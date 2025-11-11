अब भारतीय शादियों में दिखने लगे हैं विदेशी मेहमान, जो दे रहे हैं ‘बारात’ में शामिल होने के लिए पैसे!

Indian Wedding Tourism: भारत का शादी सीजन हमेशा धूमधाम और शोरगुल से भरा होता है बैंड, बाजा, बारात, हल्दी, मेंहदी और रस्में. लेकिन इस बार कुछ नया देखने को मिल रहा है. अब विदेशी टूरिस्ट भी इन पारंपरिक शादियों का हिस्सा बनना चाहते हैं. वे न सिर्फ दूर से देखने बल्कि खुद नाचने-गाने और रस्मों में शामिल होने के लिए पैसे देकर टिकट खरीद रहे हैं.

कैसे होती है इस शादी में एंट्री?

‘जॉइन माई वेडिंग’ जैसे स्टार्टअप्स इन विदेशी यात्रियों को भारतीय कपल्स से जोड़ते हैं. लगभग 150 डॉलर (करीब ₹12,000) में पर्यटक मेहंदी, संगीत, फेरे और दावतों में शामिल हो सकते हैं. कपल्स अपनी शादी की डिटेल ऑनलाइन डालते हैं और टूरिस्ट तारीख और जगह देखकर चुनते हैं कि वे किस शादी में जाना चाहते हैं. इससे कपल को थोड़ी कमाई भी होती है और विदेशी मेहमानों को ‘वन-इन-अ-लाइफटाइम’ एक्सपीरियंस मिलता है.

क्या ये कल्चर का है आदान-प्रदान?

इस ट्रेंड ने एक नैतिक सवाल खड़ा किया है. क्या पवित्र शादी को बेचा जा सकता है? आलोचक कहते हैं कि इससे परंपराएं “एंटरटेनमेंट शो” बन सकती हैं. लेकिन समर्थक मानते हैं कि भारत की मेहमाननवाजी हमेशा से ‘अतिथि देवो भवः’ पर टिकी है. अगर सबकी सहमति से किया जाए तो ये ‘शेयरिंग ऑफ कल्चर’ है, न कि शोषण. आजकल शादियां सिर्फ रस्में नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम रील्स और वीडियोज का हिस्सा बन गई हैं. हर शादी किसी फिल्म सेट की तरह डिजाइन होती है- रॉयल पैलेस, बीच रिसॉर्ट, थीम डेकोर. ऐसे में विदेशी मेहमानों का शामिल होना अब अजीब नहीं लगता, बल्कि ‘कल्चरल शोकेस’ का नया हिस्सा बन गया है.

क्या बढ़ रहा है भारत का टूरिज्म और लोकल इकोनॉमी?

वर्ल्ड टूरिज्म अब एक्सपीरियंस पर चलता है लोग सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि जीना चाहते हैं. शादी टूरिज्म से भारत की अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो रहा है. राजस्थान की शाही शादी से लेकर तमिलनाडु के मंदिर विवाह तक, हर जगह विदेशी पर्यटक अब भारतीय संस्कृति को करीब से जी रहे हैं. 150 डॉलर में वो नाचते हैं, खाते हैं और रस्मों का अर्थ समझते हैं. ये सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि एक भावनात्मक पुल है जो संस्कृतियों को जोड़ता है.