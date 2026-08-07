/फ्लाइट में टर्बुलेंस से लगता है डर? तो सफर के दौरान बैग में अपने साथ रखें ये 5 जरूरी चीजें, बाद में कहेंगे थैंक्स

हवाई यात्रा के दौरान जैसे ही सीट बेल्ट का साइन बंद होता है, ज्यादातर यात्री राहत की सांस लेते हैं और तुरंत बेल्ट खोल देते हैं. कोई सीट से उठकर टहलने लगता है, तो कोई आराम से सोने की तैयारी करने लगता है. यहीं सबसे बड़ी गलती हो जाती है.
क्योंकि सीट बेल्ट साइन बंद होने का मतलब यह नहीं होता कि अब पूरी उड़ान बिना किसी झटके के पूरी होगी. मौसम और हवा का दबाव कुछ ही मिनटों में बदल सकता है और विमान अचानक टर्बुलेंस की चपेट में आ सकता है. यही वजह है कि एविएशन एक्सपर्ट्स हमेशा सलाह देते हैं कि जब भी आप अपनी सीट पर बैठे हों, सीट बेल्ट हल्के से बांधकर जरूर रखें.
हाल ही में फुकेत से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट अचानक तेज टर्बुलेंस की चपेट में आ गई. उड़ान के दौरान विमान को जोरदार झटके लगे, जिससे कई यात्रियों और क्रू मेंबर्स को चोटें आईं. हालांकि, पायलट ने सुरक्षित तरीके से स्थिति संभाल ली, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह याद दिला दिया कि टर्बुलेंस कभी भी और बिना चेतावनी के आ सकता है. यही कारण है कि एयरलाइन कंपनियां बार-बार यात्रियों से सीट बेल्ट बांधे रखने की अपील करती हैं.
टर्बुलेंस का मतलब हवा की दिशा या दबाव में अचानक बदलाव से है, जिसकी वजह से विमान हल्का या तेज झटका महसूस करता है. यह हमेशा खराब मौसम में ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है. कई बार बिल्कुल साफ आसमान में भी विमान को झटके लग सकते हैं. इसे क्लियर एयर टर्बुलेंस कहा जाता है, जिसका पहले से पता लगाना आसान नहीं होता. यही वजह है कि अनुभवी पायलट भी कई बार अचानक टर्बुलेंस का सामना करते हैं.
प्लेन में मौजूद मॉडर्न तकनीक यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई स्तर पर काम करती है, लेकिन सीट बेल्ट सबसे आसान और असरदार सेफ्टी गैजेट्स में से एक है. अगर अचानक प्लेन नीचे की ओर झटका खाता है, तो बिना सीट बेल्ट लगाए बैठे यात्री अपनी सीट से ऊपर उछल सकते हैं. कई मामलों में लोग सिर, गर्दन और रीढ़ की गंभीर चोट का शिकार भी हो चुके हैं. वहीं, सीट बेल्ट लगी होने पर शरीर सीट पर स्थिर रहता है और चोट लगने का खतरा काफी कम हो जाता है.
कई लोग सोचते हैं कि जब सीट बेल्ट का साइन बंद हो गया है, तो अब खतरा खत्म हो चुका है. असल में ऐसा नहीं है. सीट बेल्ट साइन सिर्फ यह बताता है कि फिलहाल स्थिति सामान्य है और अगर जरूरत हो, तो यात्री सीट से उठ सकते हैं. लेकिन अगर आप बैठे हैं, तो बेल्ट बांधकर रखना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है. यही वजह है कि कई अनुभवी यात्री पूरी उड़ान के दौरान सीट बेल्ट हल्के से बांधे रखते हैं.
अगर आपकी फ्लाइट लंबी है, तो कुछ छोटी-छोटी चीजें सफर को ज्यादा आरामदायक बना सकती हैं.
नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन
टर्बुलेंस के समय प्लेन में होने वाली तेज आवाज और हलचल से कई लोगों को घबराहट होने लगती है. ऐसे में नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन या ईयरफोन आपको शांत रहने में मदद कर सकते हैं.
ट्रैवल पिलो
लंबी उड़ान में गर्दन को आराम देने के लिए ट्रैवल पिलो काफी काम आता है. इससे शरीर को सही सपोर्ट मिलता है और सफर कम थकाऊ लगता है. इसके साथ ही ट्रैवल पिलो टर्बुलेंस के दौरान शरीर को स्थिर रखने में भी मदद करता है.
पानी की बोतल और हाइड्रेशन किट
हवाई सफर के दौरान घबराहट के समय शरीर में पानी की कमी महसूस हो सकती है. इसलिए फ्लाइट के दौरान खुद को हाइड्रेट रखना जरूरी है.
च्यूइंग गम या कैंडी
टेकऑफ, लैंडिंग और टर्बुलेंस के दौरान कानों में दबाव महसूस होना आम बात है. च्यूइंग गम या कैंडी चबाने से यह परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है.
हल्की जैकेट या शॉल
कई बार प्लेन के अंदर तापमान काफी कम हो जाता है. ऐसे में हल्की जैकेट या शॉल आपको आरामदायक महसूस कराएगी.
अगर उड़ान के दौरान टर्बुलेंस शुरू हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले अपनी सीट पर बैठ जाएं और सीट बेल्ट अच्छी तरह बांध लें. अगर उस समय आप वॉशरूम जाने की तैयारी कर रहे हों या केबिन में चल रहे हों, तो तुरंत नजदीकी सीट पकड़ लें. केबिन क्रू की हर हिदायत का ध्यान से पालन करें. मोबाइल, लैपटॉप या दूसरे सामान को भी सुरक्षित रखें, जिससे झटकों के दौरान वह किसी को चोट न पहुंचाए.
हवाई यात्रा आज पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन सुरक्षा सिर्फ प्लेन की तकनीक पर नहीं, बल्कि यात्रियों की आदतों पर भी निर्भर करती है. सीट बेल्ट बांधना महज एक औपचारिक नियम नहीं है. यह आपकी जान बचाने वाली सबसे आसान सुरक्षा आदत है. इसलिए अगली बार जब आप फ्लाइट में सफर करें और सीट बेल्ट साइन बंद भी हो जाए, तब भी अगर आप अपनी सीट पर बैठे हैं, तो बेल्ट लगाए रखें. हो सकता है, यही छोटी-सी सावधानी किसी बड़े हादसे से आपकी रक्षा कर दे.