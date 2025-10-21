Advertisement
विदेशियों का 'फेवरेट' भारत! दिल्ली, गोवा के साथ ये हैं देश के वो 5 शहर, जहां सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट्स करते हैं विजिट

Most Visited Cities in India: भारत देश बेहद खूबसूरत और शानदार है. यहां घूमने के लिए कई शानदार जगहें हैं. आज हम आपको 5 ऐसे शहर के बारे में बता रहें हैं, जहां विदेशों से घूमने के लिए सबसे ज्यादा लोग आते हैं. आप भी इन जगहों पर घूमने का प्लान बना सकते हैं. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 21, 2025, 10:31 PM IST
Foreign Tourists Destinations India: भारत अपनी समृद्ध संस्कृति, भव्य इतिहास के लिए दुनियाभर के टूरिस्ट्स के लिए हमेशा से एक बेस्ट डेस्टिनेशन रहा है. विदेशी लोग यहां की ऐतिहासिक इमारतें देखने और यहां का एक प्यारा अनुभव लेने आते हैं. आज हम आपको देश के कुछ ऐसे शहर के बारे में बता रहें हैं, जो विदेशी टूरिस्ट्स की टॉप-5 लिस्ट में शामिल हैं. यहां हर साल विदेशी टूरिस्ट्स का जमावड़ा ल गता है. यहां बड़ी संख्या में विदेशी लोग भारत आते हैं. 

आगरा
उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा शहर ताजमहल के कारण विदेशी टूरिस्ट्स की पहली पसंद है. प्रेम के इस प्रतीक को देखने के लिए लाखों पर्यटक हर साल आते हैं. ताजमहल के अलावा, आगरा में आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी जैसे मुगलकालीन इमारतों की भी लोग बहुत पसंद करते हैं. आप भी अपनी फैमिली संग यहां घूमने जा सकते हैं. 

दिल्ली 
देश की राजधानी दिल्ली अपने इतिहास और आधुनिकता का कॉम्बिनेशन है. यहां लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा जैसे ऐतिहासिक स्थल मौजूद है. वहीं यहां का चांदनी चौक और शानदार बाजार भी लोगों को आकर्षित करता है. आप यहां भी घूमने का प्लान बना सकते हैं. 

जयपुर
राजस्थान में बसा जयपुर 'पिंक सिटी' के नाम से मशहूर है. जयपुर अपने शाही ठाठ-बाट के लिए जाना जाता है. विदेशी पर्यटक यहां के आमेर किला, हवा महल और सिटी पैलेस की को देखने आते हैं. यह 'गोल्डन ट्रायंगल' सर्किट का एक हिस्सा है. यहां बड़ी तादाद में विदेशों से लोग आते हैं. 

गोवा
गोवा शहर अपने समुद्र तटों और शानदार नाइटलाइफ के लिए फेमस है. गोवा यूरोपीय और अमेरिकी टूरिस्ट्स के बीच बेहद लोकप्रिय है. यहां के चर्च, किले और समुद्री फूड टूरिस्ट्स को आकर्षित करते हैं. गोवा जगह इंडियन लोगों में भी बहुत ज्यादा फेमस है. 

वाराणसी
उत्तर प्रदेश में बसा हुआ वाराणसी शहर दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है. यहां शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है. यहां के घाटों पर होने वाली गंगा आरती को देखने के लिए विदेश से लोग आते हैं. वहीं वाराणसी में शिव जी का एक ज्योतिर्लिंग भी विराजमान है. इसे देखने के लिए विदेशों से बड़े  तादाद में लोग आते हैं.

