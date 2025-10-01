350 करोड़ का महल, टिकट बस 300 रुपये... कौन है 170 आलीशान कमरों का मालिक? भारत में यहां है World Largest Palace

Largest Palace in the world: अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा पैलेस कहां है तो आपका जवाब अमेरिका जैसे देश हो सकते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह भारत में है. बड़े पैलेस के नाम पर आपको एक बार को इंग्लैंड के बकिंघम पैलेस का ख्याल भी आया होगा, लेकिन भारत के पैलेस के सामने यह भी छोटा है. वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइवेट रेसिडेंस इंडिया में है. बता दें कि यह गुजरात के वडोदरा शहर मेंहै, जिसे लक्ष्मी विलास पैलेस के नाम से जाना जाता है. 500 एकड़ में फैला ये पैलेस किसी जन्नत से कम नहीं लगता है. 170 कमरे, अपना गोल्फ कोर्स, और इतनी शानदार कहानी कि सुनते ही बोलोगे कि यहां तो जाना बनता है.

लक्ष्मी विलास पैलेस

वडोदरा का ये लक्ष्मी विलास पैलेस कोई आम हवेली नहीं है. ये इतना बड़ा है कि आप सुनकर चौंक जाएंगे. ये ब्रिटेन के फेमस बकिंघम पैलेस से भी चार गुना ज्यादा बड़ा है. 500 एकड़ में फैले इस पैलेस में 170 से ज्यादा कमरे हैं. इसे सिर्फ एक घर कहना गलत होगा, ये तो एक पूरी रॉयल सिटी की तरह है.

350 करोड़ रुपये है कीमत

इस महल की कहानी भी एकदम फिल्मी है. इसे 1890 में वडोदरा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III ने बनवाया था. उस टाइम इसे बनाने में सिर्फ 27 लाख रुपये खर्च हुए थे. वहीं आज इसकी वैल्यू 350 करोड़ रुपये के आसपास है. महाराजा गायकवाड़ मराठा राजवंश के थे और 18वीं सदी से 1947 तक उन्होंने ही इस रियासत पर राज किया था.

आर्किटेक्चर भी है जबरदस्त

इस पैलेस का डिजाइन भी बड़ा खास है कि इसे इंडो-सरसेनिक स्टाइल में बनाया गया है, जो इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर का मिक्सचर है.शुरुआत में इसे बनाने का जिम्मा ब्रिटिश आर्किटेक्ट मेजर चार्ल्स मैन्ट को दिया गया था. लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये आया कि चार्ल्स को लगा कि उनके कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई है और महल गिर जाएगा, इस डर से उन्होंने सुसाइड कर लिया. बाद में रॉबर्ट फेलोज़ चिशोल्म ने ये काम संभाला और 1890 में पैलेस बनकर रेडी हुआ. इसे बनने में 12 साल लगे थे.

आज भी यहीं रहती है शाही फैमिली

दरअसल ये कोई म्यूजियम नहीं है, बल्कि आज भी गायकवाड़ परिवार का ऑफिशियल घर है. महाराजा समरजीतसिंह रणजीतसिंह गायकवाड़ अपनी वाइफ और फैमिली के साथ यहीं रहते हैं. 170 कमरों के इस महल में सिर्फ 5 लोग रहते हैं. पहले आम लोगों के लिए एंट्री बैन थी, लेकिन महाराजा समरजीतसिंह और महारानी राधिकाराजे ने इसे टूरिस्ट्स के लिए खोल दिया, जिससे लोग इस विरासत को देख सकें.

पैलेस में क्या-क्या है खास?

अगर आप यहां जाने का प्लान बना रहे हो तो कुछ चीजें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए. इन्हें देखकर आप भी काफी हैरान होंगे.

दरबार हॉल

इसकी छतें बहुत ऊंची हैं, इटैलियन मोजेक और शानदार रंगीन शीशे लगे हैं. शाही फंक्शन और म्यूजिक कॉन्सर्ट्स यहीं होते थे.

शाही म्यूजियम

इसमें गायकवाड़ परिवार की पुरानी चीजें, हथियार और पेंटिंग्स रखी हैं.

गोल्फ कोर्स

पैलेस के अंदर 10-होल का एक प्राइवेट गोल्फ कोर्स भी है. यानी यहां रहने वाले लोग सुबह उठकर घर में ही गोल्फ खेलने का मजा ले सकते हैं

गार्डन्स और तालाब

महल के कॉम्प्लेक्स में बहुत सुंदर बगीचे और तालाब हैं, जो सेल्फी और फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट हैं.

कैसे पहुंचें और टिकट कितने का है?

वडोदरा सिटी के सेंटर में होने की वजह से यहां पहुंचना बहुत आसान है. ये वडोदरा रेलवे स्टेशन से ये सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर दूर है. वहीं वडोदरा एयरपोर्ट से इसकी दूरी लगभग 6 किलोमीटर है. ये सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुलता है. हालांकि सोमवार को ये बंद रहता है. इस पैलेस की एंट्री टिकट 250 से 300 रुपये के बीच है, जिसमें आपको ऑडियो गाइड भी मिलती है. इससे आप हर चीज की कहानी सुनते हुए घूम सकते हो. अगर अंदर फोटो खींचनी या वीडियो बनानी है तो उसके लिए अलग से थोड़ा चार्ज देना पड़ता है.