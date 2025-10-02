Dussehra 2025: दशहरे पर रावण दहन नहीं, यहां होती है दशानन की पूजा; भारत की वो 7 जगहें जहां उल्टा है रिवाज

Dussehra 2025: दशहरा आते ही सबसे पहले बड़े-बड़े रावण के पुतले और फिर दहन का ख्याल आता है. पूरा देश इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत मनाता है और रावण दहन करता है. लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे ही देश में कुछ जगहें ऐसी भी हैं, जहां दशहरे के दिन रावण का पुतला फूंका नहीं जाता, बल्कि उसकी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा की जाती है. यह सुनने में अजीब लगती है, पर यह सच है. इन जगहों के लोगों का मानना है कि भले ही रावण बुरा था, लेकिन वह एक बहुत बड़ा विद्वान, ज्ञानी और महान शिव भक्त भी था. आइए, जानते हैं भारत की उन अनोखी जगहों के बारे में, जहां दशानन रावण को सम्मान दिया जाता है.

कांगड़ा जिला

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के लोग रावण को महान शिव भक्त मानते हैं. उनका विश्वास है कि रावण ने भगवान शिव की कठिन तपस्या करके मोक्ष प्राप्त किया था. इसलिए वे उसकी भक्ति का सम्मान करते हैं.

काकिनाडा

आंध्र प्रदेश के काकिनाडा शहर में भी रावण की पूजा एक शक्तिशाली सम्राट और शिव भक्त के रूप में की जाती है. रावण के मंदिर में भगवान शिव के साथ उसकी भी पूजा होती है.

मंदसौर

यह वो जगह है, जहां रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका था. यानी मंदसौर रावण का ससुराल हुआ. यहां की परंपरा कहती है कि दामाद की पूजा करना जरूरी है. इसलिए यहां रावण दहन की जगह उसकी उपासना की जाती है.

बिसरख गांव

धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से यह गांव रावण का ननिहाल (नाना का घर) माना जाता है. इसलिए यहां के लोग रावण को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं. यहां रावण को समर्पित एक पुराना मंदिर भी है.

रावनग्राम गांव

इस गांव में भी रावण दहन नहीं होता है, बल्कि रावण को पूजा जाता है. दरअसल यहां के लोग रावण को भगवान का दर्जा देते हैं. यहां रावण की विशालकाय मूर्ति स्थापित है.

कानपुर

यहां तो रावण का एक 135 साल पुराना दशानन मंदिर बना हुआ है. इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह साल के 364 दिन बंद रहता है और सिर्फ दशहरे के दिन ही भक्तों के लिए खोला जाता है. लोग यहां रावण की प्रार्थना करते हैं, तेल के दीपक जलाते हैं और मानते हैं कि रावण से उन्हें बुद्धि और शक्ति का आशीर्वाद मिलता है.

जोधपुर

यहां के कुछ लोग रावण को अपना पूर्वज मानते हैं. दशहरे पर ये लोग उसका दहन नहीं करते, बल्कि उसकी पूजा करके अपने पुरखों को याद करते हैं.