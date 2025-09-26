Advertisement
trendingNow12937500
Hindi Newsट्रैवल

भारत के इन शहरों में होता है गरबा-डांडिया का ऐसा आयोजन, सालों-साल नहीं भूल पाते लोग! इस बार आप भी हो जाएं शामिल

Best Places For Garba and Dandia: 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलने वाले नवरात्र बिना गरबा और डांडिया के अधूरे से लगते हैं.  अगर आपका भी मन गरबा और डांडिया का आनंद लेने का है तो हम आपको देश की उन जगहों के बारे में बताएंगे, जहां ये काफी धूमधाम से मनाया जाता है. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 26, 2025, 02:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के इन शहरों में होता है गरबा-डांडिया का ऐसा आयोजन, सालों-साल नहीं भूल पाते लोग! इस बार आप भी हो जाएं शामिल

Navratri 2025 celebrations in India: भारत में हर त्योहार धूम-धाम से मनाया जाता है और त्योहार पर डांस न हो तो मजा नहीं आता है. वहीं 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नवरात्र का त्योहार मनाया जा रहा है. जहां नवरात्र का नाम सुनकर गरबा और डांडिया का ख्याल तो जरूर आता होगा. ऐसे में अगर आपका भी मन इस पर्व पर गरबा और डांडिया का है तो हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बता रहे हैं, जहां आप खुलकर डांडिया और गरबा इंजॉय कर पाएंगे. वैसे तो पूरे देश में नवरात्र अपनी-अपनी आस्था के हिसाब से मनाए जाते हैं, लेकिन डांडिया और गरबा कुछ जगहों का काफी फेमस होता है.लोगों को लगता है कि गरबा सिर्फ गुजरात में ही होता है,लेकिन ऐसा नहीं है. यह मां शक्ति की भक्ति और एनर्जी से भरा एक ऐसा डांस है, जो पूरे देश में धूम मचाता है. हम आपको कुछ ऐसे शहर बताएंगे, जहां आप अपने दोस्तों या फैमिली के साथ एक बेहतरीन गरबा ट्रिप प्लान करना चाहते हैं.

अहमदाबाद
अगर आपको प्योर और ऑथेंटिक गरबा देखना है तो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद जा सकते हैं. इसे गरबा का गढ़ कहा जाता है. यहां रात होते ही हर मैदान और पंडाल में ढोल-नगाड़ों की गूंज सुनाई देती है. लोग पारंपरिक लोक धुनों पर घंटों तक नाचते हैं और एक रात में कई गरबा इवेंट्स में शामिल हो जाते हैं. यहां का माहौल देखने लायक होता है.

राजकोट
राजकोट में गरबा थोड़ा पुराने अंदाज़ में मनाया जाता है. यहां के इवेंट्स में आपको मॉडर्न तड़का कम और परंपरा ज्यादा दिखेगी. सड़क से लेकर छोटे कम्युनिटी सेंटर्स तक, हर जगह लोग गोल घेरा बनाकर नाचते हैं. अगर आप गरबा का असली फील चाहते हैं तो राजकोट बेस्ट है.

Add Zee News as a Preferred Source

वडोदरा
वडोदरा की गरबा नाइट्स काफी फेमस है. यहां बड़े-बड़े आयोजन होते हैं, जहां हजारों लोग लाइव ऑर्केस्ट्रा और भक्ति गीतों की धुन पर एक साथ थिरकते हैं. यहां भक्ति और संगीत का अनोखा जादू चलता है.

मुंबई
सपनों का शहर मुंबई नवरात्र में और भी ज्यादा चमक उठता है. यहां गरबा में बॉलीवुड का तड़का खूब मिलता है. यहां बड़े-बड़े हॉल, ओपन ग्राउंड और थीम-बेस्ड इवेंट्स होते हैं, जहां चमकदार कपड़ों और शानदार लाइट्स के बीच डीजे और लाइव बैंड पर गरबा होता है. मुंबई की पार्टी तो पूरी रात चलती है.

दिल्ली-एनसीआर
दिल्ली-एनसीआर में नवरात्र कई तरह से मनाई जाती है. यहां बड़े-बड़े बैंक्वेट हॉल और मॉल्स में भव्य डांडिया नाइट्स होती हैं. आपको यहां पारंपरिक भक्ति गीतों के साथ-साथ डीजे मिक्स धुनें भी सुनने को मिलेंगी, जो आपको भी झूमने पर मजबूर कर देंगी.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Best Places For Garba DandiaNavratri celebrations in Indiatravel

Trending news

शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
Bihar Assembly elections
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
ISI
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
MIG- 21 Retirement
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
air force mig 21
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
Ladakh
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
आस्‍था के आधार पर नहीं हुआ अयोध्‍या केस का फैसला, पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने दी सफाई
Ayodhya case
आस्‍था के आधार पर नहीं हुआ अयोध्‍या केस का फैसला, पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने दी सफाई
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
Wayanad
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
Nishikant Dubey
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
skandamata mantra
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
Ladakh
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
;