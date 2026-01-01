Advertisement
दुनिया के 8 ऐसे देश जहां समय चलता है धीमा! भागदौड़ भरी जिंदगी से ब्रेक चाहिए तो यहां जरूर जाएं

दुनिया के 8 ऐसे देश जहां समय चलता है धीमा! भागदौड़ भरी जिंदगी से ब्रेक चाहिए तो यहां जरूर जाएं

Peaceful Countries: भागदौड़ भरी जिंदगी से ब्रेक चाहिए? जानिए दुनिया के 8 ऐसे देश जहां समय धीमा चलता है, लोग पल को जीते हैं और ट्रैवल आपको सिखाता है स्लो लाइफ का असली मतलब.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 01, 2026, 02:06 PM IST
दुनिया के 8 ऐसे देश जहां समय चलता है धीमा! भागदौड़ भरी जिंदगी से ब्रेक चाहिए तो यहां जरूर जाएं

Slow Travel Destinations: आज की जिंदगी इतनी तेज हो चुकी है कि इंसान बैठकर कुछ पल चुप रहने में भी अपराधबोध महसूस करता है. मोबाइल की घंटी, भरा हुआ कैलेंडर और हर समय आगे बढ़ने की होड़ ने मन और शरीर दोनों को थका दिया है. स्लो ट्रैवल का मतलब कम जगह देखना नहीं, बल्कि ऐसी जगह जाना है जहां संस्कृति और प्रकृति खुद सिखाती है कि धीरे जीना क्या होता है.

भूटान
भूटान दुनिया का इकलौता देश है जो GDP नहीं बल्कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से तरक्की मापता है. यहां जीवन आध्यात्म, प्रकृति और संतुलन के इर्द-गिर्द घूमता है. पहाड़ों पर बसे मठ, प्रार्थना झंडे और सीमित टूरिज्म भूटान को स्लो लाइफ का सबसे मजबूत उदाहरण बनाते हैं.

यह भी पढ़ें: पटक-पटक कर मारूंगा... आधी रात ऑटो ड्राइवर ने दो लड़कियों को क्यों दी गालियां? देख लें पूरा Video 

पुर्तगाल
पुर्तगाल में लोग परिवार, खाना और शाम की सैर को प्राथमिकता देते हैं. यहां लंच जल्दी खत्म नहीं होता और कैफे में बैठकर ज़िंदगी देखना आम बात है. यह देश बताता है कि आराम कोई आलस नहीं बल्कि संस्कृति हो सकती है.

जापान
जापान आधुनिकता और परंपरा का अनोखा संतुलन है. जंगल स्नान, चाय समारोह और मंदिरों की शांति सिखाती है कि मौजूद रहना भी एक कला है. यहां गतिविधि और ध्यान साथ-साथ चलते हैं.

कोस्टा रिका
कोस्टा रिका में ‘पुरा विदा’ यानी शुद्ध जीवन सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवनशैली है. प्रकृति, खुशहाली और सादगी को धन से ऊपर रखा गया है. नेशनल पार्क, समुद्र तट और स्थानीय लोग स्लो ट्रैवल को जीते हुए दिखते हैं.

न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड में वर्क-लाइफ बैलेंस सिर्फ बात नहीं बल्कि व्यवहार है. पहाड़, झीलें और खुले रास्ते इंसान को खुद-ब-खुद धीमा कर देते हैं. यहां दौड़ना बेकार लगता है.

आइसलैंड
आइसलैंड के ग्लेशियर, झरने और नॉर्दर्न लाइट्स इंसान को चुप करा देते हैं. यहां प्रकृति इतनी विशाल है कि खुद से जुड़ना आसान हो जाता है.

यह भी पढ़ें: अक्षय खन्ना के FA9LA गाने पर 'असल बलोचियों' का धाकड़ डांस! Viral Video देखकर लोग बोले- यही है ओरिजिनल स्टाइल...

लाओस और ग्रीस
लाओस में मेकोंग नदी के साथ बहती ज़िंदगी और ग्रीस के द्वीपों की सादगी सिखाती है कि घड़ी नहीं, प्रकृति तय करे दिनचर्या. यहां जीवन बाहर बैठकर, लंबी बातचीत और साधारण खुशियों में मिलता है. ये आठों देश जाना छुट्टी नहीं बल्कि सीख है कि मौजूद रहना भी सफलता है और धीरे जीना भी पूरी जिंदगी हो सकती है.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

