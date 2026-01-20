शादी के बाद नहीं जा पाए हनीमून? अब ऐसे करें प्लान, सस्ते में हो जाएगी कपल ट्रिप! ये हैं 5 ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन

Honeymoon Destinations Under Rs 80000: शादी का सीजन आते ही कपड़े, गेस्ट लिस्ट और म्यूजिक के साथ सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हनीमून कहां जाएं. अक्सर लोग सोचते हैं कि विदेश यात्रा मतलब लाखों का खर्च, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है. थोड़ी समझदारी, सही प्लानिंग और सही टाइमिंग के साथ कपल्स 80 हजार रुपये के अंदर भी इंटरनेशनल हनीमून का सपना पूरा कर सकते हैं. फ्लाइट, होटल, खाना और घूमना, सब कुछ इसी बजट में संभव है. हालांकि, जो लोग शादी के बाद हनीमून पर घूमने नहीं जा पाएं हैं. वो भी अब इस बजट में जाकर घूम सकते हैं.

कम बजट में कैसे घूमे विदेश?

अगर हनीमून बजट में रखना है तो सबसे पहले एडवांस बुकिंग जरूरी है. दो से तीन महीने पहले फ्लाइट और होटल बुक करने पर कीमतें काफी कम हो जाती हैं. ऑफ-सीजन या शोल्डर सीजन में ट्रैवल करना भी बड़ा फायदा देता है. लग्जरी होटल की जगह बुटीक होटल, होमस्टे और लोकल गेस्टहाउस चुनें. लोकल ट्रांसपोर्ट और स्ट्रीट फूड न सिर्फ सस्ता होता है बल्कि असली अनुभव भी देता है.

बाली क्यों आज भी कपल्स की पहली पसंद?

इंडोनेशिया का बाली आज भी हनीमून के लिए सबसे रोमांटिक डेस्टिनेशन माना जाता है. समुद्र किनारे कैंडल लाइट डिनर, हरियाली से घिरी उबुद की वादियां और शांत माहौल कपल्स को खास महसूस कराता है. सही प्लानिंग के साथ बाली का हनीमून 80 हजार के अंदर हो सकता है. यहां स्कूटर किराए पर लेकर घूमना और लोकल वारुंग में खाना बजट को कंट्रोल में रखता है.

श्रीलंका और नेपाल क्यों बजट में?

भारत के बेहद पास होने की वजह से श्रीलंका और नेपाल हनीमून कपल्स के लिए शानदार विकल्प हैं. श्रीलंका में समुद्र, चाय के बागान और ऐतिहासिक जगहें एक ही ट्रिप में मिल जाती हैं. वहीं नेपाल पहाड़ों, झीलों और आध्यात्मिक शांति का अनुभव देता है. कम दूरी, सस्ता ट्रांसपोर्ट और अफॉर्डेबल होटल इन दोनों देशों को बजट फ्रेंडली बनाते हैं.

उज्बेकिस्तान और थाईलैंड में रोमांस

अगर कुछ हटकर करना चाहते हैं तो उज्बेकिस्तान बेहतरीन विकल्प है. नीले गुंबद, ऐतिहासिक इमारतें और रंगीन बाजार कपल्स को एक अलग दुनिया में ले जाते हैं. वहीं थाईलैंड बीच, स्ट्रीट मार्केट और अफॉर्डेबल लग्जरी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. सही जगह चुनने और भीड़-भाड़ वाले इलाकों से बचने पर थाईलैंड भी बजट में आराम से हो जाता है. हनीमून की कीमत पैसों से नहीं, यादों से तय होती है. चाहे बाली के बीच पर बैठकर सनसेट देखना हो, नेपाल में हिमालय की सुबह या थाईलैंड की गलियों में हाथ थामकर घूमना, ये पल जिंदगी भर साथ रहते हैं.