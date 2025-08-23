बिना वीजा, बिना पासपोर्ट...कुछ कदम चलकर बदल सकते हैं देश! दुनिया के इन बॉर्डर को पार करना है बेहद आसान
Advertisement
trendingNow12893107
Hindi Newsट्रैवल

बिना वीजा, बिना पासपोर्ट...कुछ कदम चलकर बदल सकते हैं देश! दुनिया के इन बॉर्डर को पार करना है बेहद आसान

दूसरे देशों में घूमने का शौक है और दूसरे देश जाना चाहते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बताएंगे जिसे आप बस चल कर पार कर सकते हैं. 

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 23, 2025, 09:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना वीजा, बिना पासपोर्ट...कुछ कदम चलकर बदल सकते हैं देश! दुनिया के इन बॉर्डर को पार करना है बेहद आसान

जब भी दो देशों के बॉर्डर के बारे में सोचते हैं बस दिमाग में यही आता है कि सीमाओं पर कटीले तार लगे होंगे, आर्मी खड़ी होगी और पासपोर्ट को चेक कराने के लिए लंबी लाइन लगानी होगी. आपको पता है दुनिया में कई ऐसे बॉर्डस हैं जिन्हे आप बहुत ही आसानी से पार कर सकते हैं और यहां पर बॉर्डर पार करने के लिए किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट नहीं लगता है. यहां पर आप सड़क के रास्ते चलकर आराम से सीमाएं पार कर सकते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसी ही सीमाओं के बारे में बताएंगे जहां आप पैदल चलकर बिना किसी डॉक्यूमेंट के पार कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: नेपाल और श्रीलंका नही, गोवा वाले बजट में फटाक से घूम आएं ये 3 देश!

 

Add Zee News as a Preferred Source

फ्रांस और स्पेन की सीमा
फ्रांस और स्पेन की सीमा की जो भी सबसे मुख्य सड़क है वो पाइरेनियाई गांव, ले पर्थस से होकर जाती है. यहां के लोग दोनों देशों में आसानी से आते जाते हैं और एक दूसरे की संस्कृतियों और खानपान का मजा लेते हैं. यहां पर वीजा की जरूरत नहीं है हालांकि खरीदारी और परिवहन के लिए पहचान पत्र साथ रखना चाहिए. 

नॉर्वे और स्वीडन की सीमा
नॉर्वे और स्वीडन की सीमा इतनी अद्भुत है कि आप घूमते घूमते कब दूसरे देश में आ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा. यहां पर आप सुंदर झीलों और जंगलों को देखते हुए कब दूसरे देश में आ जाएंगे आपको पता नहीं चल पाएगा. यहां पर लगे कुछ साइनबोर्ड और कुछ पत्थरों से ही पता चल पाता है कि आप दूसरे देश आ चुके हैं. यहां घूमने का सबसे अच्छा समय है ठंड की शुरुआत. 

बेल्जियम और नीदरलैंड की सीमा
बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच बहुत ही अनोखा शहर बसा है और यहां पर किसी फुटपाथ पर बनी सफेद लाइन ही दोनों देशों के बीच अंतर तय करती है इस जगह का बार्ले नाम है. यह जगह फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह है. 

ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सीमा
ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच की सीमा को कई जगहों पर बहुत ही आसानी से पार किया जा सकता है. यहां के साल्ज़बर्ग जैसे शहरों में आपको सीमा समझ ही नहीं आएगा कि आप आसानी से दूसरे में कब आ गए आप खरीदारी और खाना सीमा को पार कर के जा सकते हैं. आप सीमा पार ट्रैवल करने के लिए लोकल ट्रेनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

cross these borders

Trending news

ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
ADR Report
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Aaj ki Taza Khabar Live: अगर मेरी हत्या हुई तो दोषी SP और अखिलेश होंगे...निष्कासित MLA पूजा पाल ने लिखा खत, बताया जान को खतरा
breaking news live today
Aaj ki Taza Khabar Live: अगर मेरी हत्या हुई तो दोषी SP और अखिलेश होंगे...निष्कासित MLA पूजा पाल ने लिखा खत, बताया जान को खतरा
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
ADR
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
jalandhar
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
Online Gaming Bill
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
DNA Analysis
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
DNA
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
Jagdeep Dhankhar
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
;