Advertisement
trendingNow12992122
Hindi Newsट्रैवल

न्यूजीलैंड में है सपनों की असली दुनिया! फराह खान ने खुद जाकर देखा, किसी को नहीं हो रहा यकीन

New Zealand Vacation: फराह खान इन दिनों न्यूजीलैंड में छुट्टियां मना रही हैं. उन्होंने 'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' और 'द हॉबिट' की शूटिंग लोकेशन Hobbiton से तस्वीरें शेयर कीं. वहीं पॉडकास्ट में उन्होंने खुलासा किया कि अब वे कंटेंट क्रिएशन से फिल्मों से ज़्यादा पैसा कमा रही हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 07, 2025, 11:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न्यूजीलैंड में है सपनों की असली दुनिया! फराह खान ने खुद जाकर देखा, किसी को नहीं हो रहा यकीन

Hobbiton Tour: फिल्ममेकर फराह खान इन दिनों न्यूजीलैंड की खूबसूरत वादियों में छुट्टियां मना रही हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ शानदार तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वे उस जगह पर नजर आईं जहां मशहूर हॉलीवुड फिल्मों द लॉर्ड ऑफ द रिंग और द हॉबिट की शूटिंग हुई थी. फराह ने पोस्ट में लिखा, “खूबसूरत हॉबिटन में एक खूबसूरत दिन.”

फराह ने कौन सी जगह का दौरा किया?

फराह ने वाइकाटो स्थित अलेक्जेंडर फार्म का दौरा किया, जो आज एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है. असल में यह एक 1,250 एकड़ का भेड़ों का फार्म है, लेकिन अब यहां हॉबिटन का स्थायी सेट बनाया गया है. इस सेट में 44 हॉबिट होल्स, एक असली ग्रीन ड्रैगन इन और कई अन्य फिल्म से जुड़े ढांचे हैं. उन्होंने इस टूर के दौरान लाल रंग का ट्रेंच कोट, नीली चौड़ी जींस और सफेद टी-शर्ट पहनी, जिस पर लिखा था ‘Grandma’s favourite’. साथ ही उन्होंने सफेद स्नीकर्स, बड़े सनग्लासेस और नीली छतरी से खुद को धूप से बचाया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: जिम ट्रेनर ने लिखी ऐसी ट्रेनिंग रूटीन, पढ़कर लाखों लोगों की हंसी ही कंट्रोल नहीं हुई! यूजर्स ने यूं लिए मजे

हॉबिटन घूमने का खर्चा कितना आता है?

यह टूरिस्ट स्पॉट दुनियाभर के फिल्म प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है. यहां का टिकट प्रति व्यक्ति $120 (लगभग ₹10,600) से $230 (लगभग ₹20,300) तक है. टिकट में अंत में एक ड्रिंक भी शामिल होती है. विजिटर्स यहां गाइडेड टूर के साथ स्थानीय दुकानों में घूम सकते हैं और वास्तविक फार्म का अनुभव ले सकते हैं. इस टूर की खासियत है बैग एंड और बैगशॉट रो जैसे हॉबिट होल्स, जो फिल्म के प्रमुख किरदारों बिल्बो और फ्रोडो बैगिन्स का घर थे. इसके अलावा मिलहाउस, स्टोन ब्रिज और मशहूर ग्रीन ड्रैगन इन भी टूर का हिस्सा हैं.

 

 

फराह खान ने सोशल मीडिया करियर को लेकर क्या कहा?

सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट Serving It Up With Sania में फराह ने बताया कि अब उन्हें फिल्मों से ज़्यादा कमाई सोशल मीडिया और यूट्यूब कंटेंट से होती है. उन्होंने हंसते हुए कहा, “मैंने सबसे ज़्यादा पैसा कंटेंट क्रिएशन से कमाया है, लेकिन दिल से मैं अब भी डायरेक्टर ही हूं.”

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Farah Khan

Trending news

SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
President Droupadi Murmu
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
himachal pardesh congress
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
congress
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
अंतिम संस्कार में मैरिज सर्टिफिकेट भी... बिस्तर पर थीं दादी और दादा ने ये वादा लिया
love story
अंतिम संस्कार में मैरिज सर्टिफिकेट भी... बिस्तर पर थीं दादी और दादा ने ये वादा लिया
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
Vande Mataram 150 Years
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
cv Raman
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
Air Pollution News
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
Pune land deal controversy
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार