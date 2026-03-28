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Hindi Newsट्रैवलक्या अब समंदर के बीच होगा भजन और भक्ति का संगम, आखिर कैसे शुरू हो रहा है ये अनोखा ट्रेंड?

क्या अब समंदर के बीच होगा भजन और भक्ति का संगम, आखिर कैसे शुरू हो रहा है ये अनोखा ट्रेंड?

अब समंदर के बीच होगा भजन जामिंग का अनोखा अनुभव. क्रूज पर पहली बार भक्तिमय संगीत और ट्रैवल का अनोखा संगम, जो यात्रियों को देगा खास आध्यात्मिक एहसास. सिंगापुर से फुकेत के सफर पर भक्त एक साथ मिलकर भजनों का आनंद लेंगे. जानें इस अनोखी यात्रा के बारे में.

 

Written By  Alkesh Kr Kushwaha|Last Updated: Mar 28, 2026, 09:53 AM IST
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क्या अब समंदर के बीच होगा भजन और भक्ति का संगम, आखिर कैसे शुरू हो रहा है ये अनोखा ट्रेंड?

Bhajan Jamming Cruise: भारत में इन दिनों भजन जामिंग तेजी से पॉपुलर हो रहा है. यह पारंपरिक भजन कार्यक्रमों से अलग एक ऐसा अनुभव है, जहां लोग सिर्फ सुनते नहीं बल्कि खुद गाते हैं, तालियां बजाते हैं और एक साथ जुड़ते हैं. यह एक सामूहिक और इंटरेक्टिव तरीका है, जिसमें संगीत के साथ-साथ सामाजिक और आध्यात्मिक जुड़ाव भी महसूस होता है. यही कारण है कि युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक, हर वर्ग इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है और इसे एक नई सांस्कृतिक लहर के रूप में देखा जा रहा है.

कैसे समंदर के बीच मिलेगा यह अनोखा अनुभव?

स्टारड्रीम क्रूजेज ने इस अनोखे कॉन्सेप्ट को अब समुद्र के बीच ले जाने का फैसला किया है. जेंटिंग ड्रीम क्रूज पर पहली बार भजन जामिंग का आयोजन होगा. यह अपने तरह का पहला अनुभव होगा, जहां यात्री खुले समुद्र में भक्ति संगीत का आनंद ले सकेंगे. यह पहल ट्रैवल और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

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कब और कहां होगी ये खास यात्रा?

यह थीम्ड क्रूज 26 मई और 9 जून 2026 को आयोजित होंगे. ये 3 रातों की यात्रा होगी, जो सिंगापुर से शुरू होकर फुकेत तक जाएगी और वापस लौटेगी. इस दौरान यात्रियों को न सिर्फ ट्रैवल का मजा मिलेगा बल्कि एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव भी मिलेगा. समुद्र के बीच यह यात्रा लोगों को रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर ले जाकर एक अलग दुनिया का एहसास कराएगी.

क्या होगा इस भजन जामिंग सेशन में खास?

इस सेशन में कोई स्टेज परफॉर्मेंस नहीं होगी, बल्कि हर यात्री इसका हिस्सा बनेगा. लोग साथ में भजन गाएंगे, तालियां बजाएंगे और संगीत के साथ जुड़ेंगे. यह एक ऐसा अनुभव होगा जहां हर कोई खुद को इस माहौल का हिस्सा महसूस करेगा, न कि सिर्फ दर्शक. इससे लोगों के बीच एक खास कनेक्शन और सामूहिक ऊर्जा पैदा होगी, जो इस पूरे सफर को यादगार बना देगी.

क्यों खास है समुद्र के बीच यह अनुभव?

समुद्र के बीच, रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर, यह अनुभव और भी खास बन जाता है. यहां लोग धीमे हो जाते हैं, खुद से और दूसरों से जुड़ते हैं. लहरों की आवाज और खुले आसमान के नीचे भजन गाने का अनुभव यात्रियों को मानसिक शांति और सुकून देगा. यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा बन जाती है. यह पहल दिखाती है कि अब ट्रैवल सिर्फ घूमने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनुभव और भावनाओं से जुड़ता जा रहा है.

स्टारड्रीम क्रूजेज का यह कदम ट्रैवल इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड सेट कर सकता है, जहां लोग मनोरंजन के साथ-साथ आध्यात्मिक जुड़ाव भी खोजेंगे. आने वाले समय में ऐसे और भी अनोखे कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकते हैं, जो यात्रा को एक नई परिभाषा देंगे.

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Alkesh Kr Kushwaha

अल्केश कुमार कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल...और पढ़ें

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