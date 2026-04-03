घूमते-घूमते कमाई! अब फिल्मों और ट्रैवल कंटेंट को देखकर भी मिलेंगे पैसे, आ रहा है नया प्लेटफॉर्म

आज के दौर में लोग सिर्फ घूमने नहीं जाते, बल्कि ट्रैवल व्लॉग, डॉक्यूमेंट्री और अलग-अलग जगहों की कहानियां भी स्क्रीन पर देखते हैं. लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन ट्रैवल वीडियो को देखकर कमाई भी हो सकती है? एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म इसी सोच के साथ आ रहा है, जहां यूजर्स दुनिया घूमने जैसे अनुभव घर बैठे ले सकेंगे और साथ ही अपने समय का फायदा भी उठा सकेंगे. यानी अब एंटरटेनमेंट के साथ-साथ एक्सपीरियंस भी वैल्यू देगा.

यूजर्स को क्या मिलेगा?

अब तक लोग ट्रैवल शो, मूवी और वेब सीरीज देखकर सिर्फ एंटरटेन होते थे, लेकिन इस नए मॉडल में यूजर्स को उनकी एक्टिविटी के लिए रिवॉर्ड मिलेगा. आप जितना ज्यादा कंटेंट देखेंगे चाहे वह किसी देश की संस्कृति हो, किसी शहर की कहानी या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री उतना ही फायदा कमा सकेंगे. यह प्लेटफॉर्म कंटेंट, कम्युनिटी और पार्टिसिपेशन को जोड़कर यूजर्स को एक ऐसा अनुभव देना चाहता है, जहां वे वर्चुअल ट्रैवल करते हुए भी कुछ हासिल कर सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन ला रहा ये प्लेटफॉर्म?

इस आइडिया को Cineflicks नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है. कंपनी का कहना है कि अब दर्शक सिर्फ देखने वाले नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा बनेंगे. यहां लोग ट्रैवल, संस्कृति और लाइफस्टाइल से जुड़े कंटेंट को एक्सप्लोर करते हुए अपनी भागीदारी के लिए रिवॉर्ड पा सकेंगे. प्लेटफॉर्म का मकसद है कि यूजर्स स्क्रीन के जरिए दुनिया देखें और उस अनुभव से वैल्यू भी कमा सकें.

भारत में क्यों खास है?

भारत में ट्रैवल और डिजिटल कंटेंट का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. लोग अब सिर्फ घूमना ही नहीं, बल्कि नई जगहों को ऑनलाइन एक्सप्लोर करना भी पसंद करते हैं. ऐसे में यह प्लेटफॉर्म एक नया ट्रेंड सेट कर सकता है, जहां लोग घर बैठे दुनिया की सैर करेंगे और साथ में कमाई भी करेंगे. कंपनी ने प्रीसेल की शुरुआत भी कर दी है, जिससे शुरुआती यूजर्स इस सफर का हिस्सा बन सकें. आने वाले समय में यह एंटरटेनमेंट और ट्रैवल का नया मेल बन सकता है.