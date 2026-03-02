शोर-शराबा नहीं, सिर्फ सुकून! शादी के लिए बेस्ट हैं ये 5 विदेशी डेस्टिनेशंस, जहां मेहमान भी कहेंगे- क्या बात है!

Advertisement
आजकल कपल्स भव्यता से ज्यादा यादगार अनुभव को महत्व दे रहे हैं. बाली, टस्कनी, माराकेच, फुकेट-क्राबी और अफ्रीकी सफारी जैसे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन एक्सपीरियंस-फर्स्ट वेडिंग के लिए पसंद किए जा रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 02, 2026, 01:50 PM IST
Destination Wedding Trends: पिछले कुछ सालों में शादियों का अंदाज काफी बदल गया है. अब सवाल यह नहीं है कि शादी कितनी बड़ी या महंगी दिखेगी, बल्कि यह है कि शादी के बाद कैसा महसूस होगा. कपल्स अब ऐसी शादी चाहते हैं जो दिल को छू जाए और जीवनभर की यादें दे. इसलिए एक्सपीरियंस-फर्स्ट वेडिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, जहां माहौल, भावनाएं और जुड़ाव सबसे अहम बन जाते हैं.

बाली

बाली इंडोनेशिया का एक खूबसूरत द्वीप है, जहां शादियां शांत और आध्यात्मिक माहौल में होती हैं. यहां जंगलों, पहाड़ों और खुले मंदिरों के बीच समारोह आयोजित किए जाते हैं. पवित्र जल, खुले आसमान और प्राकृतिक आशीर्वाद के साथ कपल्स अपने रिश्ते को नई शुरुआत देते हैं. शादी केवल कुछ घंटों का कार्यक्रम नहीं, बल्कि कई दिनों तक चलने वाला अनुभव बन जाती है, जिसमें मेडिटेशन, वेलकम डिनर और सनसेट वाउ शामिल होते हैं.

टस्कनी

इटली का टस्कनी अपने अंगूर के बागानों, पत्थर के विला और हरे-भरे पहाड़ों के लिए मशहूर है. यहां शादियां बिना जल्दबाजी के होती हैं, जैसे दोपहर से शुरू होकर शाम तक चलने वाला लंबा इटैलियन लंच. यहां फोकस दिखावे पर नहीं, बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए सुकून भरे पलों पर होता है. कपल्स यहां गर्मजोशी, परंपरा और साथ बिताए समय को प्रियॉरिटी देते हैं.

माराकेच

माराकेच में शादी करना एक संवेदी अनुभव जैसा होता है. मसालों की खुशबू, रंगीन लालटेन, पारंपरिक संगीत और खूबसूरत महल इस आयोजन को खास बनाते हैं. यहां समारोह अक्सर रियाद, रेगिस्तान या हेरिटेज पैलेस में होते हैं. यह शादियां भव्य जरूर होती हैं, लेकिन उनमें गहरी सांस्कृतिक जड़ें और अंतरंगता भी होती है.

फुकेट और कराबी

थाईलैंड के फुकेट और कराबी बीच वेडिंग के लिए मशहूर हैं. यहां जूते पहनना भी जरूरी नहीं, शेड्यूल लचीला होता है और समुद्र का किनारा माहौल तय करता है. योग सेशन, आइलैंड हॉपिंग और बीच डिनर जैसी गतिविधियां शादी को छुट्टी जैसा अनुभव बना देती हैं.

अफ्रीकी सफारी

अफ्रीकी सफारी डेस्टिनेशन विशाल घास के मैदान, सुनहरे सूर्यास्त और तारों भरे आसमान के लिए जाने जाते हैं. यहां शादियां सूर्योदय की शपथ, कैम्पफायर डिनर और प्रकृति के बीच होती हैं. यह उन कपल्स के लिए खास है जो दिखावे से ज्यादा अर्थपूर्ण और प्रकृति से जुड़े अनुभव चाहते हैं.

इन सभी जगहों में एक बात समान है यादगार शादियां वही होती हैं, जो दिल से जुड़ी हों. एक्सपीरियंस-फर्स्ट वेडिंग कपल्स और मेहमानों को रुककर, महसूस करके और गहराई से जुड़ने का मौका देती हैं. ऐसी शादियां केवल दिखती नहीं, बल्कि लंबे समय तक याद रहती हैं.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक

Destination Wedding

