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स्पा, स्विमिंग पूल, राजा-महाराजाओं वाली फीलिंग... फैमिली संग घूमने का बना रहे प्लान, ये है बेस्ट डेस्टिनेशन

Luxury Destination: आगरा के इस लग्जरी होटल में बिताएं शाही पल, जहां खिड़की से दिखता है ताजमहल. स्पा, स्विमिंग पूल और राजा-महाराजाओं जैसी मेहमाननवाजी के साथ अपनी फैमिली ट्रिप को बनाएं यादगार.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 16, 2026, 12:10 PM IST
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स्पा, स्विमिंग पूल, राजा-महाराजाओं वाली फीलिंग... फैमिली संग घूमने का बना रहे प्लान, ये है बेस्ट डेस्टिनेशन

Family Vacation Destination: जहां आधुनिक लग्जरी और मुगलकालीन विरासत का मिलन होता है उसे ही ताज कहते हैं. यदि आप अपनी अगली फैमिली ट्रिप को किसी फिल्मी सीन जैसा यादगार और भव्य बनाना चाहते हैं, तो आगरा का ताज होटल सिर्फ एक ठहरने की जगह नहीं बल्कि एक मुकम्मल अनुभव है. यहां की लग्जरी की कोई सीमा नहीं है और यहां बिताया गया हर पल आपको एक 'रॉयल' जीवन जीने का अहसास कराता है.

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जब भी हम घूमने की योजना बनाते हैं, तो एक आरामदायक और बेहतर स्टे हमारी प्राथमिकता होती है, और ताज होटल इस पैमाने पर पूरी तरह खरा उतरता है.

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शाही स्वागत और राजसी ठाठ से शुरुआत

ताज महल का दीदार करने की हसरत रखने वालों के लिए इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता. यहां कदम रखते ही आपको आभास हो जाएगा कि आप किसी साधारण होटल में नहीं, बल्कि एक महल में आए हैं. होटल के कर्मचारी आपका स्वागत तुलसी की माला पहनाकर करते हैं. इसके बाद आपका मुंह आगरा के प्रसिद्ध फ्लेवर्ड पेठे और ताजगी भरे वेलकम ड्रिंक्स से मीठा कराया जाता है.

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साथ ही, गले में एक ट्रेडिशनल स्टॉल पहनाकर किया गया यह स्वागत आपको किसी राजा-महाराजा जैसा महसूस कराता है. यह शुरुआती अनुभव इतना भाव-विभोर करने वाला होता है कि आपकी यात्रा की थकान पल भर में मिट जाती है.

मुगलकालीन वाइब और बेमिसाल सर्विस

यहां न केवल राजसी वाइब्स आती हैं, बल्कि आपको मुगल काल के सुनहरे दौर को जीने का अहसास भी होता है. होटल की सर्विस इतनी मुस्तैद है कि आप 24 घंटे में किसी भी वक्त अपने लिए लग्जरी फूड ऑर्डर कर सकते हैं. कमरों का चयन आप अपनी प्राथमिकता और जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं, जहां से शहर और होटल का सुंदर दृश्य दिखाई देता है.

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सबसे खास बात यह है कि दुनिया का सातवां अजूबा ताज महल के लिए यहां से पैदल दूरी पर है. ताज होटल खुद आपके लिए ताज महल भ्रमण का इंतजाम करता है. यदि आप तड़के सुबह ताज का दीदार करना चाहते हैं, तो यह नजारा बेहद फोटोजेनिक और सुकून देने वाला होता है. होटल आपके साथ एक प्रोफेशनल गाइड भी अरेंज करता है, जो आपको इतिहास की बारीकियों से रूबरू करवाता है.

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वेलनेस और रिलैक्सेशन का वर्ल्ड क्लास अनुभव

ताज होटल का वेलनेस सेंटर दुनिया के बेहतरीन सर्विस में से एक है. यहां का इनफिनिटी एज स्विमिंग पूल अपनी बनावट के लिए मशहूर है, जहां रिलैक्स करते हुए आप सामने ताज महल की मीनारों को निहार सकते हैं. बच्चों के लिए अलग से किड्स पूल की व्यवस्था भी है. स्पा का अनुभव आपके मन को पूरी तरह शांत कर देता है. यहां आपकी हेल्थ और शरीर की जरूरत के अनुसार ट्रीटमेंट दिए जाते हैं. इसके अलावा, होटल के मॉडर्न जिम और हाई-एंड सलून में आप अपना हेयरकट या फेशियल ट्रीटमेंट ले सकते हैं.

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एक-दो नहीं बल्कि 4-4 रेस्टोरेंट्स

ताज आगरा में भोजन प्रेमियों के लिए चार अलग-अलग डाइनिंग एरिया हैं, जो हर तरह के स्वाद को पूरा करते हैं. दावत-ए-नवाब- यहां आपको मुगलई और शाही भारतीय व्यंजनों का लुत्फ उठाने को मिलेगा. इन्फिनी (द स्काई लाउंज)- लाइव DJ और कॉकटेल के लिए यह आगरा की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है. लिक्विड लाउंज- यदि आप वाइन और सिंगल माल्ट के शौकीन हैं, तो यहां आपको एक विस्तृत सूची मिलेगी. पलातो- यहां पूरे दिन इंटरनेशनल फूड और शानदार बुफे उपलब्ध रहता है. टी लाउंज- शाम की चाय, कॉफी और ताजी बेकरी आइटम्स के लिए यह एक परफेक्ट कोना है. कुल मिलाकर, ताज होटल आगरा आपकी यात्रा को एक ऐसी याद में बदल देता है जिसे आप उम्र भर संजो कर रखना चाहेंगे.

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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