Advertisement
trendingNow13164671
Hindi Newsट्रैवलघूमते-घूमते कमाई! अब फिल्मों और ट्रैवल कंटेंट को देखकर भी मिलेंगे पैसे, आ रहा है नया प्लेटफॉर्म

घूमते-घूमते कमाई! अब फिल्मों और ट्रैवल कंटेंट को देखकर भी मिलेंगे पैसे, आ रहा है नया प्लेटफॉर्म

एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजर्स को वर्चुअल ट्रैवल और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री देखकर रिवॉर्ड कमाने का मौका देता है. कंटेंट, कम्युनिटी और पार्टिसिपेशन को जोड़कर यह अनुभव एंटरटेनमेंट के साथ वैल्यू भी देता है, खासकर भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Apr 04, 2026, 06:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Photo
AI Photo

आज के दौर में लोग सिर्फ घूमने नहीं जाते, बल्कि ट्रैवल व्लॉग, डॉक्यूमेंट्री और अलग-अलग जगहों की कहानियां भी स्क्रीन पर देखते हैं. लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन ट्रैवल वीडियो को देखकर कमाई भी हो सकती है? एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म इसी सोच के साथ आ रहा है, जहां यूजर्स दुनिया घूमने जैसे अनुभव घर बैठे ले सकेंगे और साथ ही अपने समय का फायदा भी उठा सकेंगे. यानी अब एंटरटेनमेंट के साथ-साथ एक्सपीरियंस भी वैल्यू देगा.

यूजर्स को क्या मिलेगा?

अब तक लोग ट्रैवल शो, मूवी और वेब सीरीज देखकर सिर्फ एंटरटेन होते थे, लेकिन इस नए मॉडल में यूजर्स को उनकी एक्टिविटी के लिए रिवॉर्ड मिलेगा. आप जितना ज्यादा कंटेंट देखेंगे चाहे वह किसी देश की संस्कृति हो, किसी शहर की कहानी या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री उतना ही फायदा कमा सकेंगे. यह प्लेटफॉर्म कंटेंट, कम्युनिटी और पार्टिसिपेशन को जोड़कर यूजर्स को एक ऐसा अनुभव देना चाहता है, जहां वे वर्चुअल ट्रैवल करते हुए भी कुछ हासिल कर सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन ला रहा ये प्लेटफॉर्म?

इस आइडिया को Cineflicks नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है. कंपनी का कहना है कि अब दर्शक सिर्फ देखने वाले नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा बनेंगे. यहां लोग ट्रैवल, संस्कृति और लाइफस्टाइल से जुड़े कंटेंट को एक्सप्लोर करते हुए अपनी भागीदारी के लिए रिवॉर्ड पा सकेंगे. प्लेटफॉर्म का मकसद है कि यूजर्स स्क्रीन के जरिए दुनिया देखें और उस अनुभव से वैल्यू भी कमा सकें.

भारत में क्यों खास है?

भारत में ट्रैवल और डिजिटल कंटेंट का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. लोग अब सिर्फ घूमना ही नहीं, बल्कि नई जगहों को ऑनलाइन एक्सप्लोर करना भी पसंद करते हैं. ऐसे में यह प्लेटफॉर्म एक नया ट्रेंड सेट कर सकता है, जहां लोग घर बैठे दुनिया की सैर करेंगे और साथ में कमाई भी करेंगे. कंपनी ने प्रीसेल की शुरुआत भी कर दी है, जिससे शुरुआती यूजर्स इस सफर का हिस्सा बन सकें. आने वाले समय में यह एंटरटेनमेंट और ट्रैवल का नया मेल बन सकता है.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Virtual travel rewards content

Trending news

अन्नामलाई को BJP ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी
Assembly Election 2026
अन्नामलाई को BJP ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी
वीकेंड पर मौसम का कहर! तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट
weather update
वीकेंड पर मौसम का कहर! तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट
राघव चड्ढा के सामने क्यों बेबस है AAP? पार्टी से क्यों नहीं निकाल पा रहे केजरीवाल
Raghav Chadha
राघव चड्ढा के सामने क्यों बेबस है AAP? पार्टी से क्यों नहीं निकाल पा रहे केजरीवाल
किन-किन पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम से पहले 'माननीय' लगाना अनिवार्य होता है?
Allahabad High Court
किन-किन पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम से पहले 'माननीय' लगाना अनिवार्य होता है?
डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, हथियारों का ग्लोबल सप्लायर कैसे बना देश
DNA
डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, हथियारों का ग्लोबल सप्लायर कैसे बना देश
900 में देते हैं 300 रुपये की शर्ट, कैसे यूनिफॉर्म को स्कूलों ने बनाया कमाई का जरिया
DNA
900 में देते हैं 300 रुपये की शर्ट, कैसे यूनिफॉर्म को स्कूलों ने बनाया कमाई का जरिया
विजय बनेंगे पसंद या DMK-AIADMK पर बरसेंगे वोट? तमिलनाडु में जेन-जेड क्या सोच रहे
Assembly Election 2026
विजय बनेंगे पसंद या DMK-AIADMK पर बरसेंगे वोट? तमिलनाडु में जेन-जेड क्या सोच रहे
भोंदू बाबा शातिर तो चेले चपाटी 'फ्राडिया', अब ऐसा रिश्ता रखने वालों को SIT ने बुलाया
bhondu baba
भोंदू बाबा शातिर तो चेले चपाटी 'फ्राडिया', अब ऐसा रिश्ता रखने वालों को SIT ने बुलाया
लोग डिनर कर रहे थे, अचानक दहल गया उत्तर भारत, दिल्ली-NCR में भूकंप के तेज झटके
जम्मू-कश्मीर समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके
लोग डिनर कर रहे थे, अचानक दहल गया उत्तर भारत, दिल्ली-NCR में भूकंप के तेज झटके
राघव चड्ढा बताएं, जनहित के मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से क्यों डर रहे हैं?
Raghav Chadha
राघव चड्ढा बताएं, जनहित के मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से क्यों डर रहे हैं?