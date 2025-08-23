'सफर खूबसूरत है मंजिल से भी...' भारत की इन सड़कों पर लीजिए शानदार नजारों के मजे, यादगार बनेगा हर लम्हा

रोड ट्रिप में मंजिल से ज्यादा सफर का मजा होता है और रोड ट्रिप के नाम पर हर घुमक्कड़ के मन में रोमांच और जोश भर जाता है. अगर आप भी रोड ट्रिप के शौकीन हैं तो भारत में ऐसी कई जगह हैं जहां आप शानदार नजारों के मजे ले सकते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं ऐसे शानदार रोड ट्रिप्स के रूट्स के बारे में जहां सारी टेंशन भूलकर उन वदियों में खो जाएंगे......

मनाली से लेह-

मनाली से लेह जाने का रास्ता बेहद खूबसूरत है. इस रोड पर ट्रिप करना हर किसी की चाहत होगी. इसकी दूरी 480 किमी के करीब होगी. इस सफर में बर्फ से ढके रास्ते, मनमोहक घटियों और खूबसूरत पहाड़ों से घिरे नजारों का दीदार होता है. अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो यह रोड ट्रिप आपके लिए परफेक्ट होगी.

बेंगलुरु से ऊटी-

हर मौसम के लिहाज से बेंगलुरु से ऊटी का सफर काफी खूबसूरत और सेफ है. इस दौरान आपको दूर तक फैली हरियाली, झरने और ऊंचे- ऊंचे पहाड़ों के नजारे आपके मन को तारोताजा कर देते हैं. नेचर लवर्स के लिए यह ट्रिप किसी जन्नत से नहीं है.

शिलांग से चेरापूंजी-

अगर आप नेचर लवर हैं तो शिलांग से चेरापूंजी का रोड ट्रिप आपको जरूर प्लान करना चाहिए. यहां आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे कि आप बादलों के बीच तैर रहे हों, यह रास्ता घने जंगलों, झरनों और बादलों से ढकी पहाड़ियों से होकर गुजरता है.

मुंबई से गोवा-

मुंबई से गोवा का रोड ट्रिप हर किसी की ड्रीम डेस्टिनेशन में शामिल होगा. यह सफर पश्चिमी घाटों की हरियाली, शांत समंदर तटों और छोटे-छोटे गांवों के नजारों से भरा होता है. इस रोड ट्रिप के दौरान आप खुद को काफ रिलैक्स महसूस करेंगे.

उदयपुर से माउंट आबू-

उदयपुर और माउंट आबू राजस्थान के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है. यहां का रोड ट्रिप आप कम बजट में प्लान कर सकते हैं. साथ ही, यहां की खूबसूरती और शानदार नजारे आपके सफर में चार चांद लगा देगी.