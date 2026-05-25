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Hindi Newsट्रैवलपानी पर तैरता है ये पूरा नेशनल पार्क! यहां जीप नहीं, नाव पर बैठकर होती है जंगल सफारी; दुनिया में कहीं और नहीं है ऐसा नजारा

पानी पर तैरता है ये पूरा नेशनल पार्क! यहां जीप नहीं, नाव पर बैठकर होती है जंगल सफारी; दुनिया में कहीं और नहीं है ऐसा नजारा

Floating Forest Safari: मणिपुर में मौजूद एक ऐसी जगह इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रही है, जहां जंगल जमीन पर नहीं बल्कि पानी के ऊपर तैरता दिखाई देता है. यहां की खूबसूरती और अनोखा अनुभव किसी फैंटेसी फिल्म जैसा लगता है. अगर आपको भी फ्लोटिंग सफारी का मजा लेना है, तो आप अभी मणिपुर में स्थित कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क जा सकते हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 25, 2026, 09:24 AM IST
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Floating Forest Safari: भारत में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक जगहें हैं. यहां कहीं आपको ऊंचे पहाड़ मिलते हैं, कहीं घने जंगल तो कहीं शांत झीलें नजर आती हैं. लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपने देश की सबसे अनोखी जगहें देख ली हैं, तो शायद आप मणिपुर के इस रहस्यमयी नेशनल पार्क के बारे में नहीं जानते होंगे. यहां पहुंचने के बाद पहली नजर में आपको अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहां जंगल जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर तैरता दिखाई देता है. मणिपुर में स्थित यह जगह सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती है. यही वजह है कि इसे दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क कहा जाता है. यहां का नजारा इतना अलग है कि कई लोग इसे किसी सपनों की दुनिया जैसा बताते हैं.

पानी के ऊपर बसा है पूरा जंगल

मणिपुर की राजधानी इम्फाल से करीब 53 किलोमीटर दूर स्थित कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क अपने अनोखे रूप के कारण दुनियाभर के पर्यटकों को आकर्षित करता है. यह पार्क मशहूर लोकटक झील के ऊपर फैला हुआ है. करीब 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली यह जगह सामान्य जंगलों जैसी बिल्कुल नहीं दिखती. यहां चारों तरफ पानी, हरियाली और तैरते हुए छोटे-छोटे भूभाग नजर आते हैं. पहली बार आने वाला कोई भी पर्यटक इस दृश्य को देखकर हैरान रह जाता है. ऐसा लगता है मानो जंगल और झील एक-दूसरे में घुल गए हों.

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आखिर क्या है इस तैरते जंगल का राज?

इस पूरे पार्क की सबसे खास चीज फुमडी है. आसान भाषा में समझें तो फुमडी ऐसे प्राकृतिक तैरते हुए टुकड़े होते हैं, जो घास, मिट्टी, पेड़-पौधों और दूसरे जैविक पदार्थों से मिलकर बनते हैं. दिलचस्प बात यह है कि ये स्थिर नहीं रहते. मौसम बदलने के साथ इनका व्यवहार भी बदलता रहता है. बारिश के दिनों में जब झील का जलस्तर बढ़ता है, तब ये फुमडी पानी के ऊपर तैरने लगते हैं. वहीं सर्दियों या सूखे के समय ये नीचे जाकर झील की सतह को छूते हैं और वहां से पोषण लेते हैं. फिर बारिश आते ही ये दोबारा ऊपर उठ जाते हैं. यही वजह है कि यहां खड़े होकर कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे आप जमीन पर नहीं, बल्कि पानी के ऊपर तैर रही धरती पर चल रहे हों.

यहां खुलकर घूमते हैं दुर्लभ संगाई हिरण

इस पार्क की पहचान सिर्फ इसके तैरते जंगल से नहीं है. यहां एक बेहद दुर्लभ प्रजाति के हिरण भी पाए जाते हैं, जिसे संगाई हिरण कहा जाता है. इसे मणिपुर का राज्य पशु भी माना जाता है. संगाई हिरण की चाल बाकी हिरणों से थोड़ी अलग होती है. जब वह फुमडी पर चलता है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई कलाकार मंच पर नाच रहा हो. इसी वजह से इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है. जंगल और जीवों से प्रेम करने वालों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह जगह किसी खजाने से कम नहीं मानी जाती है.

डोंगी की सवारी बनाती है सफर और खास

अगर आप यहां घूमने जाएं, तो सिर्फ जंगल देखना ही काफी नहीं होगा. यहां डोंगी की सवारी आपको बेहद खास अनुभव कराती है. इसकी मदद से पर्यटक पानी के रास्तों से गुजरते हुए तैरते द्वीपों के बीच घूम सकते हैं. यहां चारों तरफ फैली घास, सरकंडों की झाड़ियां और शांत पानी आपके सफर को किसी फिल्मी सीन जैसा बना देता है. सुबह के समय यहां का नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है.

नेचर लवर के लिए यह किसी जन्नत से कम नहीं

आज जब ज्यादातर लोग भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थलों से हटकर नई और अनोखी जगहों की तलाश करते हैं, तब यह जगह उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकती है. यहां न सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती देखने को मिलती है, बल्कि कुछ ऐसा अनुभव भी होता है, जो शायद दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा. अगर आप भी यात्रा के दौरान कुछ अलग देखना चाहते हैं, तो मणिपुर का यह तैरता हुआ जंगल आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए. यहां पहुंचने के बाद शायद आप भी कहेंगे कि भारत में नेचर के चमत्कारों की कोई कमी नहीं है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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