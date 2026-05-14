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Hindi Newsट्रैवलभारत में ही लीजिए Europe का मजा! ये हैं वो डेस्टिनेशंस जहां का नजारा देख भूल जाएंगे विदेश; जानें क्या है खास

भारत में ही लीजिए Europe का मजा! ये हैं वो डेस्टिनेशंस जहां का नजारा देख भूल जाएंगे विदेश; जानें क्या है खास

Europe of India Destinations: पीएम मोदी ने भारत के लोगों से कुछ दिनों के लिए किसी भी विदेश यात्रा से बचने की अपील की है. ऐसे में अगर आप यूरोप की सैर करना चाहते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. भारत में ही कई ऐसी जगहें हैं, जो अपनी वादियों, आर्किटेक्चर और माहौल से आपको बिल्कुल यूरोप (जैसे स्विट्जरलैंड या फ्रांस) जैसा अहसास कराएंगी. इन जगहों को 'भारत का यूरोप' भी कहा जाता है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 14, 2026, 09:53 AM IST
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भारत में ही लीजिए Europe का मजा! ये हैं वो डेस्टिनेशंस जहां का नजारा देख भूल जाएंगे विदेश; जानें क्या है खास

Europe of India Destinations: विदेश घूमने का सपना लगभग हर किसी का होता है. खासकर यूरोप का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में बर्फ से ढकी पहाड़ियां, शांत झीलें, रंग-बिरंगी सड़कें और खूबसूरत शहरों की तस्वीर बनने लगती है. लेकिन हर बार यूरोप घूमना आसान नहीं होता. महंगा बजट, वीजा की परेशानी और लंबा सफर कई लोगों को पीछे रोक देता है. इसके साथ ही इस समय मिडिल ईस्ट क्राइसिस के चलते पीएम मोदी ने भी लोगों से विदेश यात्रा से बचने की अपील कर दी है.

लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भारत में ही कुछ ऐसी जगहें मौजूद हैं, जहां पहुंचकर आपको यूरोप जैसा एहसास हो सकता है, तो शायद आप अगली छुट्टियों की तैयारी अभी से शुरू कर दें. देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसी कई जगहें हैं, जहां की वादियां, मौसम और माहौल लोगों को विदेशी ट्रिप जैसा अनुभव देते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि यहां घूमने के लिए जेब भी ज्यादा ढीली नहीं करनी पड़ती. बेहद कम बजट में आप भारत के अंदर ही विदेश वाला फील ले सकते हैं.

औली में मिलेगा स्विट्जरलैंड वाला एहसास

अगर आपको बर्फ और पहाड़ पसंद हैं, तो उत्तराखंड का औली आपके लिए शानदार जगह हो सकती है. सर्दियों में यहां दूर-दूर तक फैली सफेद बर्फ की चादर किसी विदेशी पोस्टकार्ड जैसी लगती है. ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और स्कीइंग का रोमांच लोगों को बार-बार यहां आने पर मजबूर कर देता है. कई लोग तो औली को 'भारत का मिनी स्विट्जरलैंड' भी कहते हैं. गर्मियों में भी यहां का शांत माहौल और हरियाली आपका मन मोह लेती है. अगर आप स्विट्जरलैंड का अनुभव करना चाहते हैं, तो यह जगह अपने प्लान में जरूर रखें.

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यह भी पढ़ें:- पानी में तैरती सड़क, नाव पर घूमते गांव वाले... ये है भारत का 'मिनी इटली'!...

पुडुचेरी की गलियों में दिखेगा फ्रांस का रंग

अगर आपको समुद्र किनारे बैठना और शांत गलियों में घूमना पसंद है, तो पुडुचेरी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. यहां की पुरानी फ्रेंच स्टाइल इमारतें, पीले रंग की कॉलोनियल बिल्डिंग्स और छोटे-छोटे कैफे बिल्कुल अलग माहौल देते हैं. यहां घूमते हुए कई लोगों को ऐसा लगता है, जैसे वे भारत में नहीं बल्कि किसी यूरोपीय शहर की सड़कों पर चल रहे हों. शाम के समय समुद्र किनारे बैठना यहां का सबसे खास अनुभव माना जाता है. अगर आपको फ्रांस घूमना पसंद है, तो आप इस जगह को अपने प्लान में रख सकते हैं.

शिलांग को क्यों कहते हैं 'पूर्व का स्कॉटलैंड'

मेघालय का शिलांग लंबे समय से अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है. यहां की हरी-भरी पहाड़ियां, ठंडी हवा, बादलों से घिरा मौसम और झरनों की आवाज लोगों को अपने पास खींच लाती है. इसी वजह से शिलांग को 'पूर्व का स्कॉटलैंड' कहा जाता है. यह जगह सिर्फ नेचर से प्यार करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. यह जगह अपने म्यूजिक और कैफे कल्चर के लिए भी जानी जाती है. यहां का मौसम पूरे साल लोगों को पसंद आता है.

कोच्चि में मिलेगा यूरोपीय शहर जैसा सुकून

केरल का कोच्चि भी उन जगहों में शामिल है, जहां पहुंचकर विदेशी माहौल का एहसास होता है. समुद्र किनारे की पुरानी गलियां, पानी के आसपास बने कैफे और शांत जिंदगी लोगों को काफी पसंद आती है. यहां की कुछ जगहें लोगों को इटली के वेनिस शहर की याद दिलाती हैं. शाम के समय यहां का नजारा और भी खूबसूरत दिखाई देता है.

कूर्ग की वादियां जीत लेंगी दिल

कर्नाटक का कूर्ग, जिसे कोडागु भी कहा जाता है, नेचर लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. कॉफी के बागान, ठंडी हवाएं और बादलों से ढके पहाड़ इसे बेहद खास बनाते हैं. यहां सुबह की ताजी हवा और कॉफी की खुशबू लोगों को अलग ही सुकून देती है. यही वजह है कि यहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं.

कम खर्च में मिल सकता है बड़ा अनुभव

इन जगहों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां घूमने के लिए विदेश जैसा बड़ा बजट नहीं चाहिए. कम खर्च में लोग शानदार ट्रिप का आनंद ले सकते हैं. यही वजह है कि अब युवा और फैमिली ट्रैवलर तेजी से इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर रहे हैं. क्योंकि कई बार खूबसूरत यादों के लिए विदेश जाना जरूरी नहीं होता, अपने देश में भी ऐसे नजारे छिपे होते हैं जो किसी यूरोपीय सफर से कम नहीं लगते.

यह भी पढ़ें- भारत के इस गांव में छिपा है 'टाइम ट्रैवल' का राज! कदम बढ़ाते ही बदल जाती है घड़ी...

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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