बिना वीजा, बिना पासपोर्ट...कुछ कदम चलकर बदल सकते हैं देश! दुनिया के इन बॉर्डर को पार करना है बेहद आसान

जब भी दो देशों के बॉर्डर के बारे में सोचते हैं बस दिमाग में यही आता है कि सीमाओं पर कटीले तार लगे होंगे, आर्मी खड़ी होगी और पासपोर्ट को चेक कराने के लिए लंबी लाइन लगानी होगी. आपको पता है दुनिया में कई ऐसे बॉर्डस हैं जिन्हे आप बहुत ही आसानी से पार कर सकते हैं और यहां पर बॉर्डर पार करने के लिए किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट नहीं लगता है. यहां पर आप सड़क के रास्ते चलकर आराम से सीमाएं पार कर सकते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसी ही सीमाओं के बारे में बताएंगे जहां आप पैदल चलकर बिना किसी डॉक्यूमेंट के पार कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: नेपाल और श्रीलंका नही, गोवा वाले बजट में फटाक से घूम आएं ये 3 देश!

Add Zee News as a Preferred Source

फ्रांस और स्पेन की सीमा

फ्रांस और स्पेन की सीमा की जो भी सबसे मुख्य सड़क है वो पाइरेनियाई गांव, ले पर्थस से होकर जाती है. यहां के लोग दोनों देशों में आसानी से आते जाते हैं और एक दूसरे की संस्कृतियों और खानपान का मजा लेते हैं. यहां पर वीजा की जरूरत नहीं है हालांकि खरीदारी और परिवहन के लिए पहचान पत्र साथ रखना चाहिए.

नॉर्वे और स्वीडन की सीमा

नॉर्वे और स्वीडन की सीमा इतनी अद्भुत है कि आप घूमते घूमते कब दूसरे देश में आ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा. यहां पर आप सुंदर झीलों और जंगलों को देखते हुए कब दूसरे देश में आ जाएंगे आपको पता नहीं चल पाएगा. यहां पर लगे कुछ साइनबोर्ड और कुछ पत्थरों से ही पता चल पाता है कि आप दूसरे देश आ चुके हैं. यहां घूमने का सबसे अच्छा समय है ठंड की शुरुआत.

बेल्जियम और नीदरलैंड की सीमा

बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच बहुत ही अनोखा शहर बसा है और यहां पर किसी फुटपाथ पर बनी सफेद लाइन ही दोनों देशों के बीच अंतर तय करती है इस जगह का बार्ले नाम है. यह जगह फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह है.

ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सीमा

ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच की सीमा को कई जगहों पर बहुत ही आसानी से पार किया जा सकता है. यहां के साल्ज़बर्ग जैसे शहरों में आपको सीमा समझ ही नहीं आएगा कि आप आसानी से दूसरे में कब आ गए आप खरीदारी और खाना सीमा को पार कर के जा सकते हैं. आप सीमा पार ट्रैवल करने के लिए लोकल ट्रेनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.