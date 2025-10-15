Advertisement
कलेजा मजबूत करके जाना! दुनिया के वो 8 सबसे डरावने पुल, जिन्हें पार करना किसी मौत के खेल से कम नहीं!

Worlds Dangerous Bridges: घूमने के लिए अगर आपको किसी एडवेंचर वाली जगह पर जाना है तो हम आपको कुछ ऐसे पुलों के बारे में बताएंगे, जहां आपका सामना भी कर पाएंगे. ये पुल दुनिया के सबसे खतरनाक पुल हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए. हैरानी की बात तो ये है कि यहां घूमने के लिए काफी संख्या में लोग आते हैं.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 15, 2025, 11:34 AM IST
Worlds Scariest Bridges: दुनिया के कुछ ऐसे पुल हैं, जहां जाने से पहले कलेजा मजबूत करना पड़ता है. ये पुल इंजीनियर्स की क्रिएटिविटी और हिम्मत की निशानी तो हैं, लेकिन इन्हें पार करना किसी एडवेंचर से कम नहीं है. ये सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि एक चुनौती हैं. चाहे वह चीन का शीशे का पुल हो जो 300 मीटर नीचे खाई दिखाता है या पाकिस्तान का हुसैनी ब्रिज, जो बस कुछ रस्सियों और लकड़ियों पर टिका है. इन पर चलना यानी अपनी जान हथेली पर रखकर चलना है. ये पुल बताते हैं कि हमारी दुनिया कितनी अजीब और हैरान कर देने वाली चीजों से भरी है. डेयरडेविल्स (साहसी लोग) इन पुलों पर अपनी हिम्मत की परीक्षा लेने जरूर जाते हैं.

दुनिया के 8 सबसे डरावने पुल
दुनिया में घूमने-फिरने की जगहों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है. हम बात कर रहे हैं दुनिया के उन पुलों की जिन्हें देखकर ही लोगों की हवा निकल जाती है. ये पुल इतने खतरनाक हैं कि इन्हें पार करना किसी एडवेंचर फिल्म के सीन से कम नहीं लगता. ऐसा लगता है जैसे इन्हें बस लोगों को डराने के लिए ही बनाया गया हो.

चीन का शीशे का पुल
सबसे पहले बात करते हैं चीन के एक पुल की, जो पूरा शीशे (ग्लास) का बना है. यह 100 मीटर लंबा है और इसके चारों ओर बस खतरनाक पहाड़ हैं. जब आप इस पर खड़े होते हैं और नीचे देखते हैं तो सीधे 300 मीटर गहरी खाई दिखती है. नीचे पारदर्शी शीशा और बहुत गहरी खाई भी होती है. कमजोर दिल वालों को तो नीचे देखने की गलती भी नहीं करनी चाहिए.

ग्रैंड कैन्यन का शीशे का पुल (चीन)
चीन में एक और शीशे का पुल है, जो झांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क के ग्रैंड कैन्यन में है. यह भी शीशे का बना हुआ है और इसे पार करने में अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं.

हुसैनी ब्रिज (पाकिस्तान)
पाकिस्तान का हुसैनी ब्रिज तो डर और अचंभा दोनों पैदा करता है. हैरत की बात यह है कि लोग आज भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. यह पुल बस कुछ टूटी-फूटी लकड़ियों को रस्सियों से बांधकर बनाया गया है. यह बहुत लंबा है और इसकी हालत एकदम खराब है, लेकिन फिर भी एडवेंचर पसंद लोगों के लिए यह एक बड़ा आकर्षण है. यहाँ चलकर लगता है कि आप रस्सी पर करतब दिखा रहे हैं.

सिदुहे रिवर ब्रिज (चीन)
यह पुल दुनिया के सबसे ऊंचे पुलों में से एक है. यह जमीन से करीब 460 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है. यह शंघाई और चेंदो शहरों को जोड़ता है और 1300 मीटर लंबा है. इतनी ऊंचाई पर चलना सच में डरावना है.

एशिमा शाशी ब्रिज (जापान)
जापान का यह पुल देखने में जितना सीधा लगता है, उतना ही खतरनाक इसका डिजाइन है. यह दो शहरों (मैत्स्यु और कासाईमेनिटो) को जोड़ता है. इसकी सबसे अजीब और डरावनी चीज है इसका ढलान. यह इतना ज़्यादा ढलान वाला है कि लगता है कि बस फिसल जाओगे. इसे इतना ऊंचा इसलिए बनाया गया है, जिससे इसके नीचे से बड़े-बड़े शिप आसानी से निकल सकें.

मिल्लाउ वियाडक्ट (फ्रांस)
फ्रांस का मिल्लाउ वियाडक्ट दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पुल है. यह जमीन से 270 मीटर की ऊंचाई पर टिका है. मजे की बात यह है कि अपने सबसे ऊंचे पॉइंट पर यह पुल पेरिस के एफिल टॉवर से भी ऊंचा है.

रॉयल जॉर्ज सस्पेंशन ब्रिज (यूएसए)
यह अमेरिका का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज है, जो 1053 फीट की ऊंचाई पर बना है. इसका निर्माण 1929 में हुआ था. इतनी ऊंचाई पर हवा का तेज बहाव इसे और भी खतरनाक बना देता है.

मंकी ब्रिज (वियतनाम)
नाम से ही पता चलता है कि यह पुल कैसा होगा. इस पर चलने के लिए आपको एक बड़ी लकड़ी पर पैर रखना होता है और ऊपर छोटी लकड़ी को हाथों से पकड़ना होता है. इस पर चलते हुए इंसान लगभग बंदर जैसा ही दिखता है, बैलेंस बनाने में अच्छे-अच्छों की हालत खराब हो जाती है.

