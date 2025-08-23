'सफर खूबसूरत है मंजिल से भी...' भारत की इन सड़कों पर लीजिए शानदार नजारों के मजे, यादगार बनेगा हर लम्हा
Advertisement
trendingNow12894103
Hindi Newsट्रैवल

'सफर खूबसूरत है मंजिल से भी...' भारत की इन सड़कों पर लीजिए शानदार नजारों के मजे, यादगार बनेगा हर लम्हा

अगर आप भी रोड ट्रिप के शौकीन हैं तो भारत में ऐसी कई जगह हैं जहां आप शानदार नजारों के मजे ले सकते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं ऐसे शानदार रोड ट्रिप्स के रूट्स के बारे में जहां सारी टेंशन भूलकर उन वदियों में खो जाएंगे......

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 23, 2025, 11:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'सफर खूबसूरत है मंजिल से भी...' भारत की इन सड़कों पर लीजिए शानदार नजारों के मजे, यादगार बनेगा हर लम्हा

रोड ट्रिप में मंजिल से ज्यादा सफर का मजा होता है और रोड ट्रिप के नाम पर हर घुमक्कड़ के मन में रोमांच और जोश भर जाता है. अगर आप भी रोड ट्रिप के शौकीन हैं तो भारत में ऐसी कई जगह हैं जहां आप शानदार नजारों के मजे ले सकते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं ऐसे शानदार रोड ट्रिप्स के रूट्स के बारे में जहां सारी टेंशन भूलकर उन वदियों में खो जाएंगे......

मनाली से लेह-

मनाली से लेह जाने का रास्ता बेहद खूबसूरत है. इस रोड पर ट्रिप करना हर किसी की चाहत होगी. इसकी दूरी 480 किमी के करीब होगी. इस सफर में बर्फ से ढके रास्ते, मनमोहक घटियों और खूबसूरत पहाड़ों से घिरे नजारों का दीदार होता है. अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो यह रोड ट्रिप आपके लिए परफेक्ट होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

बेंगलुरु से ऊटी-

हर मौसम के लिहाज से बेंगलुरु से ऊटी का सफर काफी खूबसूरत और सेफ है. इस दौरान आपको दूर तक फैली हरियाली, झरने और ऊंचे- ऊंचे पहाड़ों के नजारे आपके मन को तारोताजा कर देते हैं. नेचर लवर्स के लिए यह ट्रिप किसी जन्नत से नहीं है.

शिलांग से चेरापूंजी-

अगर आप नेचर लवर हैं तो शिलांग से चेरापूंजी का रोड ट्रिप आपको जरूर प्लान करना चाहिए. यहां आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे कि आप बादलों के बीच तैर रहे हों, यह रास्ता घने जंगलों, झरनों और बादलों से ढकी पहाड़ियों से होकर गुजरता है.

मुंबई से गोवा-

मुंबई से गोवा का रोड ट्रिप हर किसी की ड्रीम डेस्टिनेशन में शामिल होगा. यह सफर पश्चिमी घाटों की हरियाली, शांत समंदर तटों और छोटे-छोटे गांवों के नजारों से भरा होता है. इस रोड ट्रिप के दौरान आप खुद को काफ रिलैक्स महसूस करेंगे.

उदयपुर से माउंट आबू-

उदयपुर और माउंट आबू राजस्थान के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है. यहां का रोड ट्रिप आप कम बजट में प्लान कर सकते हैं. साथ ही, यहां की खूबसूरती और शानदार नजारे आपके सफर में चार चांद लगा देगी.

About the Author
author img
Saumya Tripathi

ज़ी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर. पत्रकारिता में करीब 3 साल का अनुभव. हेल्थ, ट्रैवल, लाइफस्टाइल और धर्म की खबरें लिखने का अनुभव. घूमने और नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है.

...और पढ़ें

TAGS

India Adventurous Roads

Trending news

NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
DNA
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
Criminal Cases CM
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
Jihadi Terror
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
Gujarat news
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
राहुल ने 'बुर्का' फाड़ दिया... ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
uddhav thackeray
राहुल ने 'बुर्का' फाड़ दिया... ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
लाखों परिवारों के राशन कार्ड पर कैंची, मान बोले- जब तक CM हूं, कोई CARD नहीं कटेगा
Punjab
लाखों परिवारों के राशन कार्ड पर कैंची, मान बोले- जब तक CM हूं, कोई CARD नहीं कटेगा
तार के नीचे से भारत में घुस रहा था पड़ोसी देश का सीनियर पुलिस अफसर, BSF ने दबोचा
West Bengal
तार के नीचे से भारत में घुस रहा था पड़ोसी देश का सीनियर पुलिस अफसर, BSF ने दबोचा
संसद के बाहर ये 'सुनहरी चीज' बनी PM मोदी की सुरक्षा में खतरा, हरकत में आई SPG
PM Modi SPG security
संसद के बाहर ये 'सुनहरी चीज' बनी PM मोदी की सुरक्षा में खतरा, हरकत में आई SPG
'हंगामा करके सुर्खियां बटोरो, विपक्षी सांसद हमें बताते हैं आलाकमान की सच्चाई'
Kiren Rijiju
'हंगामा करके सुर्खियां बटोरो, विपक्षी सांसद हमें बताते हैं आलाकमान की सच्चाई'
'डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे घाटी के बच्चे...', सरकार के हाथों में गए 215 स्कूल
jammu kashmir news
'डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे घाटी के बच्चे...', सरकार के हाथों में गए 215 स्कूल
;