दुनिया का सबसे भूतिया गांव, यहां सिर्फ इंसान ही नहीं, कुत्ते भी हैं भूत! भटकती हैं 12 से ज्यादा आत्माएं

World's most haunted village: अगर आप भूतिया जगहों पर घूमने के शौकीन हैं तो हम आपको दुनिया के सबसे भुतिया गांव के बारे में बता रहे हैं. यह इतना भूतिया गांव है कि यहां सिर्फ इंसान ही नहीं कुत्ते भी भूत हैं. इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 24, 2025, 06:41 AM IST
World's most haunted village: दुनिया में एक ऐसा गांव भी है, जिसे विश्व के सबसे भूतिया गांव का दर्जा मिला हुआ है. दरअसल यह इंग्लैंड के केंट काउंटी में बसा छोटा सा गांव प्लकली है, जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपने डरावने इतिहास के लिए भी फेमस है. इस गांव का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे भूतिया गांव के तौर पर दर्ज है. स्थानीय लोगों के अनुसार यहां कम से कम 12 ऐसी जगहे हैं, जहां भूत रहते हैं. इनकी कहानियां गांव की गलियों, खेतों और जंगलों में गूंजती हैं. 

क्यों है प्लकली इतना डरावना?
इस गांव की भूतों की कहानियां सदियों पुरानी हैं. हर भूत की अपनी एक दर्द भरी या रहस्यमयी कहानी है. हालांकि ये गांव बेहद खूबसूरत भी है. चर्च, स्कूल, रेस्तरां से लेकर दुकानों सहित आपको कई सुविधाएं मिल जाएंगी. माना जाता है कि 18वीं सदी में कुछ लोगों ने एक आदमी को हाइवे हॉन्टिंग पर तलवार से काटकर लटका दिया था. हालांकि यह सिर्फ एक कहानी है. यहां कई ऐसी कहानियां हैं, जो इस जगह को भूतिया बनाती हैं.

ईंट बनाने वाला इंसान
प्लकली में एक चीखने वाला भूत भी है, जो  ईंट बनाने वाली जगह पर काम करता था. बताया जाता है कि इसी दौरान उसकी गिरकर मौत हो गई थी और तब से ही उसकी आत्मा यहां भटक रही है. 

हाइवेमैन
इस गांव में हाइवेमैन की आत्मा भी अभी भी भटकती है. बताया जाता है कि हाइवेमैन को तलवार से मारा गया था और उसे एक पेड़ पर लटका दिया गया था. वहीं इसे अब फ्राइट कॉर्नर के नाम से जानते हैं. यहां के लोगों और टूरिस्ट्स का मानना है कि यह एक छायादार आकृति के रूप में दिखाई देता है. 

बुजुर्ग महिला
इंग्लैंड के इस गांव में बुजुर्ग महिला का भूत भी काफी फेमस है. दरअसल बताया जाता है कि उसने सोते समय गलती से खुद को आग लगा ली थी. जहां अब गांव में इस महिला की आत्मा भटकती है. 

पर्यटकों के लिए एक डरावना अनुभव
यह गांव न सिर्फ स्थानीय लोगों, बल्कि दुनिया भर के पैरानॉर्मल एक्टिविटी में रुचि रखने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। हर साल, खासकर हैलोवीन के दौरान, यहां हजारों पर्यटक भूतों की तलाश में आते हैं। कई पर्यटक दावा करते हैं कि उन्होंने यहां अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं, अस्पष्ट छायाएं देखी हैं, या अचानक तापमान में गिरावट महसूस की है।

भूले बिसरे गांव की कहानी
प्लकली गांव का नाम सबसे पहले 1989 में गिनीज बुक में दर्ज किया गया था. इस गांव की रहस्यमयी कहानियों ने कई लेखकों और फिल्म निर्माताओं को भी प्रेरित किया है. यहां तक कि कई फिल्मों और टीवी शोज की शूटिंग भी इस गांव में हुई है. हालांकि कुछ लोग इन कहानियों को सिर्फ लोक कथाएं मानते हैं, लेकिन गांव के लोग और टूरिस्ट्स इन कहानियों को सच मानते हैं. यही कारण है कि यह गांव आज भी दुनिया के सबसे भूतिया स्थानों में से एक है.

भविष्य की ओर बढ़ता गांव
प्लकली में काफी संख्या में टूरिस्ट्स भी आते हैं. आज भी यह एक शांत और सुंदर गांव है, लेकिन इसके डरावने इतिहास ने इसे एक अनोखी पहचान दी है. यह एक ऐसी जगह है, जहां प्रकृति की सुंदरता के साथ-साथ रहस्य और डर का अहसास भी होता है. प्लकली का भूतिया इतिहास इसे 'घोस्ट टूरिज्म' का केंद्र बनाता है, जो गांव की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देता है.

Disclaimer: इस खबर में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की पुष्टि Zee News Hindi नहीं करता है. यह सामान्य जानकारियों और यहां के बारे में प्रचलित कहानियों पर आधारित है. 

 

;