Advertisement
trendingNow13082501
Hindi Newsट्रैवलफरवरी में घूमने की 6 जन्नत जैसी जगहें! न ज्यादा ठंड, न गर्मी; बस पार्टनर का हाथ और ये हसीन वादियां

फरवरी में घूमने की 6 जन्नत जैसी जगहें! न ज्यादा ठंड, न गर्मी; बस पार्टनर का हाथ और ये हसीन वादियां

Best Places To Visit: फरवरी भारत घूमने का सबसे आरामदायक महीना माना जाता है, जब न ठंड ज्यादा होती है और न गर्मी, ऐसे में जयपुर, दिल्ली, मुंबई से लेकर काज़ीरंगा तक कई जगहें घूमने के लिए बेहतरीन बन जाती हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 22, 2026, 10:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फरवरी में घूमने की 6 जन्नत जैसी जगहें! न ज्यादा ठंड, न गर्मी; बस पार्टनर का हाथ और ये हसीन वादियां

February Travel In India: फरवरी का महीना भारत में घूमने के लिए बेहद आरामदायक माना जाता है. सर्दी अब हल्की हो जाती है, मानसून कब का विदा ले चुका होता है और गर्मी आने में अभी वक्त होता है. इसी दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में कला महोत्सव, साहित्यिक आयोजन और पारंपरिक उत्सव भी होते हैं, जो यात्रा को और खास बना देते हैं.

जयपुर

राजस्थान की राजधानी जयपुर में फरवरी की ठंडी सुबहें और धूप भरे दिन किलों और महलों को घूमने के लिए बेहतरीन माहौल बनाते हैं. इसी महीने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और जयपुर आर्ट वीक जैसे बड़े आयोजन होते हैं, जहां दुनिया भर के लेखक और कलाकार पहुंचते हैं. हेरिटेज वॉक और क्राफ्ट वर्कशॉप शहर की रचनात्मक आत्मा को दिखाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मिस्र के पिरामिडों से भी हजारों साल पुराना! तुर्की की इस पहाड़ी के नीचे दबा है दुनिया का पहला 'भगवान का घर'?

दिल्ली

फरवरी की हल्की ठंड दिल्ली को एक्सप्लोर करने के लिए आदर्श बना देती है. पुरानी दिल्ली की गलियों से लेकर लोधी गार्डन तक घूमना बेहद सुकून देता है. इंडिया आर्ट फेयर और किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट जैसी जगहों पर बड़ी प्रदर्शनियां होती हैं, जो दिल्ली को सांस्कृतिक रूप से बेहद जीवंत बना देती हैं.

अहमदाबाद

गुजरात के अहमदाबाद में फरवरी का मौसम पुराने शहर, बावड़ियों और रिवरफ्रंट घूमने के लिए एकदम सही रहता है. उत्तरायण के बाद भी यहां उत्सव का माहौल बना रहता है और उंधियू जैसे पारंपरिक व्यंजन खाने को मिलते हैं. साबरमती आश्रम जैसे स्थल यात्रा को ऐतिहासिक रंग देते हैं.

मुंबई

मुंबई में इस समय हल्की समुद्री हवा माहौल को खुशनुमा बना देती है. महिंद्रा ब्लूज फेस्टिवल और कला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल शहर को सांस्कृतिक ऊर्जा से भर देते हैं. गैलरी, आर्ट डेको सिनेमा और ईरानी कैफे मुंबई को घूमने लायक बनाते हैं.

यह भी पढ़ें: साहब, मैं अंदर नहीं आ सकता... दिव्यांग की बात सुन पिघला SBI बैंक कर्मचारी का दिल; देखें वो चेहरा जो पहले नहीं देखा

ओडिशा और काजीरंगा

ओडिशा में कोणार्क डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में होता है, वहीं चिलिका झील में प्रवासी पक्षी नजर आते हैं. असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में सफारी के दौरान गैंडे, हाथी और बाघ दिखते हैं, जिससे फरवरी की यात्रा और भी यादगार बन जाती है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

FebruarytravelTravel in february

Trending news

एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
bengaluru news
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
Devendra Fadnavis
'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
weather news
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
IIT News
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
maharastra politics
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
DNA
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
DNA
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP
karnataka
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP
असम के कोकराझार में हिंसा, बोडो और आदिवासी झड़प में 2 की मौत; इलाके में सेना तैनात
Assam News in hindi
असम के कोकराझार में हिंसा, बोडो और आदिवासी झड़प में 2 की मौत; इलाके में सेना तैनात
सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल HC की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत खारिज
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल HC की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत खारिज