Advertisement
trendingNow13105387
Hindi Newsट्रैवलदुनिया की भीड़ से दूर, ये हैं 5 ऐसी सीक्रेट जगहें जहां आपका वैलेंटाइन डे बन जाएगा एक हसीन सपना!

दुनिया की भीड़ से दूर, ये हैं 5 ऐसी सीक्रेट जगहें जहां आपका वैलेंटाइन डे बन जाएगा एक हसीन सपना!

Valentine’s Day 2026: आज का वैलेंटाइन डे सिर्फ गुलाब और डिनर तक सीमित नहीं रहा. कपल्स अब ऐसी जगहें ढूंढते हैं जहां वे रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर रहकर एक-दूसरे के साथ वक्त बिता सकें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 11, 2026, 09:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया की भीड़ से दूर, ये हैं 5 ऐसी सीक्रेट जगहें जहां आपका वैलेंटाइन डे बन जाएगा एक हसीन सपना!

Couple Getaway Luxury Stay: आज का वैलेंटाइन डे सिर्फ गुलाब और डिनर तक सीमित नहीं रहा. कपल्स अब ऐसी जगहें ढूंढते हैं जहां वे रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर रहकर एक-दूसरे के साथ वक्त बिता सकें. एक अच्छा होटल या रिट्रीट कुछ दिनों की छुट्टी को हमेशा के लिए यादगार बना देता है, जहां सुबहें धीमी होती हैं और बातचीत गहरी.

तराडेल क्यों चुनें?

उत्तराखंड के रामगढ़ में स्थित तराडेल उन कपल्स के लिए है जो शांति और पुरानी दुनिया के रोमांस को महसूस करना चाहते हैं. पहाड़ों के बीच बसे इस हेरिटेज होम में बागों में टहलना, गजेबो में बैठना और शाम को फायरप्लेस के पास वक्त बिताना किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है. यहां का माहौल लंबी बातों और सुकून भरे पलों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

अलिला दीवा गोवा कैसा है?

अगर आप समुद्र के पास रहकर शांति और लग्जरी दोनों चाहते हैं तो अलिला दीवा गोवा सही जगह है. यह भीड़भाड़ से दूर हरे-भरे खेतों और शांत बीच के करीब स्थित है. यहां आउटडोर डाइनिंग, सनसेट ड्रिंक्स और स्पा में रोमांटिक डिनर का अनुभव कपल्स को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है.

fallback

हंपी 1800 क्यों जाएं?

कर्नाटक के सन्दूर में स्थित सेकलूड हंपी 1800 उन कपल्स के लिए है जो इतिहास और खुले माहौल को पसंद करते हैं. यह रिस्टोर्ड हेरिटेज रिट्रीट खजूर के पेड़ों और बड़े बागों से घिरा हुआ है. सुबह की नरम धूप, आरामदेह नाश्ता और हंपी के प्राचीन खंडहरों में साथ घूमना इस जगह को खास बनाता है.

fallback

पालमपुर टी एस्टेट क्यों खास है?

हिमाचल प्रदेश का पालमपुर टी एस्टेट धौलाधार पहाड़ों और चाय के बागानों के बीच बसा हुआ है. यहां की धुंध भरी सुबहें और शांत दोपहरें कपल्स को धीमी रफ्तार में जीने का मौका देती हैं. शाम को हॉट टब में बैठकर पहाड़ों पर बदलते रंग देखना इस जगह को और रोमांटिक बना देता है.

fallback

मरारी सैंड्स क्यों रोमांटिक है?

केरल का सेकलूड मरारी सैंड्स समुद्र की लहरों के साथ जीने का अनुभव देता है. शांत बीच पर टहलना, समुद्र में डुबकी लगाना और शाम को मोमबत्ती की रोशनी में निजी डिनर कपल्स के लिए किसी सपने जैसा होता है. यहां समय थम सा जाता है और सिर्फ एहसास बाकी रह जाते हैं.

fallback

इन सभी रिट्रीट्स की खास बात यह है कि यहां कोई जल्दी नहीं होती. हर पल को महसूस किया जाता है, जिया जाता है और साथ में साझा किया जाता है. यही वजह है कि वैलेंटाइन डे के लिए ये जगहें सिर्फ ट्रिप नहीं बल्कि जिंदगी भर की याद बन जाती हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Valantines day

Trending news

राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
Vande Mataram
राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
Mamata Banerjee
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
Bengal Ghost Lights
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
अल्लाह राजी-खुशी है... आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर
Babri Masjid
अल्लाह राजी-खुशी है... आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर
Ajit Pawar Death: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर उठाया सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Death: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर उठाया सवाल
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
DNA
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
Missing Children India
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
DNA
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
Kerala News
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन
viral video
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन