न्यूजीलैंड में है सपनों की असली दुनिया! फराह खान ने खुद जाकर देखा, किसी को नहीं हो रहा यकीन

Hobbiton Tour: फिल्ममेकर फराह खान इन दिनों न्यूजीलैंड की खूबसूरत वादियों में छुट्टियां मना रही हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ शानदार तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वे उस जगह पर नजर आईं जहां मशहूर हॉलीवुड फिल्मों द लॉर्ड ऑफ द रिंग और द हॉबिट की शूटिंग हुई थी. फराह ने पोस्ट में लिखा, “खूबसूरत हॉबिटन में एक खूबसूरत दिन.”

फराह ने कौन सी जगह का दौरा किया?

फराह ने वाइकाटो स्थित अलेक्जेंडर फार्म का दौरा किया, जो आज एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है. असल में यह एक 1,250 एकड़ का भेड़ों का फार्म है, लेकिन अब यहां हॉबिटन का स्थायी सेट बनाया गया है. इस सेट में 44 हॉबिट होल्स, एक असली ग्रीन ड्रैगन इन और कई अन्य फिल्म से जुड़े ढांचे हैं. उन्होंने इस टूर के दौरान लाल रंग का ट्रेंच कोट, नीली चौड़ी जींस और सफेद टी-शर्ट पहनी, जिस पर लिखा था ‘Grandma’s favourite’. साथ ही उन्होंने सफेद स्नीकर्स, बड़े सनग्लासेस और नीली छतरी से खुद को धूप से बचाया.

हॉबिटन घूमने का खर्चा कितना आता है?

यह टूरिस्ट स्पॉट दुनियाभर के फिल्म प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है. यहां का टिकट प्रति व्यक्ति $120 (लगभग ₹10,600) से $230 (लगभग ₹20,300) तक है. टिकट में अंत में एक ड्रिंक भी शामिल होती है. विजिटर्स यहां गाइडेड टूर के साथ स्थानीय दुकानों में घूम सकते हैं और वास्तविक फार्म का अनुभव ले सकते हैं. इस टूर की खासियत है बैग एंड और बैगशॉट रो जैसे हॉबिट होल्स, जो फिल्म के प्रमुख किरदारों बिल्बो और फ्रोडो बैगिन्स का घर थे. इसके अलावा मिलहाउस, स्टोन ब्रिज और मशहूर ग्रीन ड्रैगन इन भी टूर का हिस्सा हैं.

फराह खान ने सोशल मीडिया करियर को लेकर क्या कहा?

सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट Serving It Up With Sania में फराह ने बताया कि अब उन्हें फिल्मों से ज़्यादा कमाई सोशल मीडिया और यूट्यूब कंटेंट से होती है. उन्होंने हंसते हुए कहा, “मैंने सबसे ज़्यादा पैसा कंटेंट क्रिएशन से कमाया है, लेकिन दिल से मैं अब भी डायरेक्टर ही हूं.”