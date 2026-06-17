Fathers Day Special: हमारे जीवन के असली सुपरहीरो यानी हमारे पापा के लिए एक दिन तो खास बनता ही है. हर साल जून के महीने में हम फादर्स डे मनाते हैं. इस साल 21 जून 2026 को यह खास मौका आ रहा है. अगर आप इस बार पापा को सिर्फ कोई गिफ्ट देने के बजाय कुछ अलग एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, तो फूड और ट्रैवल का कॉम्बो सबसे बेस्ट रहेगा. देश के अलग-अलग शहरों में कुछ बेहतरीन रेस्टोरेंट्स इस दिन को बेहद खास बना रहे हैं. आइए आपको ले चलते हैं स्वाद और सफर के एक ऐसे ही खूबसूरत सफर पर.
बेंगलुरु
अगर आप बेंगलुरु जाने का प्लान बना रहे हैं तो यहां के खूबसूरत नजारों के बीच स्थित जेडब्ल्यू मैरियट प्रेस्टिज गोल्फशायर रिसॉर्ट एंड स्पा एक बेहतरीन लग्जरी डेस्टिनेशन है. यहां के 'द एवियरी' में इस बार 'सुपरहीरो' थीम पर फादर्स डे ब्रंच रखा गया है. लाइव जैज और पॉप म्यूजिक के बीच आप पापा के साथ वर्ल्ड-क्लास ड्रिंक्स और ग्लोबल फ्लेवर्स का आनंद ले सकते हैं. बच्चों के लिए भी यहां खास एंटरटेनमेंट जोन बनाया गया है, जिससे पूरी फैमिली एंजॉय कर सकती है.
हैदराबाद
हैदराबाद घूमने के लिए जा रहे हैं तो यहां भी कुछ जगहें आपका मनपसंद हो सकता है. अगर आपके पापा को एडवेंचर और बाइक्स का शौक है, तो हैदराबाद का द वेस्टिन माइंडस्पेस आपके लिए ही है. इन्होंने हार्ले-डेविडसन इंडिया के साथ मिलकर एक खास 'ब्रेकफास्ट राइड-इन' एक्सपीरियंस प्लान किया है. यहां शानदार हार्ले बाइक्स की प्रदर्शनी होगी और साथ ही 'सीजनल टेस्ट्स' में एक बेहद लजीज ग्लोबल बुफे ब्रेकफास्ट मिलेगा. लाइव-फायर कुकिंग स्टेशन्स और बेहतरीन म्यूजिक इस सुबह को यादगार बना देंगे.
कोलकाता
पापा के साथ कोलकाता में है या घूमने के लिए जा रहे हैं तो कोलकाता के पार्क स्ट्रीट और शेक्सपियर सरानी इलाके हमेशा से फूड लवर्स की पहली पसंद रहे हैं. यहां का 'कोव - कम्युनिटी बार' इस फादर्स डे पर ट्रफल पनीर बटर मसाला, चिली गार्लिक उडोन और व्हिस्की बॉर्बन कारमेल चीजकेक जैसी बेहतरीन डिशेज ऑफर कर रहा है. वहीं दूसरी तरफ 'ओलिव कैफे एंड बार' में हर डाइनिंग डैड को एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स मिलेगी. इसके साथ ही समर कॉकटेल मेन्यू और लाइव म्यूजिक का मजा भी आप ले सकते हैं.
अगर पापा को साउथ इंडियन खाना पसंद है, तो वुड स्ट्रीट स्थित 'ला वनकम' जाएं. यहां 500 रुपये से ऊपर के ऑर्डर पर पापा के लिए खास फिल्टर कॉफी आइसक्रीम बिल्कुल फ्री है. इसके अलावा बेन्ने डोसा और चीज पनियराम का स्वाद लाजवाब है. वहीं अगर बंगाली और नॉर्थ इंडियन खाने का मन है, तो हयात सेंट्रिक के 'यायावर' का रुख करें. यहां मटन चंपारण, कतला माछेर कालिया और गोबिंदोभोग पायेश का बुफे डिनर मिलेगा. खास बात यह है कि न्यूनतम 3 लोगों की टेबल पर पापा का डिनर बिल्कुल फ्री है. इसके अलावा आप 'स्कार्लेट कैफे' से कस्टमाइज्ड बेंटो केक भी ऑर्डर कर सकते हैं.
दिल्ली-एनसीआर
अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं तो गुड़गांव का ग्रैंड हयात एक परफेक्ट वीकेंड गेटवे हो सकता है. यहां के 'मैसन मैया' में 21 जून को एक बेहद आलीशान ब्रंच का आयोजन किया जा रहा है. यहां आपको चांदनी चौक स्टाइल चाट स्टेशन से लेकर खाओ सूए बार, सुशी और डिम सम का स्वाद मिलेगा. खास बात यह है कि यहां आम से बनी खास डिशेज और व्हिस्की-इन्फ्यूज्ड डेसर्ट जैसे आयरिश चीजकेक और चॉकलेट बॉर्बन ब्राउनी सर्व की जाएगी. पापा के साथ एक परफेक्ट संडे बिताने के लिए यह जगह बेस्ट है.