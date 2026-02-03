Advertisement
trendingNow13096458
Hindi Newsट्रैवलछुट्टियों का प्लान बना रहे हैं? कजाकिस्तान के ये 5 शहर आपको देंगे स्विट्जरलैंड जैसा फील, वो भी आधे दाम में!

छुट्टियों का प्लान बना रहे हैं? कजाकिस्तान के ये 5 शहर आपको देंगे स्विट्जरलैंड जैसा फील, वो भी आधे दाम में!

Kazakhstan Travel: कजाकिस्तान की वो 5 शानदार शहरें जो आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होनी चाहिए, जहां भविष्य की सिटीज, पहाड़, समुद्र और संस्कृति सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 03, 2026, 01:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छुट्टियों का प्लान बना रहे हैं? कजाकिस्तान के ये 5 शहर आपको देंगे स्विट्जरलैंड जैसा फील, वो भी आधे दाम में!

Must Visit Cities in Kazakhstan: कजाकिस्तान को अक्सर गलत तरीके से देखा जाता है, लेकिन हकीकत में यह देश बेहद रंगीन और रोमांच से भरा हुआ है. इसे लैंड ऑफ नोमैड्स कहा जाता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश भी है. रेगिस्तान, बर्फ से ढके पहाड़, कैस्पियन सागर का तट और खनिजों से भरपूर ज़मीन इसे खास बनाती है, जबकि इसके शहर इतिहास और आधुनिकता का अनोखा मेल दिखाते हैं.

नूर सुल्तान

अस्ताना या नूर सुल्तान कजाकिस्तान की आधुनिक राजधानी है, जो भविष्य की सिटी जैसी लगती है. यहां का स्काईलाइन फ्यूचरिस्टिक इमारतों और पारंपरिक डिज़ाइन का सुंदर कॉम्बिनेशन दिखाता है. बायतरेक टावर और खान शातिर जैसी संरचनाएं शहर की पहचान हैं, जबकि भव्य मस्जिदें इसकी आध्यात्मिक झलक देती हैं. सूर्यास्त के समय बायतरेक टावर से शहर की रोशनी देखना यादगार अनुभव बन जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Valentine's Day पर पार्टनर को करना है प्रपोज? जिम कॉर्बेट की ये जगह है सबसे रोमांटिक, कैंडल लाइट डिनर जीत लेगा दिल!

अल्माटी

अल्माटी वह शहर है जहां पहाड़ और संस्कृति साथ-साथ चलते हैं. बर्फ से ढके तियान शान पहाड़ इसके चारों ओर दिखाई देते हैं और हरे-भरे बुलेवार्ड इसे बेहद खूबसूरत बनाते हैं. बिग अल्माटी लेक की नीली झील, कोकटोबे हिल से शहर का नजारा और ग्रीन बाजार की चहल-पहल इस शहर को ट्रैवलर्स के लिए परफेक्ट बनाती है.

शिमकेंट

शिमकेंट दक्षिणी कजाकिस्तान की आत्मा माना जाता है. यह प्राचीन व्यापार मार्गों के पास बसा है और इसका इतिहास बेहद समृद्ध है. यहां के पार्क, संग्रहालय, मसालों की खुशबू से भरी गलियां और भीड़भाड़ वाले बाजार इस शहर की असली सांस्कृतिक पहचान दिखाते हैं, जो इसे बाकी शहरों से अलग बनाते हैं.

अकताउ

अकताउ कैस्पियन सागर के किनारे बसा एक अनोखा शहर है, जहां रेगिस्तान और समुद्र साथ नजर आते हैं. सफेद चट्टानें, नीला पानी और मंगिस्ताउ इलाके के चांद जैसे लैंडस्केप इसे बेहद खास बनाते हैं. सुबह समुद्र किनारे और शाम को पहाड़ी घाटियों में घूमना यहां का सबसे बड़ा आकर्षण है.

करागांडा

करागांडा कजाकिस्तान के औद्योगिक इतिहास की कहानी सुनाता है. कभी यह सोवियत दौर का बड़ा कोयला केंद्र था, लेकिन आज यह एक यूनिवर्सिटी सिटी बन चुका है. यहां के कैफे, खुले स्क्वायर और सांस्कृतिक माहौल इसके अतीत और वर्तमान को जोड़ते हैं. टुरालक्स के सेल्स डायरेक्टर मीर मुसा बाघिरजादा ने बताया कि कजाकिस्तान हर तरह के यात्री को आकर्षित करता है, चाहे कोई इतिहास देखना चाहता हो, प्रकृति का आनंद लेना हो या आधुनिक शहरों को समझना हो. बेहतर होती टूरिज्म सुविधाएं इसे बेहद फ्रेंडली डेस्टिनेशन बनाती हैं, जहां सफर के साथ संस्कृति भी महसूस की जा सकती है.

 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Kazakhstantravel

Trending news

उड़ान से ठीक पहले BJP नेता पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में आई खराबी, टला बड़ा हादसा
Pankaja Munde
उड़ान से ठीक पहले BJP नेता पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में आई खराबी, टला बड़ा हादसा
पुणे जमीन घोटाला: क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट, पार्थ पवार का नहीं है नाम
parth pawar
पुणे जमीन घोटाला: क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट, पार्थ पवार का नहीं है नाम
TMC का होने वाला है अंत, बंगाल में बनेगी BJP की सरकार; भाजपा ने ममता पर साधा निशाना
bengal elections
TMC का होने वाला है अंत, बंगाल में बनेगी BJP की सरकार; भाजपा ने ममता पर साधा निशाना
ट्रेड डील की PM मोदी ने बताई अहमियत, रिजिजू बोले- 39 देशों के साथ FTA बड़ी उपलब्धि
India-US trade deal
ट्रेड डील की PM मोदी ने बताई अहमियत, रिजिजू बोले- 39 देशों के साथ FTA बड़ी उपलब्धि
Opinion: ‘बाबा’ तो फारसी का शब्द है: कपड़े-भाषा के बाद अब लफ्जों का भी धर्म तय होगा?
Kotdwar
Opinion: ‘बाबा’ तो फारसी का शब्द है: कपड़े-भाषा के बाद अब लफ्जों का भी धर्म तय होगा?
राजधानी में हाई-वोल्टेज ड्रामा, दिल्ली पुलिस की गाड़ी जांच रही ममता की पुलिस
mamata banerjee news
राजधानी में हाई-वोल्टेज ड्रामा, दिल्ली पुलिस की गाड़ी जांच रही ममता की पुलिस
भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सियासी तूफान! कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांगे पूरे कागजात
India-US trade deal
भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सियासी तूफान! कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांगे पूरे कागजात
I-PAC रेड मामले में ED की याचिका पर 'सुप्रीम' टली, अब 10 फरवरी को होगी सुनवाई
I-PAC Raid Controversy
I-PAC रेड मामले में ED की याचिका पर 'सुप्रीम' टली, अब 10 फरवरी को होगी सुनवाई
मैतेई विधायक ही नहीं कूकी भी दिल्ली डटे, मणिपुर में भाजपा सरकार के लिए बस 3 विकल्प
manipur news
मैतेई विधायक ही नहीं कूकी भी दिल्ली डटे, मणिपुर में भाजपा सरकार के लिए बस 3 विकल्प
एनडीए संसदीय दल की बैठक आज, 2026 से लेकर 2047 तक का तय हो जाएगा भारत का भविष्य!
Parliament budget session
एनडीए संसदीय दल की बैठक आज, 2026 से लेकर 2047 तक का तय हो जाएगा भारत का भविष्य!