क्यों भारतीय Gen Z के लिए लग्जरी से ज्यादा कीमती हो गए हैं एक्सपीरियंस? मिलेनियल्स को भी बदलनी पड़ रही सोच

Experiential Travel in India: हर ट्रैवलर जानता है कि किसी सफ़र की असली कीमत सिर्फ़ डेस्टिनेशन या होटल में नहीं, बल्कि उन अनुभवों में होती है जो रास्ते में मिलते हैं. लोकल लोगों से बातचीत, उनकी संस्कृति को महसूस करना और साथियों के साथ बिताए पल ही वो यादें बनाते हैं जो जिंदगीभर रहती हैं. मिलेनियल्स और जेन-जी अब यात्रा को सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि जुड़ने का जरिया मानते हैं. चाहे ग्रुप ट्रेक हो, लोकल खाना बनाना हो या म्यूजिक फेस्टिवल अटेंड करना.. ये सब उन्हें अपनापन और असली जुड़ाव देते हैं जो परंपरागत ट्रैवल कभी नहीं दे सकता.

अब ठहरने की जगह भी क्यों बन रही है एक्सपीरियंस हब?

आजकल होटल्स और होस्टल्स सिर्फ सोने की जगह नहीं रहे. कैफे, टैरेस और लाउंज जैसी कॉमन जगहों से यात्रियों को एक-दूसरे से मिलने का मौका मिलता है. साथ ही कल्चरल वॉक, स्टोरीटेलिंग सेशन और लोकल आउटडोर एक्टिविटीज़ यात्रियों को गहरी यादें और नए रिश्ते देती हैं.

लोकल एक्सपीरियंस को क्यों मिल रही है प्राथमिकता?

एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय यात्रियों की डेस्टिनेशन पसंद 63% खाने, 58% संस्कृति और 57% मौसम पर आधारित होती है. पहाड़ी इलाकों में लोग कम्युनिटी ट्रेक और ऑर्चर्ड वॉक करते हैं तो तटीय क्षेत्रों में योगा सर्कल और बीच गैदरिंग आकर्षित करते हैं. शहरों में हेरिटेज वॉक और लोकल इवेंट्स पॉपुलर हैं. यानी यात्रा की पहचान अब सिर्फ जगह नहीं, बल्कि वहां के अनुभव हैं.

लग्जरी की परिभाषा क्यों बदल रही है?

पहले लग्जरी का मतलब था महंगे होटल और एक्सक्लूसिव सुविधाएं. लेकिन अब युवाओं के लिए असली प्रीमियम है- लोकल कल्चर में शामिल होना, नए लोगों से जुड़ना और अनोखी कहानियां बनाना. यही कारण है कि एक्सपीरियंसियल ट्रैवल अब नया बेंचमार्क बन चुका है. ग्लोबल मार्केट रिपोर्ट बताती है कि 2024 में USD 104.3 बिलियन का एक्सपीरियंसियल ट्रैवल सेक्टर 2025 में बढ़कर USD 108.78 बिलियन होने वाला है और 2033 तक 4.3% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेगा. साफ है कि आने वाले समय में ट्रैवल इंडस्ट्री में असली फोकस होगा अनुभव, कम्युनिटी और कनेक्शन पर.