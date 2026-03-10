सस्ते में 'इंटरनेशनल' वाली फीलिंग! भारत के वो 5 स्पॉट जहां हर फोटो आती है लाजवाब

Advertisement
भारत के ये पांच स्थान दिखाते हैं कि देश की प्राकृतिक विविधता कितनी अद्भुत है. कहीं बर्फ से ढके पहाड़ हैं, कहीं सुनहरे रेगिस्तान और कहीं तारों से भरा आसमान. यही खूबसूरत नजारे आज के दौर में ऐसी ट्रैवल स्टोरी बनाते हैं जो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो सकती है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 10, 2026, 02:32 PM IST
भारत में पर्यटन लगातार बढ़ रहा है. साल 2024 में देश में करीब 9.66 मिलियन अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आए, जो 2023 के मुकाबले 4.7 प्रतिशत ज्यादा हैं. खास बात यह है कि दिसंबर महीने में ही करीब 1.10 मिलियन पर्यटक भारत पहुंचे. इससे साफ है कि सर्दियों का मौसम पर्यटन के लिए बेहद खास होता जा रहा है. अब लोग सिर्फ घूमने या आराम करने के लिए ही नहीं बल्कि ऐसी जगहों की तलाश में भी जाते हैं जो कैमरे में शानदार दिखें और सोशल मीडिया पर शेयर करने लायक हों.

गुलमर्ग

कश्मीर का गुलमर्ग भारत के सबसे भरोसेमंद विंटर डेस्टिनेशन में से एक है. अफरवात पीक के नीचे स्थित यह जगह दिसंबर से फरवरी के बीच लगातार बर्फबारी के लिए जानी जाती है. यहाँ चारों तरफ बर्फ से ढके जंगल, स्की स्लोप और ऊँचे पहाड़ों का शानदार दृश्य दिखाई देता है. गुलमर्ग में गोंडोला राइड, स्कीइंग और सफेद बर्फ से भरे मैदान ऐसे नज़ारे बनाते हैं जो फोटो और वीडियो दोनों में बेहद खूबसूरत लगते हैं.

मनाली

हिमाचल प्रदेश का मनाली भी सर्दियों में घूमने के लिए बेहद लोकप्रिय जगह है. यहाँ सोलंग वैली जैसे इलाकों में नियमित बर्फबारी होती है, जिससे पहाड़ों का दृश्य और भी खूबसूरत हो जाता है. बर्फ से ढकी नदी किनारे की सैर, पहाड़ों के बीच बने कैफे और घुमावदार सड़कें मनाली को खास बनाती हैं. यही वजह है कि मनाली लंबे समय से भारत के विंटर ट्रैवल सर्किट का अहम हिस्सा बना हुआ है.

जैसलमेर

राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में स्थित जैसलमेर पूरी तरह अलग अनुभव देता है. थार रेगिस्तान के रेत के टीले सर्दियों में घूमने के लिए सबसे आरामदायक होते हैं क्योंकि इस समय मौसम ठंडा और आसमान साफ रहता है. खासकर सूर्यास्त के समय रेत के टीलों पर पड़ने वाली रोशनी और परछाइयाँ बेहद शानदार दृश्य बनाती हैं. ऊंट सफारी, डेजर्ट कैंप और खुले रेगिस्तान का दृश्य सोशल मीडिया पर तुरंत ध्यान खींचता है.

पुरी

अगर समुद्र किनारे की रेत देखनी हो तो ओडिशा का पुरी गोल्डन बीच एक शानदार विकल्प माना जाता है. लगभग 870 मीटर लंबे इस बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, जो पर्यावरण और सुरक्षा के उच्च मानकों को दर्शाता है. यहाँ साफ समुद्र तट, सुबह की सुनहरी रोशनी और लगातार आती लहरें शांत और संतुलित दृश्य बनाती हैं. यही वजह है कि यह जगह खूबसूरत फोटो और वीडियो के लिए आदर्श मानी जाती है.

हनले

लद्दाख का हनले समुद्र तल से करीब 4,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया गया है. यहाँ रोशनी का प्रदूषण बहुत कम है, इसलिए रात में आसमान बेहद साफ दिखाई देता है. कई बार लोग यहाँ नंगी आँखों से ही मिल्की वे देख सकते हैं. यही कारण है कि खगोल फोटोग्राफी और तारों से भरे आसमान को देखने वाले यात्रियों के लिए हनले बेहद खास जगह बन चुका है.

