती है. यह शहर अपने सख्त नियमों से ही इसे काफी खूबसूरत और बेहतरीन टूरिस्ट्स डेस्टिनेशन बनाता है. ऐसे में आप अगर आप दुबई जाने का प्लान बना रहे हैं तो इन नियमों को जानना बहुत जरूरी है.

बेहद सख्त हैं नियम

अगर आप घूमने के लिए दुबई पहुंचे तो सबसे पहले नियमों के बारे में जान लें. बता दें कि कुछ नियम काफी सख्त हैं. ऐसे में आपसे अनजाने में कई गल्तियां हो सकती हैं तो घूमने के पहले नियमों के बारे में जरूर जान लें.

अनमैरिड कपल्स के लिए नियम

दुबई में अनमैरिड कपल्स को एक ही कमरे में रहने की इजाजत नहीं है. यह कानून के खिलाफ माना जाता है और पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इसलिए अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, तो अलग-अलग कमरे बुक करें. हालांकि इस नियम में बदलाव की भी सूचना सामने आई थी तो पहले इस नियम के बारे में चेक कर लें और उसके बाद ही घूमने जाएं.

Add Zee News as a Preferred Source

पब्लिक प्लेस पर व्यवहार

दुबई में पब्लिक प्लेस पर बहुत ज्यादा प्यार दिखाना, जैसे हाथ पकड़ना, गले मिलना या किस करना सख्त मना है. वहां के कल्चर में इसे गलत माना जाता है. साथ ही पब्लिक प्लेस पर तेज आवाज में नाचना या गाना भी दंडनीय है. यहां पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन को अपराध की श्रेणी में माना जाता है.

ड्रेस कोड

दुबई मॉडर्न सिटी होने के साथ ही अपने कल्चर पर भी खास ध्यान रखता है. इसलिए यहां पहनावे को लेकर भी कुछ नियम हैं. बहुत छोटे या अश्लील कपड़े पहनने से बचें. अश्लील कपड़ों पर भारी जुर्माना लग सकता है.

ड्रग्स और शराब

दुबई में ड्रग्स को लेकर कानून बहुत ही ज्यादा सख्त हैं. अगर आप अवैध ड्रग्स रखने, लेने या बेचने के दोषी पाए गए, तो आपको आजीवन कारावास हो सकता है. इसके अलावा कुछ खास दवाएं भी हैं जो यहां बैन हैं. इसलिए अपने साथ कोई भी दवा ले जाने से पहले जांच लें. शराब का सेवन केवल लाइसेंस्ड जगहों पर ही करें. पब्लिक प्लेस पर शराब पीना और नशे में घूमना गैरकानूनी है.

संस्कृति और राजनीति का सम्मान

दुबई में शाही परिवार, संस्कृति, राजनीति और कानून का मजाक उड़ाना या उनके बारे में गलत राय देना अपराध है. ऐसा करने पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है.