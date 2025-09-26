भारत के इन शहरों में होता है गरबा-डांडिया का ऐसा आयोजन, सालों-साल नहीं भूल पाते लोग! इस बार आप भी हो जाएं शामिल

Navratri 2025 celebrations in India: भारत में हर त्योहार धूम-धाम से मनाया जाता है और त्योहार पर डांस न हो तो मजा नहीं आता है. वहीं 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नवरात्र का त्योहार मनाया जा रहा है. जहां नवरात्र का नाम सुनकर गरबा और डांडिया का ख्याल तो जरूर आता होगा. ऐसे में अगर आपका भी मन इस पर्व पर गरबा और डांडिया का है तो हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बता रहे हैं, जहां आप खुलकर डांडिया और गरबा इंजॉय कर पाएंगे. वैसे तो पूरे देश में नवरात्र अपनी-अपनी आस्था के हिसाब से मनाए जाते हैं, लेकिन डांडिया और गरबा कुछ जगहों का काफी फेमस होता है.लोगों को लगता है कि गरबा सिर्फ गुजरात में ही होता है,लेकिन ऐसा नहीं है. यह मां शक्ति की भक्ति और एनर्जी से भरा एक ऐसा डांस है, जो पूरे देश में धूम मचाता है. हम आपको कुछ ऐसे शहर बताएंगे, जहां आप अपने दोस्तों या फैमिली के साथ एक बेहतरीन गरबा ट्रिप प्लान करना चाहते हैं.

अहमदाबाद

अगर आपको प्योर और ऑथेंटिक गरबा देखना है तो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद जा सकते हैं. इसे गरबा का गढ़ कहा जाता है. यहां रात होते ही हर मैदान और पंडाल में ढोल-नगाड़ों की गूंज सुनाई देती है. लोग पारंपरिक लोक धुनों पर घंटों तक नाचते हैं और एक रात में कई गरबा इवेंट्स में शामिल हो जाते हैं. यहां का माहौल देखने लायक होता है.

राजकोट

राजकोट में गरबा थोड़ा पुराने अंदाज़ में मनाया जाता है. यहां के इवेंट्स में आपको मॉडर्न तड़का कम और परंपरा ज्यादा दिखेगी. सड़क से लेकर छोटे कम्युनिटी सेंटर्स तक, हर जगह लोग गोल घेरा बनाकर नाचते हैं. अगर आप गरबा का असली फील चाहते हैं तो राजकोट बेस्ट है.

वडोदरा

वडोदरा की गरबा नाइट्स काफी फेमस है. यहां बड़े-बड़े आयोजन होते हैं, जहां हजारों लोग लाइव ऑर्केस्ट्रा और भक्ति गीतों की धुन पर एक साथ थिरकते हैं. यहां भक्ति और संगीत का अनोखा जादू चलता है.

मुंबई

सपनों का शहर मुंबई नवरात्र में और भी ज्यादा चमक उठता है. यहां गरबा में बॉलीवुड का तड़का खूब मिलता है. यहां बड़े-बड़े हॉल, ओपन ग्राउंड और थीम-बेस्ड इवेंट्स होते हैं, जहां चमकदार कपड़ों और शानदार लाइट्स के बीच डीजे और लाइव बैंड पर गरबा होता है. मुंबई की पार्टी तो पूरी रात चलती है.

दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली-एनसीआर में नवरात्र कई तरह से मनाई जाती है. यहां बड़े-बड़े बैंक्वेट हॉल और मॉल्स में भव्य डांडिया नाइट्स होती हैं. आपको यहां पारंपरिक भक्ति गीतों के साथ-साथ डीजे मिक्स धुनें भी सुनने को मिलेंगी, जो आपको भी झूमने पर मजबूर कर देंगी.