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फ्लाइट में टर्बुलेंस से लगता है डर? तो सफर के दौरान बैग में अपने साथ रखें ये 5 जरूरी चीजें, बाद में कहेंगे थैंक्स

हवाई सफर को दुनिया के सबसे सुरक्षित ट्रैवल ऑप्शन में गिना जाता है, लेकिन आसमान में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिन पर किसी का कंट्रोल नहीं होता. इनमें सबसे आम है टर्बुलेंस यानी हवा के तेज झटके. ऐसे में कई यात्री एक ऐसी गलती कर बैठते हैं, जो उन्हें गंभीर चोट तक पहुंचा सकती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सीट बेल्ट साइन बंद होने के बाद भी सीट बेल्ट लगाए रखना आपकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 07, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:56 PM IST
फ्लाइट में टर्बुलेंस से लगता है डर? तो सफर के दौरान बैग में अपने साथ रखें ये 5 जरूरी चीजें, बाद में कहेंगे थैंक्स
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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