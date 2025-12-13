हर साल 2 लाख लोग छोड़ रहे भारत! साल में 9 लाख भारतीयों ने ली विदेशी नागरिकता, आखिर क्यों खाली हो रहा देश?

भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है, लेकिन हाल के आंकड़े एक अलग ही तस्वीर दिखा रहे हैं. हर साल लाखों भारतीय पढ़ाई, नौकरी और बेहतर जीवन की उम्मीद में विदेश का रुख कर रहे हैं. बात सिर्फ विदेश जाने की नहीं, बल्कि भारतीय नागरिकता छोड़ने की है. संसद में सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़े बताते हैं कि बीते कुछ वर्षों में यह ट्रेंड तेज हुआ है. सवाल उठता है कि आखिर लोग अपने ही देश से दूरी क्यों बना रहे हैं? क्या यह मजबूरी है या बेहतर अवसरों की तलाश? इन आंकड़ों ने नीति-निर्माताओं से लेकर आम लोगों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

पांच साल में 9 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ी नागरिकता

सरकार ने राज्यसभा में बताया कि पिछले पांच वर्षों में करीब 8,96,843 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है. केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह के मुताबिक, 2022 के बाद इस आंकड़े में तेज बढ़ोतरी दिखी है. साल 2020 में 85,256 लोगों ने नागरिकता छोड़ी, 2021 में यह संख्या 1.63 लाख रही. वहीं 2022 में 2.25 लाख, 2023 में 2.16 लाख और 2024 में 2.06 लाख भारतीयों ने नागरिकता त्याग दी. यह साफ दिखाता है कि हर साल औसतन करीब 2 लाख लोग भारत से बाहर बसने का फैसला कर रहे हैं.

2011 से 2019 के बीच भी रहा पलायन का दौर

अगर थोड़ा पीछे जाएं तो 2011 से 2019 के बीच भी 11.89 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी थी. 2011 में 1.22 लाख, 2012 में 1.20 लाख और 2013 में 1.31 लाख लोग देश से बाहर गए. इसके बाद भी यह सिलसिला थमा नहीं. 2016 में 1.41 लाख और 2019 में 1.44 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ी. यानी यह समस्या नई नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी रफ्तार जरूर बढ़ी है. विशेषज्ञ मानते हैं कि शिक्षा, रोजगार, टैक्स सिस्टम और जीवनशैली जैसे कारण इसकी बड़ी वजह हैं.

विदेश में फंसे भारतीय और फर्जी जॉब ऑफर

सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि सोशल मीडिया के जरिए झूठे जॉब ऑफर देकर भारतीयों को फंसाने वाले गिरोह सक्रिय हैं. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, ऐसे मामलों में अब तक 6700 भारतीयों को बचाया गया है. इन लोगों से साइबर क्राइम और फर्जी स्कैम सेंटर में जबरन काम कराया जा रहा था. खासतौर पर दक्षिण एशियाई देशों में नौकरी का लालच देकर युवाओं को निशाना बनाया गया. सरकार ने इस खतरे को गंभीर माना है और एजेंसियों को सतर्क किया गया है.

विदेशों से आईं 16 हजार से ज्यादा शिकायतें

2024-25 में विदेशों में रह रहे भारतीयों से जुड़ी 16,127 शिकायतें विदेश मंत्रालय को मिलीं. इनमें से 11,195 शिकायतें ‘मदद’ पोर्टल और 4,932 शिकायतें सीपीग्राम्स के जरिए दर्ज हुईं. सबसे ज्यादा संकट के मामले सऊदी अरब से आए, जहां 3,049 शिकायतें दर्ज हुईं. इसके बाद यूएई, मलेशिया, अमेरिका, ओमान, कुवैत और कनाडा का नंबर रहा. यह दिखाता है कि विदेश में रहना जितना आकर्षक लगता है, उतना आसान नहीं होता.

प्रवासी भारतीयों के लिए सरकार का सुरक्षा तंत्र

सरकार ने प्रवासी भारतीयों की मदद के लिए एक मजबूत बहु-स्तरीय तंत्र तैयार किया है. इसमें 24×7 हेल्पलाइन, वॉक-इन सुविधा, सोशल मीडिया सहायता और बहुभाषी सपोर्ट शामिल है. दूतावास सीधे संवाद, नियोक्ताओं से बातचीत और विदेशी सरकारों से समन्वय कर मामलों को सुलझाते हैं. जरूरत पड़ने पर इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड से कानूनी सहायता भी दी जाती है. सरकार का कहना है कि प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.