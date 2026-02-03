छुट्टियों का प्लान बना रहे हैं? कजाकिस्तान के ये 5 शहर आपको देंगे स्विट्जरलैंड जैसा फील, वो भी आधे दाम में!

Must Visit Cities in Kazakhstan: कजाकिस्तान को अक्सर गलत तरीके से देखा जाता है, लेकिन हकीकत में यह देश बेहद रंगीन और रोमांच से भरा हुआ है. इसे लैंड ऑफ नोमैड्स कहा जाता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश भी है. रेगिस्तान, बर्फ से ढके पहाड़, कैस्पियन सागर का तट और खनिजों से भरपूर ज़मीन इसे खास बनाती है, जबकि इसके शहर इतिहास और आधुनिकता का अनोखा मेल दिखाते हैं.

नूर सुल्तान

अस्ताना या नूर सुल्तान कजाकिस्तान की आधुनिक राजधानी है, जो भविष्य की सिटी जैसी लगती है. यहां का स्काईलाइन फ्यूचरिस्टिक इमारतों और पारंपरिक डिज़ाइन का सुंदर कॉम्बिनेशन दिखाता है. बायतरेक टावर और खान शातिर जैसी संरचनाएं शहर की पहचान हैं, जबकि भव्य मस्जिदें इसकी आध्यात्मिक झलक देती हैं. सूर्यास्त के समय बायतरेक टावर से शहर की रोशनी देखना यादगार अनुभव बन जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Valentine's Day पर पार्टनर को करना है प्रपोज? जिम कॉर्बेट की ये जगह है सबसे रोमांटिक, कैंडल लाइट डिनर जीत लेगा दिल!

अल्माटी

अल्माटी वह शहर है जहां पहाड़ और संस्कृति साथ-साथ चलते हैं. बर्फ से ढके तियान शान पहाड़ इसके चारों ओर दिखाई देते हैं और हरे-भरे बुलेवार्ड इसे बेहद खूबसूरत बनाते हैं. बिग अल्माटी लेक की नीली झील, कोकटोबे हिल से शहर का नजारा और ग्रीन बाजार की चहल-पहल इस शहर को ट्रैवलर्स के लिए परफेक्ट बनाती है.

शिमकेंट

शिमकेंट दक्षिणी कजाकिस्तान की आत्मा माना जाता है. यह प्राचीन व्यापार मार्गों के पास बसा है और इसका इतिहास बेहद समृद्ध है. यहां के पार्क, संग्रहालय, मसालों की खुशबू से भरी गलियां और भीड़भाड़ वाले बाजार इस शहर की असली सांस्कृतिक पहचान दिखाते हैं, जो इसे बाकी शहरों से अलग बनाते हैं.

अकताउ

अकताउ कैस्पियन सागर के किनारे बसा एक अनोखा शहर है, जहां रेगिस्तान और समुद्र साथ नजर आते हैं. सफेद चट्टानें, नीला पानी और मंगिस्ताउ इलाके के चांद जैसे लैंडस्केप इसे बेहद खास बनाते हैं. सुबह समुद्र किनारे और शाम को पहाड़ी घाटियों में घूमना यहां का सबसे बड़ा आकर्षण है.

करागांडा

करागांडा कजाकिस्तान के औद्योगिक इतिहास की कहानी सुनाता है. कभी यह सोवियत दौर का बड़ा कोयला केंद्र था, लेकिन आज यह एक यूनिवर्सिटी सिटी बन चुका है. यहां के कैफे, खुले स्क्वायर और सांस्कृतिक माहौल इसके अतीत और वर्तमान को जोड़ते हैं. टुरालक्स के सेल्स डायरेक्टर मीर मुसा बाघिरजादा ने बताया कि कजाकिस्तान हर तरह के यात्री को आकर्षित करता है, चाहे कोई इतिहास देखना चाहता हो, प्रकृति का आनंद लेना हो या आधुनिक शहरों को समझना हो. बेहतर होती टूरिज्म सुविधाएं इसे बेहद फ्रेंडली डेस्टिनेशन बनाती हैं, जहां सफर के साथ संस्कृति भी महसूस की जा सकती है.