महंगे तोहफे नहीं, ये 5 चीजें जीत लेंगी पार्टनर का दिल! बिना किसी टेंशन के ऐसे प्लान करें अपना 'Perfect Date'

Valentine’s Day Tips: वैलेंटाइन डे को बिना तनाव और बिना ज्यादा खर्च के खास कैसे बनाएं, यह बता रही हैं Swizzle की फाउंडर वृंदा सिंघल, जिनके 5 सिंपल टिप्स रिश्तों में फिर से वही ताजगी भर सकते हैं.

 

Feb 02, 2026, 01:44 PM IST
Stress Free Valentine: वैलेंटाइन डे को खास बनाने के लिए बहुत भारी-भरकम प्लान जरूरी नहीं होता. उनके अनुभव में सबसे यादगार पल वही होते हैं जब आप रिलैक्स होते हैं और हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे होते. डिनर एट होम, एक मूवी नाइट या छोटा सा पिकनिक, बस इनमें से एक चीज चुनकर उसी के आसपास सब कुछ सेट करना ज्यादा अच्छा लगता है.

क्या माहौल प्यार को बनाता है और गहरा?

वैलेंटाइन डे पर असली जादू छोटे-छोटे डिटेल्स से आता है. हल्की रोशनी, कुछ मोमबत्तियां, ताजे फूल या एक अच्छा म्यूजिक प्लेलिस्ट पूरे कमरे का मूड बदल देता है. इसके लिए बहुत महंगा सामान जरूरी नहीं, बस यह जरूरी है कि आप चीजों को सोच-समझकर चुनें ताकि माहौल में अपनापन झलके. सबसे ज्यादा तनाव तब आता है जब बार-बार किचन में भागना पड़े. इसलिए ऐसे फूड और ड्रिंक्स चुनें जिन्हें पहले से तैयार किया जा सके या जो आसानी से सर्व हो जाएं. ड्रिंक्स भी रेडी-टू-सर्व हों तो आप ज्यादा वक्त अपने पार्टनर के साथ बिता सकते हैं. वृंदा बताती हैं कि वे हमेशा फ्रूटी और फ्रेश बेवरेज रखती हैं ताकि मूड हल्का और फेस्टिव बना रहे.

क्या एक छोटा पर्सनल टच काफी होता है?

वैलेंटाइन पर बड़ा गिफ्ट जरूरी नहीं. एक हाथ से लिखा नोट, उनका पसंदीदा डेज़र्ट या कोई पुरानी याद ताजा कर देना भी दिल को छू सकता है. लोग कीमत नहीं, बल्कि आपके इमोशन और एफर्ट को याद रखते हैं. यही छोटी चीजें रिश्ते को गहराई देती हैं. स्विजल की फाउंडर वृंदा सिंघल मानती हैं कि अगर आप पूरे दिन का शेड्यूल मिनट टू मिनट बना लेंगे तो स्पॉन्टेनिटी खत्म हो जाएगी. कई बार सबसे खूबसूरत पल अचानक बनते हैं, जैसे देर रात की बातचीत, टहलना या बिना वजह हंसना. थोड़ा सा खाली समय रिश्ते को ज्यादा नेचुरल और सुकून भरा बना देता है.

वैलेंटाइन डे कनेक्शन का दिन

वृंदा सिंघल कहती हैं कि वैलेंटाइन डे का मतलब परफेक्ट दिखना या सब कुछ बिल्कुल सही होना नहीं है. असली मकसद है एक-दूसरे के साथ जुड़ना और उस पल को महसूस करना. अगर आप ऐसा माहौल बना सकें जहां दोनों खुद को सहज महसूस करें, तो वही सबसे बड़ी जीत है. अक्सर हम सोचते हैं कि खास दिन को खास बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन सच यह है कि सादगी में ही सबसे ज्यादा खूबसूरती होती है. जब दिल से किया गया छोटा सा प्लान भी किसी महंगे इंतजाम से ज्यादा यादगार बन सकता है. यही वैलेंटाइन की असली भावना है.

