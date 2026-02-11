दुनिया की भीड़ से दूर, ये हैं 5 ऐसी सीक्रेट जगहें जहां आपका वैलेंटाइन डे बन जाएगा एक हसीन सपना!

Couple Getaway Luxury Stay: आज का वैलेंटाइन डे सिर्फ गुलाब और डिनर तक सीमित नहीं रहा. कपल्स अब ऐसी जगहें ढूंढते हैं जहां वे रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर रहकर एक-दूसरे के साथ वक्त बिता सकें. एक अच्छा होटल या रिट्रीट कुछ दिनों की छुट्टी को हमेशा के लिए यादगार बना देता है, जहां सुबहें धीमी होती हैं और बातचीत गहरी.

तराडेल क्यों चुनें?

उत्तराखंड के रामगढ़ में स्थित तराडेल उन कपल्स के लिए है जो शांति और पुरानी दुनिया के रोमांस को महसूस करना चाहते हैं. पहाड़ों के बीच बसे इस हेरिटेज होम में बागों में टहलना, गजेबो में बैठना और शाम को फायरप्लेस के पास वक्त बिताना किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है. यहां का माहौल लंबी बातों और सुकून भरे पलों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.

अलिला दीवा गोवा कैसा है?

अगर आप समुद्र के पास रहकर शांति और लग्जरी दोनों चाहते हैं तो अलिला दीवा गोवा सही जगह है. यह भीड़भाड़ से दूर हरे-भरे खेतों और शांत बीच के करीब स्थित है. यहां आउटडोर डाइनिंग, सनसेट ड्रिंक्स और स्पा में रोमांटिक डिनर का अनुभव कपल्स को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है.

हंपी 1800 क्यों जाएं?

कर्नाटक के सन्दूर में स्थित सेकलूड हंपी 1800 उन कपल्स के लिए है जो इतिहास और खुले माहौल को पसंद करते हैं. यह रिस्टोर्ड हेरिटेज रिट्रीट खजूर के पेड़ों और बड़े बागों से घिरा हुआ है. सुबह की नरम धूप, आरामदेह नाश्ता और हंपी के प्राचीन खंडहरों में साथ घूमना इस जगह को खास बनाता है.

पालमपुर टी एस्टेट क्यों खास है?

हिमाचल प्रदेश का पालमपुर टी एस्टेट धौलाधार पहाड़ों और चाय के बागानों के बीच बसा हुआ है. यहां की धुंध भरी सुबहें और शांत दोपहरें कपल्स को धीमी रफ्तार में जीने का मौका देती हैं. शाम को हॉट टब में बैठकर पहाड़ों पर बदलते रंग देखना इस जगह को और रोमांटिक बना देता है.

मरारी सैंड्स क्यों रोमांटिक है?

केरल का सेकलूड मरारी सैंड्स समुद्र की लहरों के साथ जीने का अनुभव देता है. शांत बीच पर टहलना, समुद्र में डुबकी लगाना और शाम को मोमबत्ती की रोशनी में निजी डिनर कपल्स के लिए किसी सपने जैसा होता है. यहां समय थम सा जाता है और सिर्फ एहसास बाकी रह जाते हैं.

इन सभी रिट्रीट्स की खास बात यह है कि यहां कोई जल्दी नहीं होती. हर पल को महसूस किया जाता है, जिया जाता है और साथ में साझा किया जाता है. यही वजह है कि वैलेंटाइन डे के लिए ये जगहें सिर्फ ट्रिप नहीं बल्कि जिंदगी भर की याद बन जाती हैं.