भारत के इस राज्य में किसी को नहीं हुआ रेबीज! यहां न कुत्ते के काटने का डर और न ही सांप का खौफ, बिना डरे घूमते हैं टूरिस्ट्स

Lakshadweep Snake and Dog free: भारत में घूमने के लिए अगर सबसे खूबसूरत जगहों की बात हो और उसमें लक्षद्वीप का नाम शामिल न हो, ऐसा कैसे हो सकता है. दरअसल यह टूरिस्ट्स के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है. वहीं इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि यहां सांप और कुत्ते नहीं पाए जाते हैं.
Trending Photos
Lakshadweep Tourist Places: घूमने के लिए अगर आपका प्लान मालदीव का बन रहा है तो पहले आपको भारत के ही बेहद खूबसूरत राज्य को देख लेना चाहिए. इस राज्य की खूबसूरती आपको इस तरह पसंद आएगी कि आप यहीं बसने का भी मन बना सकते हैं. दरअसल हम लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं, जो अरब सागर में स्थित भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है. यह अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ ही सफेद रेतीले बीच और साफ नीले पानी के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. हालांकि इस जगह को जो बात सबसे अनोखी बनाती है, वह है इसका 'सांप और कुत्ता फ्री होना. यानी यह स्नेक एंड डॉग फ्री भी है. लक्षद्वीप में आपको न कुत्ते मिलेंगे और न ही सांप मिलेंगे. यहां कुत्तों को लाने पर कड़ा बैन लगा हुआ है.
क्यों लक्षद्वीप में नहीं पाए जाते कुत्ते और सांप?
लक्षद्वीप भारत का इकलौता प्रदेश है, जहाँ सांप बिल्कुल नहीं पाए जाते. विशेषज्ञों का मानना है कि ये द्वीप नेचुरल रूप से स्नेक फ्री रहे हैं. वहीं कुत्तों के मामले में लक्षद्वीप प्रशासन द्वीपों के नाजुक इकोसिस्टम का खास ख्याल रखता है. माना जाता है कि कुत्तों के रहने से यहां के वनस्पतियों और जीवों का नेचुरस बैलेंस बिगड़ सकता है. इसी कारण यहां कुत्तों को लाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है. इस अनोखी पाबंदी का एक बड़ा फायदा यह भी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, लक्षद्वीप एक रेबीज फ्री राज्य है. आज तक यहां किसी को रेबीज नहीं हुआ है और न ही सांप काटने का कोई मामला सामने आया है.
खूबसूरत मरीन लाइफ और बर्ड सेंचुरी
इस आईलैंड पर सांप और कुत्तों नहीं रहते हैं. वहीं लक्षद्वीप अपने रिच वाइल्डलाइफ के लिए भी जाना जाता है. वहीं आपको यहां समुद्र में कई तरह के जीव भी देखने को मिलेंगे. यहां लगभग 600 से अधिक प्रजाति की मछलियां पाई जाती हैं, जिनमें तितली मछली विशेष महत्व रखती है. साथ ही दुर्लभ और लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी डुगोंग, जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, वह भी यहां पाया जाता है. यह क्षेत्र बर्ड लवर्स के लिए एक जन्नत जैसा है. पिट्टी आईलैंड यहां का एक फेमस बर्ड सेंचुरी है, जहां अनेक प्रजातियां घोंसले बनाने और प्रजनन के लिए आती हैं.
लक्षद्वीप क्यों है फेमस?
भारतीय टूरिस्ट्स ही नहीं, बल्कि फॉरेन टूरिस्ट्स के लिए भी लक्षद्वीप बेहद खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है. यहां का कुल क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 36 आईलैंड हैं. इनमें से केवल 10 आईलैंड्स पर ही आबादी रहती है. कवरत्ती यहां की प्रशासनिक राजधानी है. अपनी नेचुरल ब्यूटी, नीले समुद्र और कोरल रीफ्स के कारण यह जगह टूरिस्ट्स के बीच बेहद खास रहती है.