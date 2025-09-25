Advertisement
अकेले घूमना है तो गांठ बांध लें ये 5 बातें, वरना सोलो ट्रिप में हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान!

First Solo Trip Tips: अगर आप घूमने के शौकीन हैं, लेकिन आपके दोस्तों के पास समय नहीं है? ऐसे में आप सोलो ट्रिप भी कर सकते हैं. सोलो ट्रिप के दौरान आप खुलकर इंजॉय कर सकते हैं और नेचर के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं. कई मेमोरीज भी बन जाएंगी. हालांकि सोलो ट्रिप के दौरान आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि अकेले घूमना आपके लिए काफी यादगार तो हो सकता है, लेकिन इस दौरान कई दिक्कतें भी आ सकती हैं. ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप इन बातों को ध्यान में रखकर ही अकेले घूमने के लिए निकलें. 

 

Sep 25, 2025, 01:12 PM IST
Solo Trip planning: अगर आप पहली बार अकेले घूमने यानी सोलो ट्रिप परजाने का मन बना रहे हैं तो यह बहुत एडवेंचर हो सकता है. दोस्तों के साथ घूमने और अकेले घूमने में जमीन-आसमान का फर्क होता है. अकेले घूमने पर आप आजाद महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान भी खुद ही रखना पड़ता है. ऐसे में आपकी पहली सोलो ट्रिप शानदार हो, इसके लिए हम आपको 5 स्मार्ट और जरूरी टिप्स बताएंगे, जिन्हें आपको प्लान बनाने से पहले ध्यान में रखना चाहिए. दरअसल चाहे लड़की हो या फिर लड़का, लेकिन अकेले घूमने के दौरान जितना मजा आता है, उतना ही दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं. 

डेस्टिनेशन सोच-समझकर चुनें
सोलो ट्रिप के लिए ऐसी जगह चुनें जो टूरिस्ट्स के लिए सेफ मानी जाती हो. जहां क्राइम रेट कम हो और रुकने, खाने-पीने की व्यवस्था अच्छी हो. नई जगह के बारे में अच्छे से रिसर्च करें, जिससे वहां पहुंचकर आपको कोई परेशानी न हो.

बुकिंग एडवांस में करें
अपनी ट्रिप की फ्लाइट, ट्रेन या बस की टिकट और होटल की बुकिंग एडवांस में कर लें. इससे आपको आखिरी समय की भागदौड़ नहीं करनी होगी और अक्सर टिकटें सस्ती भी मिल जाती हैं. अंतिम समय में बुकिंग करने से बचें, खासकर तब जब आप अकेले सफर कर रहे हों.

दिमाग में एक जनरल प्लान रखें
भले ही आप अपनी मर्जी के मालिक हैं और हर पल का प्लान न बनाएं, लेकिन एक जनरल प्लान जरूर रखें. आपको पता होना चाहिए कि आप किस समय कहां घूम रहे हैं और शाम होने तक सुरक्षित अपने होटल कैसे वापस लौटना है. बिना किसी प्लान के रात के समय भटकना सेफ नहीं होता है.

पैकिंग कम करें
याद रखें आप अकेले होंगे और अपना सारा सामान खुद ही उठाना होगा. इसलिए जरूरत से ज्यादा सामान पैक न करें. सिर्फ जरूरी चीजें ही रखें, क्योंकि जितना हल्का आपका बैग होगा, उतना ही आप आसानी से और ज्यादा घूम-फिर पाएंगे. भारी सामान आपकी ट्रिप को थकाऊ बना देगा.

घर पर सारी डिटेल्स जरूर बताएं
अपनी सुरक्षा के लिए यह सबसे जरूरी है कि आप अपने परिवार या किसी करीबी को अपनी ट्रिप की सारी डिटेल्स जैसे कहां जा रहे हैं, किस होटल में ठहरेंगे और कब तक लौटेंगे आदि जरूर बताएं. ट्रिप के दौरान भी समय-समय पर उन्हें अपनी लोकेशन और फोटो भेजते रहें. इससे वे निश्चिंत रहेंगे और किसी इमरजेंसी में उन्हें पता होगा कि आप कहां हैं.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

First Solo Trip TipsSolo Trip planningtravel

