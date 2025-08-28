इंडिया में बीच-पहाड़ नहीं, बल्कि विदेशी टूरिस्ट ने मंदिरों में किए दर्शन, भारतीयों को खूब पसंद आया शख्स का पहनावा

Foreign Tourist Visit Indian Temples: विदेश से जब लोग भारत घूमने आते हैं तो ज्यादातर टूरिस्ट का प्लान गोवा के बीच, आगरा का ताजमहल और दिल्ली का लाल किला सहित कई ऐतिहासिक इमारतें और हिल स्टेशनों पर घूमने का होता है. हालांकि कई लोगों की फेवरेट डेस्टिनेशंस में भारत के प्राचीन मंदिर भी शामिल होते हैं दरअसल ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है जिसमें एक फॉरेन टूरिस्ट भारत आया है.

विदेशी टूरिस्ट ने इस तरह घूमा भारत

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक फॉरेन टूरिस्ट घर घूमने के लिए आया है. जहां वीडियो पर लिखा हुआ है भारत में 1 महीने घूमने के दौरान गोवा में खूब मजे किए होंगे लेकिन उसके जवाब में जो वीडियो में दिखता है वह भारतीयों के लिए काफी खास है दरअसल वायरल वीडियो में दिखता है कि वह शख्स गोवा घूमने की वजह है भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कर रहा है. 1 महीने के अंदर उसने दर्जनों मंदिरों के दर्शन किए हैं जाए इस फॉरेन टूरिस्ट के वीडियो को इसी कारण से काफी लाइक किया जा रहा है. उसका भारतीय संस्कृति का पहनावा भी लोगों को खूब भा रहा है.

लोगों ने की फॉरेन टूरिस्ट की तारीफ

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर या वायरल वीडियो Iyoshkumar नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. जहां वीडियो को 8.1 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं और 1.2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वीडियो को लाइक किया है. वहीं हजारों यूजर्स में इस वीडियो पर कमेंट भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा- भाई तुमने सही रास्ता चुना. एक अन्य यूजर ने लिखा- भाई को शांति और जीवन का अर्थ मिल गया. वहीं एक अन्य यूजर ने वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखा- अगर मैं भारत छोड़ कर जाऊं तो मुझे बस एक ही चीज की याद आएगी, वो है मेरी संस्कृति, मेरी विरासत, और ये मूर्तियां जो विनाश और पीड़ा के क्षणों में मुझे शांति और सुकून देती हैं.