Father's Day Special: इस साल 21 जून 2026 को देश के बेहतरीन लग्जरी होटल्स और ट्रैवल एक्सपर्ट्स आपके पापा के लिए कुछ बेहद शानदार अनुभव लेकर आए हैं . चाहे वह इंटरनेशनल ब्रंच हो, ट्रेडिशनल भारतीय पकवानों का क्लासिक स्वाद हो या फिर उनके सपनों के किसी सफर की फ्लाइट टिकट हो . इस बार आपके पास पापा को एक रॉयल और दिल छू लेने वाला सरप्राइज देने के कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं . इस खास दिन को आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर कैसे बेहद खूबसूरत बना सकते हैं.
कहां जाना रहेगा बेस्ट?
बुखारा या दम पुख्त
दिल्ली में रहने वाले लोग अपने पिता के साथ चाणक्यपुरी में स्थित आईटीसी मौर्या में फादर्स डे सेलिब्रेट कर सकते हैं. यह अपने ट्रेडिशनल स्वाद के लिए जाना जाता है . अगर पापा को स्मोकी और बोल्ड फ्लेवर्स पसंद हैं, तो आप उन्हें बुखारा या दम पुख्त ले जा सकते हैं . यहां का धीमा पका हुआ खाना और पुरानी यादों को ताजा करने वाला माहौल पापा को बेहद पसंद आएगा . यह डाइनिंग एक्सपीरियंस दोपहर 12:30 से रात 11:30 बजे तक खुला रहेगा.
अवारतन्ना
आईटीसी मौर्या में ही अगर पापा कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो अवारतन्ना का 9-कोर्स साउथ इंडियन लंच एक बेहतरीन चॉइस है . इसके अलावा, अगर उन्हें फुर्सत से इटैलियन खाना पसंद है, तो 'ओटिज्मो एट वेस्ट व्यू' का ब्रंच सबसे अच्छा रहेगा . यहां की बेहतरीन वाइन और हैंडक्राफ्टेड इटैलियन डिशेज बातचीत के सिलसिले को और खूबसूरत बना देंगी.
स्पेक्ट्रा
अगर आपके पापा को अलग-अलग देशों का खाना बेहद पसंद है, तो गुरुग्राम का द लीला एम्बिएंस सबसे बेस्ट जगह है . यहां के मशहूर रेस्टोरेंट 'स्पेक्ट्रा' में 21 जून को दोपहर 12:30 से 3:30 बजे तक स्पेशल ब्रंच होने वाला है . इसमें सात लाइव गैस्ट्रोनॉमिक स्टॉल होंगे, जहां एक्सपर्ट शेफ आपके सामने बेहतरीन ग्लोबल डिशेज तैयार करेंगे . साथ ही लाइव म्यूजिक और खास ड्रिंक्स आपके पापा के इस दिन को एकदम परफेक्ट बना देंगे.
स्पाइस किचन
पुणे में रहने वाले लोगों के लिए जेडब्ल्यू मैरियट का 'स्पाइस किचन' बेहतरीन ऑप्शन लेकर आया है . यहां दोपहर 12:30 से 3:30 बजे के बीच एक शानदार ब्रंच का आयोजन किया जा रहा है. इस ब्रंच की सबसे बड़ी खासियत है ड्रिंक्स का खास कलेक्शन, जो पापा के मूड को फ्रेश कर देगा . इसके अलावा, यहां कई मजेदार एक्टिविटीज भी होंगी, जिसमें पूरा परिवार मिलकर हिस्सा ले सकता है.
द पवेलियन
जो परिवार खाने में बहुत सारी वैरायटी पसंद करते हैं, उनके लिए आईटीसी मौर्या का 'द पवेलियन' एक शानदार विकल्प है . यहां इंडियन और इंटरनेशनल डिशेज का एक बहुत बड़ा बुफे लगाया जाएगा . रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स और लाइव एंटरटेनमेंट के साथ यह जगह पूरे परिवार के साथ खुलकर हंसने और यादें संजोने के लिए बेस्ट है.
पापा को दें उनके सपनों के सफर का टिकट
इस फादर्स डे पर पापा को कोई मैटेरियलिस्टिक चीजें देने के बजाय, उन्हें उस जगह की खाने-पीने वाली जगहें या ट्रिप गिफ्ट करें जिसके बारे में वह सालों से बात कर रहे हैं. वह हमेशा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं, अब वक्त है कि हम उन्हें उनकी पसंदीदा जगह पर भेजें . चाहे वीकेंड ट्रिप हो या कोई इंटरनेशनल सफर, यह उनके लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा. ट्रेवोमिंट के ऑपरेशंस वाइस प्रेसिडेंट मिथुन झा का कहना है कि अक्सर लोग अच्छे मौकों के इंतजार में ट्रैवल प्लान टाल देते हैं. पापा को इस दिन ऐसा गिफ्ट दे जो उनके दिल को छू जाए और हमेशा के लिए मेमोरी में छप जाए.