Train Travel: ट्रेन के इस डब्बे में करेंगे सफर तो आ जाएगा मजा

First AC Coach: ट्रेन से लंबी दूरी भी छोटी लगने लगती है, लेकिन कई बार ट्रेनों की भीड़भाड़ और गंदगी की वजह से ट्रेवल करने का मन नहीं करता है. हमारे देश में ट्रेनों में हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं. ट्रेन के डब्बे और किराए के हिसाब से सुविधाएं मिलती हैं. ट्रेन में जनरल से लेकर एसी तक के डब्बे होते हैं. जिनमें अलग-अलग सुविधाएं मिलती हैं. कम दूरी का सफर हो तो लोग जनरल डब्बे में तय कर लेते हैं. ट्रेनों में एक लग्जरी श्रेणी भी होती है, जिसमें कई सुविधाएं मिलती हैं. ट्रेन का सबसे लग्जरी डब्ब First AC होता है. आइए जानते हैं कि प्रथम श्रेणी एसी (First AC) कैसा होता है और इसमें क्या सुविधाएं मिलती हैं.

ऐसा होता है एसी कोच

ये वीआईपी कोच होता है, जिसमें सभी लग्जरी फेसिलिटीज होती हैं. इसका किराया बहुत महंगा होता है. फर्स्ट एसी में 4 बर्थ का एक केबिन होता है, जबकि ज्यादा वीआईपी सुविधा के लिए 2 बर्थ का एक कूप होता है. फर्स्ट एसी में आमतौर पर 4 केबिन होते हैं. जहां दूसरे डब्बों में साइड बर्थ होती हैं, वहीं इस डब्बे इस डब्बे में आमने-सामने की साइड बर्थ के अलावा साइड में कोई बर्थ नहीं होती है.

आरामदायक सीट

फर्स्ट एसी की सीट काफी चौड़ी होती है, जिसपे आराम से सो सकते हैं. दोनों सीटों के बीच में पर्याप्त दूरी होती है, जिस वजह से सीट पर आराम से बैठ भी सकते हैं. इतना ही नहीं इसमें अपनी सीट पर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़िया लगी होती हैं. हर बर्थ पर एक रीडिंग लैंप लगा होता है. कूप में नीचे सुंदर कालीन बिछी होती है, जिससे किसी महल सी फीलिंग आती है.

शानदार वॉशरूम

दूसरे कोचों में जहां गंदगी की वजह से टॉयलेट जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती वहीं फर्स्ट एसी में वॉशरूम में नहाने की सुविधा भी होती है. जहां गरम या ठंडे पानी से नहा सकते हैं. कोच में कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन की सुविधा भी होती है.

