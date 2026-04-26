जब खूबसूरती बनी दुश्मन! ओवर-टूरिज्म ने बर्बाद कर दी दुनिया की ये 5 जन्नत जैसी जगहें, जानें पूरी लिस्ट

World's Most Ruined Tourist Places: घूमने-फिरने का शौक अच्छी बात है, लेकिन जब किसी जगह की क्षमता से ज्यादा लोग वहां पहुंचने लगते हैं, तो वह उस जगह के लिए 'वरदान' की जगह 'अभिशाप' बन जाता है. दुनिया के इन 5 टूरिस्ट स्पॉट्स का हाल देखकर आप भी दंग रह जाएंगे.
Trending Photos
World's Most Ruined Tourist Places: हम सब अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से सुकून पाने के लिए खूबसूरत वादियों और ऐतिहासिक जगहों का रुख करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी यह 'सुकून' की तलाश उन जगहों के लिए 'मुसीबत' बन सकती है? सोशल मीडिया और वायरल फोटो के चक्कर में दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थल ओवर टूरिज्म (Over tourism) की चपेट में आकर अपना वजूद खो रहे हैं. अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई देशों को इन जगहों पर पर्यटकों की एंट्री बैन करनी पड़ी है या भारी टैक्स लगाना पड़ा है. आइए जानते हैं उन जगहों के बारे में, जो कभी दुनिया की सबसे शांत और सुंदर जगहें थीं, पर आज भीड़ के नीचे दब चुकी हैं.
अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स (Game of Thrones) के फैन हैं, तो आप इस शहर को किंग्स लैंडिंग के तौर पर पहचानते होंगे. शो की शूटिंग के बाद यहां पर्यटकों की संख्या में 400% का इजाफा हुआ. जिससे यहां की संकरी गलियों में पैदल चलना मुश्किल हो गया और ऐतिहासिक दीवारों को नुकसान पहुंचने लगा. अब यहां एक दिन में केवल 4,000 पर्यटकों को ही एंट्री मिलती है.
यह भी पढ़ें:- नदी या बहता हुआ इंद्रधनुष? कभी लाल तो कभी पीला हो जाता है पानी; जानें क्या है...
नहरों के इस खूबसूरत शहर की हालत अब यह है कि यहां स्थानीय निवासियों से ज्यादा पर्यटक होते हैं. बड़े-बड़े क्रूज जहाजों के आने से शहर की नींव कमजोर हो रही है और पानी का स्तर बढ़ रहा है. 2024-25 से वेनिस ने पीक सीजन में आने वाले पर्यटकों पर 'एंट्री फीस' लागू कर दी है, जिससे भीड़ को कम किया जा सके. इससे वहां के लोगों का अनुमान है कि कम भीड़ आने से शहर और पानी का स्तर दोनों बच जाएंगे.
लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म द बीच (The Beach) के बाद यह बीच रातों-रात मशहूर हो गया था. जिसके बाद हर दिन यहां हजारों नावें और पर्यटक पहुंचने लगे. इससे समुद्री मूंगे (Corals) पूरी तरह नष्ट हो गए. बाद में थाईलैंड सरकार ने इस बीच को 4 साल के लिए बंद कर दिया. जिससे प्रकृति खुद को दोबारा ठीक कर सके. अब यहां सीमित संख्या में ही लोग जा सकते हैं.
यह भी पर्यटन के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन में से एक है. जिसकी वजह से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी अब 'दुनिया का सबसे ऊंचा कचरा घर' बनती जा रही है. यहां पर्वतारोहियों की भारी भीड़ के कारण 'ट्रैफिक जाम' की स्थिति बन जाती है. इसके साथ ही पहाड़ पर छोड़े गए ऑक्सीजन सिलेंडर, टेंट और इंसानी कचरे ने एवरेस्ट के ईको सिस्टम को खतरे में डाल दिया है.
नीले गुंबद और सफेद दीवारों वाले इस आइलैंड की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर छाई रहती हैं. सेल्फी लेने के चक्कर में पर्यटक स्थानीय लोगों के घरों की छतों पर चढ़ जाते हैं. इस जगह पर इतनी भारी संख्या में पर्यटक आने लगी कि यहां पानी और बिजली की भारी किल्लत होने लगी. क्योंकि यहां संसाधन केवल स्थानीय लोगों के लिए पर्याप्त थे, लाखों पर्यटकों के हुजूम के लिए यहां कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे वहां के लोगों को भारी असुविधा होने लगी. कई शहरों में तो लोग यह कहने लगे हैं कि उनकी अपनी जगह अब उनके लिए ही मुश्किल हो गई है.
यह भी पढ़ें:- न्यूयॉर्क और लंदन भी इनके आगे फेल! भारत के वो गांव जहां मिलती हैं स्मार्ट सिटी...