फरवरी में घूमने की 6 जन्नत जैसी जगहें! न ज्यादा ठंड, न गर्मी; बस पार्टनर का हाथ और ये हसीन वादियां

February Travel In India: फरवरी का महीना भारत में घूमने के लिए बेहद आरामदायक माना जाता है. सर्दी अब हल्की हो जाती है, मानसून कब का विदा ले चुका होता है और गर्मी आने में अभी वक्त होता है. इसी दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में कला महोत्सव, साहित्यिक आयोजन और पारंपरिक उत्सव भी होते हैं, जो यात्रा को और खास बना देते हैं.
जयपुर
राजस्थान की राजधानी जयपुर में फरवरी की ठंडी सुबहें और धूप भरे दिन किलों और महलों को घूमने के लिए बेहतरीन माहौल बनाते हैं. इसी महीने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और जयपुर आर्ट वीक जैसे बड़े आयोजन होते हैं, जहां दुनिया भर के लेखक और कलाकार पहुंचते हैं. हेरिटेज वॉक और क्राफ्ट वर्कशॉप शहर की रचनात्मक आत्मा को दिखाते हैं.
दिल्ली
फरवरी की हल्की ठंड दिल्ली को एक्सप्लोर करने के लिए आदर्श बना देती है. पुरानी दिल्ली की गलियों से लेकर लोधी गार्डन तक घूमना बेहद सुकून देता है. इंडिया आर्ट फेयर और किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट जैसी जगहों पर बड़ी प्रदर्शनियां होती हैं, जो दिल्ली को सांस्कृतिक रूप से बेहद जीवंत बना देती हैं.
अहमदाबाद
गुजरात के अहमदाबाद में फरवरी का मौसम पुराने शहर, बावड़ियों और रिवरफ्रंट घूमने के लिए एकदम सही रहता है. उत्तरायण के बाद भी यहां उत्सव का माहौल बना रहता है और उंधियू जैसे पारंपरिक व्यंजन खाने को मिलते हैं. साबरमती आश्रम जैसे स्थल यात्रा को ऐतिहासिक रंग देते हैं.
मुंबई
मुंबई में इस समय हल्की समुद्री हवा माहौल को खुशनुमा बना देती है. महिंद्रा ब्लूज फेस्टिवल और कला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल शहर को सांस्कृतिक ऊर्जा से भर देते हैं. गैलरी, आर्ट डेको सिनेमा और ईरानी कैफे मुंबई को घूमने लायक बनाते हैं.
ओडिशा और काजीरंगा
ओडिशा में कोणार्क डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में होता है, वहीं चिलिका झील में प्रवासी पक्षी नजर आते हैं. असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में सफारी के दौरान गैंडे, हाथी और बाघ दिखते हैं, जिससे फरवरी की यात्रा और भी यादगार बन जाती है.