/डंपलिंग से लेकर पम्पकिन आइसक्रीम तक, स्वाद का ऐसा सफर जो भूल न पाएंगे! दिल्लीवालों के लिए है खास

अगर आप खाने के शौकीन हैं और जायके की नई दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, तो दिल्ली का आईटीसी मौर्य रेस्टोरेंट आपका अगला ठिकाना होना चाहिए. हाल ही में अर्वतना रेस्टोरेंट जाने और उनके बेहद खास 'माया - मिस्टिकल नॉन-वेजिटेरियन' मेन्यू को चखने का मौका मिला. दक्षिण भारतीय व्यंजनों को जिस मॉडर्न और जादुई अंदाज में यहां परोसा जाता है, उसने हमें हैरान कर दिया. आइए आपको ले चलते हैं स्वाद के इस अनोखे और लजीज सफर पर.
हमारे जायके के सफर की शुरुआत हुई 'फर्मेंटेड चिली प्रॉन' के साथ. इसे श्रिम्प इमल्शन और इडली के साथ परोसा गया था. मिर्च का तीखापन और प्रॉन का सॉफ्ट टेक्सचर मुंह में जाते ही घुल गया. इसके बाद आया 'पोटैटो क्रैकर' जिसका टैमारिंड घी ग्लेज स्वाद को एक अलग ही खटास और मिठास का बैलेंस्ड टच दे रहा था.
डंपलिंग और राइस बन का जादू
अगली डिश थी 'चिकन डंपलिंग', जिसे जैगरी एंड ब्लैक पेपर चटनी के साथ पेश किया गया. गुड़ की हल्की मिठास और काली मिर्च के तीखेपन ने डंपलिंग का स्वाद कई गुना बढ़ा दिया. इसके ठीक बाद हमने 'स्पाइस्ड बोलेटस' विथ एरेटेड राइस बन ट्राई किया. यह कॉम्बिनेशन इतना हल्का और टेस्टी था कि खाते ही दिल खुश हो गया.
चिकन मिनी अप्पम और लैम्ब राइस
नॉन-वेज लवर्स के लिए 'कोरिएंडर चिकन' और मिनी अप्पम एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन साबित हुआ. धनिये की ताजी खुशबू और चिकन का मखमली स्वाद अप्पम के साथ परफेक्ट बैठ रहा था. मेन कोर्स में 'लैम्ब राइस' को ओकरा योगर्ट के साथ परोसा गया. दही और भिंडी का यह ट्विस्ट लैम्ब राइस के साथ बेहद यूनिक और स्वादिष्ट लग रहा था.
मीठे में अनोखा पम्पकिन और जिंजर आइसक्रीम
खाने का अंत किसी मीठे धमाके के बिना अधूरा रहता है. डेजर्ट में हमें 'पम्पकिन एंड कैंडिड जिंजर' परोसा गया, जिसे जैगरी एंड सेसमी आइसक्रीम के साथ सर्व किया गया. कद्दू, अदरक, गुड़ और तिल का ऐसा लाजवाब मेल हमने पहले कभी नहीं चखा था.
क्या आपको जाना चाहिए?
अर्वतना का 'माया' मेन्यू सिर्फ खाना नहीं बल्कि कला और स्वाद का एक जादुई संगम है. हालांकि यह पूरा मील लगभग 2228 केसीएल (कैलोरी) का है, लेकिन इसका हर एक बाइट बेहद लाजवाब और यादगार था. अगर आप दिल्ली में एक लग्जरी और अनोखा फूड एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो आईटीसी मौर्य का अर्वतना रेस्टोरेंट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है.