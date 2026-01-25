जंगल के राजा जैसी लाइफ... कर्नाटक के इन 3 गुप्त ठिकानों पर लग्जरी और नेचर का ऐसा संगम, जिसे देख मालदीव भूल जाएंगे आप

Advertisement
कर्नाटक के कबिनी, हम्पी और कूर्ग में बसे Evolve Back Resorts कैसे ट्राइबल संस्कृति, शाही विरासत और प्रकृति के साथ लग्ज़री को जोड़ते हैं, यह जानिए इस खास रिपोर्ट में.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 25, 2026, 07:24 AM IST
कबिनी नदी, जो वायनाड की पहाड़ियों से निकलकर मैसूर के घने जंगलों से गुजरती है, अपने साथ एक जादुई शांति भी लाती है. इसी नदी के किनारे Evolve Back Kuruba Safari Lodge स्थित है, जो भारत के सबसे लोकप्रिय वाइल्डलाइफ डेस्टिनेशन में गिना जाता है. यह इलाका काडु कुरुबा जनजाति का घर रहा है और रिसॉर्ट की पूरी आत्मा इसी ट्राइबल संस्कृति से जुड़ी है. यहां मेहमान सिर्फ जंगल नहीं देखते बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन, उनके रीति-रिवाज और प्रकृति के साथ उनके रिश्ते को भी महसूस करते हैं.

क्या नागरहोल नेशनल पार्क की गोद में रहना असली जंगल अनुभव देता है?

यह रिसॉर्ट नागरहोल नेशनल पार्क से सटा हुआ है, जहां एशिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी वन्यजीव पाए जाते हैं. चारों तरफ फैला घना जंगल, खुला आसमान और बहती कबिनी नदी इसे एक अनोखा वातावरण देता है. यहां लग्ज़री को गांव और जंगल की सादगी से जोड़ा गया है, जिससे मेहमानों को ऐसा लगता है जैसे वे किसी आधुनिक महल में नहीं बल्कि प्रकृति की गोद में रह रहे हों.

क्या ट्राइबल गांवों से प्रेरित आर्किटेक्चर आपको समय में पीछे ले जाता है?

Evolve Back के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉर्ज रामापुरम ने इस रिसॉर्ट को काडु कुरुबा जनजाति के हडिस यानी गांवों से प्रेरित होकर डिजाइन किया है. लकड़ी, पत्थर और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल इसे जंगल के बीच घुला हुआ सा बनाता है. यहां औपचारिक गार्डनिंग कम और जंगल का असली रूप ज्यादा दिखता है, जिससे इंसान और प्रकृति की सदियों पुरानी दोस्ती झलकती है.

क्या कबिनी के किनारे डिनर करना सपने जैसा अनुभव हो सकता है?

यहां का डाइनिंग अनुभव उतना ही खास है जितना इसका वातावरण. कैंडल लाइट क्रूज में मेहमान नाव पर बैठकर नदी के ऊपर तैरते हुए खाना खाते हैं. ‘By the Kabini’ में रात की शांति के बीच नदी की आवाज़ के साथ डिनर होता है. ‘Honey Comb’ और ‘Kuruba Grill’ जैसे रेस्टोरेंट्स अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय स्वादों को एक साथ पेश करते हैं, जहां सूर्यास्त के साथ खाना अपने आप में एक यादगार पल बन जाता है.

क्या हम्पी का कमलापुरा पैलेस आपको विजयनगर साम्राज्य में ले जाता है?

हम्पी के ऐतिहासिक खंडहरों से कुछ ही दूरी पर स्थित Evolve Back Kamalapura Palace 14वीं सदी के विजयनगर साम्राज्य की भव्यता को दोहराता है. यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के आसपास बना ऐसा रिसॉर्ट है जो इतिहास और आधुनिक लग्ज़री को एक साथ जोड़ता है. इसकी वास्तुकला, थीम और इंटीरियर में हम्पी की संस्कृति और परंपरा साफ दिखती है.

क्या शाही आर्किटेक्चर और रॉयल डाइनिंग अनुभव को खास बनाते हैं?

किले जैसा प्रवेश द्वार, पत्थर से बनी सड़कें, इंडो-इस्लामिक आर्च और खुले आंगन इस पैलेस को किसी पुराने साम्राज्य जैसा बनाते हैं. ‘Tuluva’ रेस्टोरेंट बहु-व्यंजन परोसता है जबकि ‘Bahmani’ में हैदराबादी और दक्कनी स्वादों की झलक मिलती है, जो कभी शाही रसोई का हिस्सा हुआ करते थे.

क्या कूर्ग का चिक्कना हली एस्टेट आपको कॉफी की खुशबू में खो देता है?

Evolve Back Chikkana Halli Estate, कूर्ग की 1500 एकड़ की हरियाली में फैला है, जहां कॉफी और मसालों की खुशबू हर तरफ महसूस होती है. यहां की विला स्टे आपको पूरी निजता और शांति देती है. हनीमून से लेकर फैमिली वेकेशन तक, यह जगह प्रकृति के बीच सुकून का एहसास कराती है.

क्या नेचर और संस्कृति को बचाते हुए टूरिज्म का भविष्य बदला जा सकता है?

Evolve Back के मार्केटिंग डायरेक्टर जोस रामापुरम कहते हैं कि असली पर्यटन वही है जो प्रकृति, समुदाय और संस्कृति का सम्मान करे. उनका मानना है कि जब रिसॉर्ट्स पर्यावरण की सीमाओं के भीतर काम करते हैं, तब मेहमानों में भी प्रकृति के लिए सम्मान बढ़ता है और पर्यटन नुकसान नहीं बल्कि संरक्षण का जरिया बन जाता है. यही सोच Evolve Back को सिर्फ एक रिसॉर्ट नहीं बल्कि एक अनुभव बना देती है.

